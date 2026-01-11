edición general
Gonzalo Bernardos, economista: "El AVE te permite vivir a mucha distancia de donde trabajas"

En las grandes urbes, en las que el coste de alquiler y compra alcanzan cotas de difícil acceso para una parte importante de la población urge a la búsqueda de soluciones. Gonzalo Bernardos, ha lanzado una sugerencia tomando como ejemplo Valladolid y Madrid: “La clave fue el AVE. Te permite vivir a mucha distancia de donde trabajas”, ha sugerido contundentemente como solución transitoria a la crisis inmobiliaria que se vive a día de hoy.

Penetrator #9 Penetrator
Claro, porque pagar 40 viajes de AVE al mes seguro que es baratísimo. ¿Este tío es así de gilipollas, o es que le pagan por parecerlo?
#13 LaMinaEnMiPuerta
#9 Tenía un compañero que lo hacía, Toledo Madrid todos los días, hay un bono para eso.
frg #16 frg
#9 Primero una cosa y luego la otra. No son excluyentes.
ingenierodepalillos #17 ingenierodepalillos
#16 A esto venía, gracias.
#20 mcfgdbbn3 *
#9: Van en Avant, que tiene un precio más moderado para usuarios frecuentes.

Pero para viajes sueltos es muy caro, yo jamás lo he usado, en tren convencional hay un bono con el que pagas menos 17 € por viaje (ida y vuelta), y aunque tardes más, tienes un año para gastarlo o puedes invitar a alguien con él. Y además está lo de los 60 €, que incluye el autobús y Cercanías.
Atusateelpelo #23 Atusateelpelo
#9 Tienes la respuesta en #5 y #11
jonolulu #24 jonolulu *
#9 Realmente lo es. El bono Avant de 10 viajes Madrid-Valladolid son 32€ con los descuentos. 128€al mes

Y no es una buena noticia
Atusateelpelo #26 Atusateelpelo
#24 ¿Diferencia de precios de alquiler? ¿costo de hacer el viaje en coche?
jonolulu #30 jonolulu *
#26 Por eso se hace (lo comento en #27), pero que la gente haga casi 400km a diario es síntoma de que algo no funciona bien
Atusateelpelo #33 Atusateelpelo
#30 No te habia leido el comentario de 27.

Los kms que hagan son irrelevantes, lo relevante es el tiempo que se tarda.

Seguro que se puede vivir mas barato a menos de 200kms pero se tarda mucho mas.

No estamos hablando de Japon donde se pasan mas tiempo en el tren que en sus casas.
jonolulu #34 jonolulu
#33 Bueno, a nivel ecológico, de costes de operación, de mantenimiento, de inversión en infraestructura, sí es relevante. Por no hablar del impacto en la ciudad dormitorio
#3 Grahml
Gonzalo Bernardos en 2004: "No existe burbuja especulativa"
x.com/i/status/1597175161555365888
Jointhouse_Blues #21 Jointhouse_Blues
#3 También le escuché decir en la radio que la crisis de la vivienda no está relacionada con la especulación, y que se solucionaría construyendo rascacielos. :roll:
Vaca_Al_Rescate #2 Vaca_Al_Rescate
Y el teletrabajo te permite a mucha más distancia.
makinavaja #6 makinavaja *
#2 Efectivamente, con el AVE estás limitado a vivir únicamente en capitales donde haya servicio de AVE.... el resto del país, que no es poco, no es para tí....
#10 Nasser
#2 no al fontanero, ni al albañil etc.
Veelicus #1 Veelicus
El AVE puede ser solucion si teletrabajas y tienes que ir 3-4 veces al mes a la ciudad, entonces igual compensa, pero ir cada dia... parece que algunas personas consideran que hay que vivir para trabajar y que la jornada real pueda ser de 11 o 12 horas contando viajes no importa...
Kleshk #5 Kleshk
#1 Tengo un amigo que se volvió a Alfés (pueblo al lado de Lleida ) y coge el AVE cada día para ir y volver de BCN ( aprox 1h )

Tarda menos que gente que vive en BCN yendo al trabajo en BCN...

