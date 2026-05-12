La hostelería carga contra el modelo de comida preparada de Mercadona: “Hay supermercados que quieren ser bares; es competencia desleal”

El presidente de la patronal Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha cargado esta mañana de una manera velada —aunque dejando bastante claro a qué empresa aludía— contra el modelo de platos preparados de grandes supermercados como Mercadona por su proyecto para convertir sus tiendas en bares. Ese esquema deriva del éxito de la venta de comida preparada y refrigerada, que ha evolucionado para su consumo dentro de los propios supermercados, en espacios habilitados para ello. “Ahora tenemos gasolineras, tiendas, hipermercados,...