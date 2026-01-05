edición general
¿Quién traicionó a Maduro? El Arquitecto del Colapso: Padrino López y la Venta Final de Miraflores

Durante años, el General en Jefe Vladimir Padrino López fue presentado como la roca inamovible de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, detrás de las fotos de unidad y los discursos de "lealtad absoluta", se gestaba la traición más sísmica de la historia moderna de América Latina. No fue un agente externo ni una infiltración tecnológica sofisticada lo que selló el destino de Nicolás Maduro; fue el hombre que sostenía su seguridad el que entregó las llaves del reino a la CIA. Padrino López no solo entregó datos; entregó...

Muy interesante para peli. Pero,en qué se basa?
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
#1 No sé si tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que Padrino López es uno de los encausados.
#2 guillersk
¿ Hay pruebas o la fuente es times new Roman?
woody_alien #7 woody_alien
#2 Según fuentes de inteligencia de alto nivel [..] Firmado: Oficial Uruguayo

Yo apuesto por comic sans.
security_incident #8 security_incident
#5 Haya colaborado activamente con USA o no, el ministro de defensa debería estar ya en su casa e investigado. No sé qué cojones hace todavía en su puesto.
#11 Albarkas
Eso para que os fiéis de los calvos con flequillo. Algo quieren ocultar...
:troll:
Sinfonico #9 Sinfonico *
#5 Delcy controlaba el petróleo, que es más que controlar al ejercito.
Y no olvidemos a su hermano, presidente de la asamblea nacional.
Delcy era ministra de petróleo y, supuestamente, sería la que allanó el camino con las petroleras americanas, pero sobraba Maduro para poder tener sus comisiones y para acabar siendo la presidenta.
Ella regala el petróleo a EEUU, chupa sus comisiones y queda al frente del país...es un win win de libro
Y sólo ella es la que ha ganado con todo esto...igual da qué pensar
Sinfonico #4 Sinfonico
A mi me huele más a que fue Delcy, que no ha parado de comerle el culo a Trump desde el ataque.
#5 BurraPeideira_ *
#4 Delcy no controlaba al ejército. El único que podía abrirle la puerta era Padrino.
La historia tiene todo el sentido lo que no quiere decir que sea cierta, pero muy lejos no estará.
LinternaGorri #10 LinternaGorri
#4 podrías poner algún ejemplo de que la Delcy le ha lamido el orto a los usa? Me has dejado intrigado
tricionide #6 tricionide
pues tendria que estar ya arrestado ante tanta certeza
#12 BurraPeideira_
#6 Creo que el que está arrestado es Maduro. Esto es una cuestión únicamente de fuerza desde hace tiempo y en tiempos de inestabilidad política el ejército se convierte en lo más importante.

Me jodería mucho que lo que cuenta este artículo, sensacionalista a más no poder si no un bulo directamente, fuera cierto, pero hay que ir asumiendo que la realidad no puede estar muy lejos de la idea principal. Si no hubieran entregado a Maduro no se puede entender la respuesta de Venezuela o la falta de ella más bien.
Y eso no es solo una traición a Maduro es una traición a los principios de la revolución bolivariana, por eso cuesta creerlo pero es lo que hay.