Le sale más a cuenta los viajes por tiempo y precio que vivir en la propia BCN
#11 LaMinaEnMiPuerta
#1 #5 #7 Toledo-Madrid, un compañero lo hacía todos los días y con el bono le salía bien de precio
Format_C #22 Format_C
#5 si compara warcelona y sus alquileres de 25m² por 1500 euros a vivir en lleida, seguro que sale a cuenta.

Pero a parte de las grandes capitales el otro 75% de la población española poco pueden hacer.
#29 esbrutafio
#22 Bastantes residentes en Murcia van a diario a trabajar a Alicante o Elche en coche.
elGude #35 elGude
#22 porque Madrid es barato
Aokromes #7 Aokromes
#1 bueno, he hecho un recorrido al azar valladolid madrid en transporte publico, me ha dado 1 hora y media, mucha gente ya necesita ese tiempo dentro de la misma comunidad de madrid para ir a trabajar.
#14 Barriales
#1 desde que sales de casa, hasta que vuelves a entrar, a nada que pares una hora para comer, si vives en Valladolid y trabajas en Madrid, trabajas, viajes y duermes. Esa es tu vida.
Una mierda y encima subes los precios de los pidos en Valladolid.
#19 mcfgdbbn3 *
#14: Desde luego que si no puedes teletrabajar en el tren, es una faena en cuanto a tiempo, porque además hay que sumar los desplazamientos desde Chamartín y desde Campo Grande.

En cuanto a los pisos, yo creo que muchos que usan el Avant viven en casa de sus padres y lo usan a nivel temporal, hasta que encuentren trabajo aquí.
#28 Barriales
#19 siendo muy escrupuloso y que todo te cuadre al milimetro. Cerca de 12 horas. Como se tuerza lo mas minimo, no tienes tiempo ni para cargar.
jonolulu #27 jonolulu
#14 Pero compara con Alguien que vive en Torrejón o Coslada. Igual la comparación de tiempos no varía mucha, y el precio de la vivienda y salarios sí.
#31 Barriales
#27 si que varia. Las posibilidades de problemas con el tren se multiplican.
jonolulu #32 jonolulu
#31 Como si en Madrid no hubiera atascos o Cercanías. Y en Avant no jhay muchas incidencias, aunque son más sonadas
#36 Barriales
#32 es que muy posiblemente alguno de cercanías y seguro algún metro te comes.
johel #15 johel *
"El AVE te permite vivir a mucha distancia de donde trabajas" ¿Propaganda pagada?
El ave une grandes ciudades con costes inmensos, el transporte de cercanias eficiente une ciudades de distintos tamaños y los costes son notablemente menores... dadle una vuelta a lo que seria mejor para el pais y para sus trabajadores.
frg #18 frg
#15 ¿Lo mejor? Un gulag para economistas o su sustitución por un dado me parecen buenas alternativas, para comenzar. :troll:
Atusateelpelo #25 Atusateelpelo
Y en este meneo se vuelve a lo mismo de siempre...todo el mundo quiere trabajar a 5 minutos de su casa.

Pero la realidad es que la mayoria vive a mas de 1 hora de su trabajo. Para trasladarse al mismo tiene que usar el Metro, en el mejor de los casos, o coche que sera lo mas habitual.

Si usas coche ¿cuanto te cuesta comprar el coche? ¿lo usas para mas cosas? ¿cuanto gastas en gasolina? ¿y en parking? ¿mantenimiento?

¿Sale mas barato vivir a 1 hora en AVE o a 1 hora en coche?
pepel #4 pepel
Nunca se puede comparar el AVE con el Teletrabajo.
#12 LaMinaEnMiPuerta
#4 El AVE es más grande y rápido, ni comparación tiene.
kosako #8 kosako
El ave es carísimo para "vivir a mucha distancia"
