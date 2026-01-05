¿Quién traicionó a Maduro? El Arquitecto del Colapso: Padrino López y la Venta Final de Miraflores

Durante años, el General en Jefe Vladimir Padrino López fue presentado como la roca inamovible de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, detrás de las fotos de unidad y los discursos de "lealtad absoluta", se gestaba la traición más sísmica de la historia moderna de América Latina. No fue un agente externo ni una infiltración tecnológica sofisticada lo que selló el destino de Nicolás Maduro; fue el hombre que sostenía su seguridad el que entregó las llaves del reino a la CIA. Padrino López no solo entregó datos; entregó...