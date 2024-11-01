edición general
26 meneos
85 clics
¿Huella de vida en Marte? La NASA prepara un gran anuncio: los secretos de una roca marciana serán revelados este miércoles

¿Huella de vida en Marte? La NASA prepara un gran anuncio: los secretos de una roca marciana serán revelados este miércoles

La NASA ha convocado a los medios de comunicación para una conferencia de prensa este miércoles 10 de septiembre en la que revelará los resultados del análisis de una roca recogida en Marte por el rover Perseverance en julio de 2024. El anuncio ha generado gran expectación en la comunidad científica y entre los aficionados a la exploración espacial. La razón es clara: el nivel de los panelistas que participarán en la sesión sugiere que se trata de un hallazgo de gran relevancia. Al frente estará el administrador interino de la NASA, Sean Duffy,

| etiquetas: vida , marte , nasa , anuncio , roca , marciana
24 2 1 K 252 ciencia
11 comentarios
24 2 1 K 252 ciencia
Comentarios destacados:    
denocinha #1 denocinha
Comprar con el rumor y vender con la noticia
0 K 10
Barney_77 #4 Barney_77 *
#1 No espero nada de este anuncio. Sera el enesimo anuncio de un compuesto encontrado en alguna roca que unicamente puede formarse en presencia de agua liquida. Esa es mi apuesta.
4 K 46
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#4 Quiza han encontrado el balón del penalti de Sergio Ramos.
0 K 13
Furiano.46 #7 Furiano.46
#4 yo apuesto por un resto que ha dejado algún Rover que parece una piedra xD xD xD
0 K 10
ansiet #2 ansiet
Al ritmo que llevamos en este planeta quizá la noticia sería el descubrimiento de vida inteligente en la tierra.
1 K 12
frankiegth #3 frankiegth *
#2. Puede que mientras en Marte esté floreciendo una nueva inteligencia en la Tierra haya empezado a desintegrarse la vieja.
0 K 14
ummon #8 ummon
#3 Marte, que sepamos, es un planeta habitado unicamente por robots.
0 K 12
frankiegth #10 frankiegth *
#8. Robots que puede que integren una IA avanzada en su próxima misión.
1 K 26
ummon #11 ummon
#10 Actualmente estoy leyendo Weir, Andy - Proyecto Hail Mary (muy recomendable) y hay un momento en que están hablando sobre la IA de una nave espacial.
Preguntan si es una IA, y la ingeniera jefe contesta que NO, pues tiene que saber exactamente como se va a comportar en casos extremos y eso con una IA de las actuales es imposible predecir su comportamiento.
Me dio que pensar…
1 K 26
pitercio #5 pitercio *
- Veréis, tenemos dos noticias, una buena y otra...
- La mala, decicnos la mala...
- Somos los siguientes.
1 K 15
ummon #9 ummon
#5 Me temo, que tal como vamos nuestro destino es más parecido a Venus que a Marte.
1 K 24

menéame