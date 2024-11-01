Herida por dos perdigonazos mientras hacía deporte en un camino público: "La caza está fuera de control"

Salió a correr por un camino de Tomelloso, en Ciudad Real y recibió varios perdigonazos procedentes de las armas de unos cazadores que se encontraban en la zona, cerca de la autovía A-43. Este viernes, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) se ha solidarizado con la deportista y ha pedido “con contundencia” que las administraciones públicas “atiendan sus obligaciones legales”, que en su opinión pasan por “garantizar el derecho de libre tránsito de la ciudadanía, reconocido en la Constitución de 1978”, así como “la seguridad de la
Todos éstos escopeteros son derechistas. Conócelos, ve a los pueblos y habla con ellos. Todos voxenetas. Todos.
Y la guardia civil ausente.
Alguno me ha dicho que que coño hacía con la bici por ahi y siempre les he respondido lo mismo: Lo siento pero no discuto con personas armadas.
¿Como vas a discutir o debatir con un tipo que lleva una escopeta?
No digo nada más que me echan.
#Amantes_de_la_naturaleza