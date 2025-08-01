edición general
Gympie-Gympie, la planta que se defiende clavándote agujas que provocan un dolor que puede durar años

Lo que hace a la gympie-gympie tan temible es su sofisticado sistema de defensa. Los tricomas que la cubren son extremadamente frágiles y están diseñados como agujas hipodérmicas microscópicas que al más mínimo roce se clavan en la piel y se fracturan, liberando un cóctel de toxinas directamente en el tejido. El dolor comienza de inmediato, con una sensación de ardor intenso que empeora durante los siguientes 20 o 30 minutos. Las víctimas describen un sufrimiento que puede durar días, semanas o incluso meses. En casos graves, el dolor es tan...

powernergia #1 powernergia
Como no, también en Australia.
6 K 76
poyeur #3 poyeur
#1 Algo así {0x1f609}  media
2 K 45
sleep_timer #2 sleep_timer
#1 Allí el refrán en lugar de "Lo que no te mata te hace mas fuerte" es "Si algo no te mata tranquilo que vendrá otra planta o animal y te matará"
0 K 11
MadalenaBrava #4 MadalenaBrava
Madre mía... había que arrasar con toda esa fauna y flora y repoblarlo con cosas más normales y no tan de peli de terror {0x1f605} {0x1f605}
0 K 6
d5tas #6 d5tas *
No se que tenéis con Australia si es hogar de animales tan monos como los koalas.  media
1 K 27

