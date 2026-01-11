Gonzalo Bernardos, economista: "El AVE te permite vivir a mucha distancia de donde trabajas"

En las grandes urbes, en las que el coste de alquiler y compra alcanzan cotas de difícil acceso para una parte importante de la población urge a la búsqueda de soluciones. Gonzalo Bernardos, ha lanzado una sugerencia tomando como ejemplo Valladolid y Madrid: “La clave fue el AVE. Te permite vivir a mucha distancia de donde trabajas”, ha sugerido contundentemente como solución transitoria a la crisis inmobiliaria que se vive a día de hoy.