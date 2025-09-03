edición general
Los más ricos vuelven a pagar el impuesto de patrimonio: un 99% lo hizo en 2023

La recaudación se dispara un 60%, hasta 1.970 millones, tras las medidas del Gobierno para evitar las bonificaciones autonómicas del tributo

actualidad , fiscalidad , españa , economía , política
lonnegan
buena noticia
Aokromes
pobrecitos, ahora no van a poder comprarse otro yate a fin de año.
