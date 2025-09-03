·
Los más ricos vuelven a pagar el impuesto de patrimonio: un 99% lo hizo en 2023
La recaudación se dispara un 60%, hasta 1.970 millones, tras las medidas del Gobierno para evitar las bonificaciones autonómicas del tributo
actualidad
,
fiscalidad
,
españa
,
economía
,
política
#1
lonnegan
buena noticia
1
K
20
#2
Aokromes
pobrecitos, ahora no van a poder comprarse otro yate a fin de año.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
