La gripe aviar arrasa la mayor población de elefantes marinos del mundo: la mitad de las hembras ha desaparecido

El virus de la gripe aviar más mortífero de la historia, culpable de la muerte de cientos de millones de aves en los últimos cinco años, ha saltado una vez más a los mamíferos y ha arrasado la mayor población de elefantes marinos del mundo, ubicada en la remota isla de Georgia del Sur, un territorio bajo control de Reino Unido y situado a unos 1.500 kilómetros de la Antártida continental.

Gry #1 Gry
No pasa nada. Podemos sustituirlos por animales electrónicos controlados por IA.  media
#2 rbrn
Si por algún motivo salta a humanos, nos vamos a la mierda, no va a hacer nadie caso de ningún tipo de recomendación o restricción. Está lo del COVID muy fresco todavía...
Dragstat #3 Dragstat
#2 es que lo que hay que salvar es la economía, para los que están arriba del todo no se sientan perjudicados y sigan viendo los números crecer. Mala suerte para los que se queden por el camino.
baraja #4 baraja
#2 la gripe aviar lleva contagiando a humanos al menos desde 1997

en.wikipedia.org/wiki/Global_spread_of_H5N1

In 1997, in Hong Kong, 18 humans were infected and 6 died in the first known case of H5N1 infecting humans.
Penetrator #5 Penetrator
a mitad de las hembras ha desaparecido

¿Y los machos? ¿Esos no desparecen o qué?
