Gympie-Gympie, la planta que se defiende clavándote agujas que provocan un dolor que puede durar años

Lo que hace a la gympie-gympie tan temible es su sofisticado sistema de defensa. Los tricomas que la cubren son extremadamente frágiles y están diseñados como agujas hipodérmicas microscópicas que al más mínimo roce se clavan en la piel y se fracturan, liberando un cóctel de toxinas directamente en el tejido. El dolor comienza de inmediato, con una sensación de ardor intenso que empeora durante los siguientes 20 o 30 minutos. Las víctimas describen un sufrimiento que puede durar días, semanas o incluso meses. En casos graves, el dolor es tan...