Cazadores se reúnen con Feijóo y abordan la posibilidad de derogar la prohibición de cazar en Parques Nacionales

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha hablado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la importancia de la "convivencia" con la caza para mejorar su imagen social, "con medidas concretas como derogar la prohibición de su práctica en los Parques Nacionales, medida que evidenciaría que la caza es, no sólo compatible, sino necesaria para la conservación de los ecosistemas mediterráneos".

#3 Suleiman
Porque no se cazan entre ellos? Eso sería muy útil.
2
#7 TripleXXX
#3 Solo tienes que convencer a su familia para que se hagan furries :troll:
0
#1 Pixmac
Y pedirán que pongan cascabeles y luces a los animales para que puedan localizarlos con facilidad.
0
#2 maquingo
A ver si se les escapa un tiro y nos hacen un favor a todos
1
#4 OCLuis
Pues yo pienso de forma diferente: ampliaría la veda a animales bípedos armados.

Y esos no corren peligro de extinción: cada vez hay más cabecicubos en el mundo.
0
#6 ansiet
De esta derecha rancia y casposa solo se pueden esperar Caza, Toros y sobres para los amigos.
0
#5 BoosterFelix
Está claro que la actividad humana emisora de gases invernadero es necesaria para revertir el cambio climático. Y votar mas capitalismo y monarquía es lo que sacará a España de la precariedad, la pobreza y el subdesarrollo.
0

