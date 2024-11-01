edición general
Herida por dos perdigonazos mientras hacía deporte en un camino público: "La caza está fuera de control"

Herida por dos perdigonazos mientras hacía deporte en un camino público: "La caza está fuera de control"

Salió a correr por un camino de Tomelloso, en Ciudad Real y recibió varios perdigonazos procedentes de las armas de unos cazadores que se encontraban en la zona, cerca de la autovía A-43. Este viernes, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) se ha solidarizado con la deportista y ha pedido “con contundencia” que las administraciones públicas “atiendan sus obligaciones legales”, que en su opinión pasan por “garantizar el derecho de libre tránsito de la ciudadanía, reconocido en la Constitución de 1978”, así como “la seguridad de la

Comentarios destacados:      
Destrozo #1 Destrozo
Esos hijos de puta se sienten más impunes que los jueces y policías franquistas. Se piensan que España es su cortijo.
Olepoint #2 Olepoint
Uy, yo he visto cortar vías verdes y decir que están cazando, y en el punto de corte un "mandao" por 50€ asustando a la gente para que no pasen con las bicis y diciendo que la Guardia Civil estaba multando al que pasara. Por supuesto pasé, y a la salida , 2 horas después, me encontré a la Guardia Civil, cuando le conté la historia me dijo que cuando ocurra eso, que los llame, que es justo al contrario.
TipejoGuti #8 TipejoGuti
#2 Pues eso no pasó en mi zona, en mi zona los agricultores cortan caminos públicos y si llamas a los civiles te puedes morir esperando que no van a ir.
Supercinexin #6 Supercinexin
No sé por qué dicen "la caza" cuando en realidad deberían decir "la derecha".

Todos éstos escopeteros son derechistas. Conócelos, ve a los pueblos y habla con ellos. Todos voxenetas. Todos.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Hace unas horas subía por la autovía de Palencia. Por dos veces gente con rifle cazando en sendas a la vista de la carretera.

Y la guardia civil ausente.
manzitor #9 manzitor
Yo aún conservo la cicatriz en el muslo de un perdigonazo de cuando era pequeño, así que esto no debe ser nuevo. Por si alguno quiere saber las distancias de seguridad de cada comunidad, aquí un aporte. www.cocampo.com/es/es/noticias/distancia-seguridad-caza-espana/
TripleXXX #12 TripleXXX
Cuando hacía senderismo o MTB he escuchado los perdigones pasar muy cerca.
Alguno me ha dicho que que coño hacía con la bici por ahi y siempre les he respondido lo mismo: Lo siento pero no discuto con personas armadas.

¿Como vas a discutir o debatir con un tipo que lleva una escopeta?
No digo nada más que me echan.
#11 Suleiman
Pues gracias a VOX y al PP cada vez tienen mas "veda"....
#4 mcfgdbbn3 *
Ya sabéis, lo del libre tránsito es solo para justificar el meterse con coches contaminantes por cualquier calle del centro, no para usar los caminos públicos. No soy "anticaza", pero sí pido responsabilidad.
#Amantes_de_la_naturaleza
#7 Tronchador.
Si quieres cargarte a alguien te lo llevas de caza, le pegas un escopetazo por la espalda y dices que se te cruzo cuando le disparabas a la presa.
#10 Perrota
Yo me sacaría el permiso de caza, y saldría a esa zona a tirar a todo lo que se mueva y lleve escopeta. Ya verás que risa con los micropene que va a tomar de su propia medicina.
