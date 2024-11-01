edición general
18 meneos
34 clics
Hacienda logra que 7.200 ricos más paguen el impuesto de Patrimonio y la fortuna de los más adinerados ya roza el billón

Hacienda logra que 7.200 ricos más paguen el impuesto de Patrimonio y la fortuna de los más adinerados ya roza el billón

El incremento de contribuyentes que tuvieron que pagar Patrimonio se debe a la recuperación del tributo por parte de CCAA que lo tenían total o parcialmente bonificado como Madrid, Andalucía y Galicia. El Gobierno central aprobó en diciembre de 2022 el impuesto a las Grandes Fortunas con el objetivo de recaudar a nivel nacional de los más ricos el dinero que estas CCAA dejaban de ingresar por tener bonificado Patrimonio. La jugada llevó a los ejecutivos autonómicos a eliminar las exenciones para recaudar ellos y no el Estado el dinero de sus...

| etiquetas: hacienda , 7.200 ricos , impuesto , patrimonio , billón
15 3 0 K 228 actualidad
7 comentarios
15 3 0 K 228 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Algo es algo, aunque soy más de la incautación de las grandes e inmesas fortunas que son producto del abuso y la rapiña.
1 K 40
keizal #3 keizal
#0 No sé si duplicada o relacionada, por si lo quieres mirar www.meneame.net/story/mas-ricos-vuelven-pagar-impuesto-patrimonio-99-h
1 K 32
cocolisto #7 cocolisto
#3 Más bien parece relacionada.La del país habla sobre 2023 mientras está es más genérica incluyendo todo tipo de valores con gráficos por zonas e inversiones.Me arriesgo a dejarla porque creo que es más exaustiva.
1 K 40
#2 Zamarro
Es de logica. Hay que tener armonizacion fiscal entre comunidades, Si una de ellas decide que sus ciudadanos page 1% en vez de 10%, por ejemplo, pues el 9% restante se recauda desde hacienda central, y ale.
0 K 7
Feindesland #4 Feindesland
#2 Venga, sí, prueba con Euskadi o Navarra y luego me sigues contando

xD xD xD
1 K 19
#5 Zamarro
#4 pero te parece bien o te parece mal que lo que no quiere recaudar la comunidad, lo haga el gobierno central?
0 K 7
#6 Grandpiano
#2 Eso es, hay que terminar con las competencias autonómicas y que todo lo controle el Estado central, como propone Vox. Que esto es un desmadre, coño ya.
0 K 7

menéame