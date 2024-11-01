Hacienda logra que 7.200 ricos más paguen el impuesto de Patrimonio y la fortuna de los más adinerados ya roza el billón

El incremento de contribuyentes que tuvieron que pagar Patrimonio se debe a la recuperación del tributo por parte de CCAA que lo tenían total o parcialmente bonificado como Madrid, Andalucía y Galicia. El Gobierno central aprobó en diciembre de 2022 el impuesto a las Grandes Fortunas con el objetivo de recaudar a nivel nacional de los más ricos el dinero que estas CCAA dejaban de ingresar por tener bonificado Patrimonio. La jugada llevó a los ejecutivos autonómicos a eliminar las exenciones para recaudar ellos y no el Estado el dinero de sus...