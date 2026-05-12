La hostelería carga contra el modelo de comida preparada de Mercadona: “Hay supermercados que quieren ser bares; es competencia desleal”

El presidente de la patronal Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha cargado esta mañana de una manera velada —aunque dejando bastante claro a qué empresa aludía— contra el modelo de platos preparados de grandes supermercados como Mercadona por su proyecto para convertir sus tiendas en bares. Ese esquema deriva del éxito de la venta de comida preparada y refrigerada, que ha evolucionado para su consumo dentro de los propios supermercados, en espacios habilitados para ello. “Ahora tenemos gasolineras, tiendas, hipermercados,...
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Y que le den a restaurantes de pasta con salsa de bote y dos tajadas de lomo y yogurt Danone a 15 €.
Entiendo que vaya gente a mercadona y que haya gente que huya de menús que ofrecen poco al precio que piden
Porque ves de refilón los precios y una hamburguesa 6 euros, una berenjena rellena 4-5 euros no recuerdo. Hace tiempo que no voy al mcdonalds pero no creo que los precios anden desencaminados.
A ver, que los bares de menu hace tiempo que dejaron de dar menus asequibles, aun asi seguro que lo son más que una puta hamburguesa de 6 euros, madre mia tamos locos?
Y pa que la gente elija eso, cagate con lo que deben estar proponiendo la hosteleria para perder ante eso
Pero no se puede estar soplando y sorbiendo a la vez.