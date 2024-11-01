edición general
El gobierno de Venezuela autoriza la detención "inmediata" dentro del estado de conmoción de toda persona que apoye el ataque de EE.UU

Celebrar públicamente la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas de Estados Unidos, o respaldar los inéditos bombardeos de Washington, se ha convertido en lo más cercano a un delito en Venezuela. El decreto de estado de conmoción exterior dictado por el gobierno venezolano ordena a las policías "emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República". "(Los

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
La resolución, que también autoriza a las autoridades a restringir derechos como el de reunión, manifestación y libre tránsito durante 90 días —prorrogables por un periodo similar—

Y no lo llames dictadura :-D
2
#4 daniMate
#1 llamalo dictadura o dictablanda. Pero las oligarquias defenderán su estatus con la sangre del pueblo
Y si esperas que la oposcion cuando entre en el poder no haga revanchismo con sangre eres muy inocente.

Esto va a empeorar.

Solo si eeuu lo evita entrando en el terreno.
Pero me da que les da igual quien gobierne o quien muera. Mientras el petróleo fluya y se pague en dolares
0
Cuñado #5 Cuñado
#1 Porque una democracia que ha sido invadida por una potencia extranjera nunca dictaría un estado de excepción y detendría a los colaboracionistas... :tinfoil:
1
#2 daniMate
Estos ya comenzarán la purga.

Los otros afilan cuchillos para iniciar la revancha en cuanto lleguen al poder.
0

