La gripe aviar arrasa la mayor población de elefantes marinos del mundo: la mitad de las hembras ha desaparecido

El virus de la gripe aviar más mortífero de la historia, culpable de la muerte de cientos de millones de aves en los últimos cinco años, ha saltado una vez más a los mamíferos y ha arrasado la mayor población de elefantes marinos del mundo, ubicada en la remota isla de Georgia del Sur, un territorio bajo control de Reino Unido y situado a unos 1.500 kilómetros de la Antártida continental.
| etiquetas: pandemias , mamíferos marinos , gripe aviar
In 1997, in Hong Kong, 18 humans were infected and 6 died in the first known case of H5N1 infecting humans.
¿Y los machos? ¿Esos no desparecen o qué?