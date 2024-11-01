El gobierno de Venezuela autoriza la detención "inmediata" dentro del estado de conmoción de toda persona que apoye el ataque de EE.UU

Celebrar públicamente la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas de Estados Unidos, o respaldar los inéditos bombardeos de Washington, se ha convertido en lo más cercano a un delito en Venezuela. El decreto de estado de conmoción exterior dictado por el gobierno venezolano ordena a las policías "emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República". "(Los