Gonzalo Bernardos, economista: "El AVE te permite vivir a mucha distancia de donde trabajas"

En las grandes urbes, en las que el coste de alquiler y compra alcanzan cotas de difícil acceso para una parte importante de la población urge a la búsqueda de soluciones. Gonzalo Bernardos, ha lanzado una sugerencia tomando como ejemplo Valladolid y Madrid: “La clave fue el AVE. Te permite vivir a mucha distancia de donde trabajas”, ha sugerido contundentemente como solución transitoria a la crisis inmobiliaria que se vive a día de hoy.
| etiquetas: gonzalo bernardos , ave , vivienda , trabajo
Pero para viajes sueltos es muy caro, yo jamás lo he usado, en tren convencional hay un bono con el que pagas menos 17 € por viaje (ida y vuelta), y aunque tardes más, tienes un año para gastarlo o puedes invitar a alguien con él. Y además está lo de los 60 €, que incluye el autobús y Cercanías.
Y no es una buena noticia
Los kms que hagan son irrelevantes, lo relevante es el tiempo que se tarda.
Seguro que se puede vivir mas barato a menos de 200kms pero se tarda mucho mas.
No estamos hablando de Japon donde se pasan mas tiempo en el tren que en sus casas.
x.com/i/status/1597175161555365888
Tarda menos que gente que vive en BCN yendo al trabajo en BCN...
Le sale más a cuenta los viajes por tiempo y precio que vivir en la propia BCN
Pero a parte de las grandes capitales el otro 75% de la población española poco pueden hacer.
Una mierda y encima subes los precios de los pidos en Valladolid.
En cuanto a los pisos, yo creo que muchos que usan el Avant viven en casa de sus padres y lo usan a nivel temporal, hasta que encuentren trabajo aquí.
El ave une grandes ciudades con costes inmensos, el transporte de cercanias eficiente une ciudades de distintos tamaños y los costes son notablemente menores... dadle una vuelta a lo que seria mejor para el pais y para sus trabajadores.
Pero la realidad es que la mayoria vive a mas de 1 hora de su trabajo. Para trasladarse al mismo tiene que usar el Metro, en el mejor de los casos, o coche que sera lo mas habitual.
Si usas coche ¿cuanto te cuesta comprar el coche? ¿lo usas para mas cosas? ¿cuanto gastas en gasolina? ¿y en parking? ¿mantenimiento?
¿Sale mas barato vivir a 1 hora en AVE o a 1 hora en coche?