Cazadores se reúnen con Feijóo y abordan la posibilidad de derogar la prohibición de cazar en Parques Nacionales

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha hablado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la importancia de la "convivencia" con la caza para mejorar su imagen social, "con medidas concretas como derogar la prohibición de su práctica en los Parques Nacionales, medida que evidenciaría que la caza es, no sólo compatible, sino necesaria para la conservación de los ecosistemas mediterráneos".