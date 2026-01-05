¿Quién traicionó a Maduro? El Arquitecto del Colapso: Padrino López y la Venta Final de Miraflores

Durante años, el General en Jefe Vladimir Padrino López fue presentado como la roca inamovible de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, detrás de las fotos de unidad y los discursos de "lealtad absoluta", se gestaba la traición más sísmica de la historia moderna de América Latina. No fue un agente externo ni una infiltración tecnológica sofisticada lo que selló el destino de Nicolás Maduro; fue el hombre que sostenía su seguridad el que entregó las llaves del reino a la CIA. Padrino López no solo entregó datos; entregó...
Yo apuesto por comic sans.
Y no olvidemos a su hermano, presidente de la asamblea nacional.
Delcy era ministra de petróleo y, supuestamente, sería la que allanó el camino con las petroleras americanas, pero sobraba Maduro para poder tener sus comisiones y para acabar siendo la presidenta.
Ella regala el petróleo a EEUU, chupa sus comisiones y queda al frente del país...es un win win de libro
Y sólo ella es la que ha ganado con todo esto...igual da qué pensar
La historia tiene todo el sentido lo que no quiere decir que sea cierta, pero muy lejos no estará.
www.bbc.com/mundo/articles/cx2lw9pe2k8o
www.elmundo.es/internacional/2026/01/05/695c1aee21efa082678b4592.html
Y hay más si buscas
Me jodería mucho que lo que cuenta este artículo, sensacionalista a más no poder si no un bulo directamente, fuera cierto, pero hay que ir asumiendo que la realidad no puede estar muy lejos de la idea principal. Si no hubieran entregado a Maduro no se puede entender la respuesta de Venezuela o la falta de ella más bien.
Y eso no es solo una traición a Maduro es una traición a los principios de la revolución bolivariana, por eso cuesta creerlo pero es lo que hay.