El Congreso rechaza la prohibición del burka impulsada por Vox y PP

El Congreso rechaza la prohibición del burka impulsada por Vox y PP

Como era de esperar la propuesta de Vox ha sido rechazada. Sólo han votado a favor además de VOX, PP y UPN. Una votación y un debate con muchas aristas, en medio de unas negociaciones post electorales plenamente abiertas en Aragón y sobre todo en Extremadura.

FunFrock #1 FunFrock
Prohibieron las chicas de la F1. Pero el Burka no...
#3 txepel
#1 ¿Cómo va eso, prohibieron el llevar minifalda y visera?
#34 surco *
#3 Yo no me tomaría esto a coña. Independientemente de que sea de chiste que Vox se ampare en el feminismo para esta propuesta y que, tampoco es que el burka sea la prenda de moda, ni siquiera en Lavapies, el tema de fondo creo que hay que abordarlo, porque si no se aborda desde la izquierda se va a abordar desde Vox y se va a abordar mal.
Hay dos pilares básicos de la cultura de Occidente que son irrenunciables y que están por encima de ABSOLUTAMENTE todo porque son la base misma de la…   » ver todo el comentario
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#1 Prohiben q se sorteen putas en bares de carretera pero esto no.lo prohiben!
Cehona #10 Cehona
#1 Yo las vi como siempre en un Ferrari  media
bronco1890 #11 bronco1890 *
#1 Es que el burka es empoderamiento, las minifaldas sumisión.
Y así todo.
DaniTC #12 DaniTC
#11 ¿Y por qué no salen tíos mazaos? Es lo que tiene cosificar a la mujer, ¡y así todo!
Garbns #15 Garbns
#12 Cuando descubras que también habían pitboys...
DaniTC #20 DaniTC
#15 ¿En las mismas condiciones de vestimenta tan sugerente? Me da que no.
DaniTC #24 DaniTC
#21 fue totalmente puntual. Precisamente en la noticia hablan del caso como reivindicativo... :-S
Garbns #27 Garbns *
#24 No fue el único caso, y sinceramente pienso exactamente igual, si tú lo aceptas en un contrato de antemano pues no lo veo mal. No iban en tanga ni nada, porque si nos ponemos en plan puritanos la mitad de las cantantes femeninas de hoy en día hacen cosas peores y no veo las quejas  media
DaniTC #35 DaniTC
#27 no estoy a favor del puritanismo. Estoy en contra de que solo aparezcan chicas y ese caso que mencionas ocurrió aquí y me temo que solo ocurrirá aquí... Es mi opinión personal.

Sinceramente, dudo que suceda en países mucho más machistas que el nuestro.
ostiayajoder #23 ostiayajoder
#11 No digas chirradas;

NADIE HA PROHIBIDO LAS PUTAS MINIFALDAS.

Al menos en occidente.

Lo q se ha prohibido es poner a mujeres DE PREMIO por ganar algo.

Sea una carrera de la F1 sean putas en un sorteo de bar de carretera.
Pertinax #30 Pertinax *
#23 Y tienes razón, por eso lo de #1 era sarcasmo. Lo que no se ha prohibido es un vestido clarísima y absolutamente denigrante para la mujer. Por lo que sea.
Ovlak #32 Ovlak *
#30 Míralo de otra forma: se ha evitado imponer sanciones de 20k a mujeres ya denigradas de por si. Absurda forma de proteger a las mujeres.
Pertinax #37 Pertinax *
#32 ...y luego está la otra consecuencia. Esa prohibición, probablemente, implicaría el que a esas mujeres no se les permitiese salir de casa jamás. Porque hablamos de fanatismo religioso. Y este no es endémico.

Pero hay ciertos sectores que no quieren hablar del elefante, y otros lo aprovechan.
bronco1890 #39 bronco1890
#23 Claro que nadie ha prohibido las minifaldas en Occidente... porque aquí la libertad es elegir vestirte como te sale de las narices sin que nadie te juzgue y hacer con tu vida lo que te dé la gana.
Resumen: minifalda libre = opresión patriarcal occidental intolerable. Burka obligatorio = respeto a la diversidad.
Vivís en una realidad aparte.
ostiayajoder #45 ostiayajoder
Claro que nadie ha prohibido las minifaldas en Occidente... porque aquí la libertad es elegir vestirte como te sale de las narices sin que nadie te juzgue y hacer con tu vida lo que te dé la gana.

Decia #39 mientras se quejaba de q no se prohibieran el yihab y el niqab.

LOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Charles_Dexter_Ward #16 Charles_Dexter_Ward
#1 Contexto. La decisión (2018) fue de la empresa Liberty Media, dueña de la Fórmula 1,
-> www.infobae.com/america/deportes/2018/01/31/historico-anuncio-de-la-f1
Priorat #19 Priorat
#1 Una cosa es que te paguen para... y otra es que te lo pongas porque quieres.

Si no sabemos ver esa diferencia es que estamos muy mal.
MoñecoTeDrapo #22 MoñecoTeDrapo
#1 haz tu propia F1, con casinos y furcias...
1 K 21
Ovlak #28 Ovlak
#1 Bulardo del día.
nemesisreptante #38 nemesisreptante
#1 prohíbes en burka y al día siguiente todas las mujeres que llevaban burka aparecen cubiertas de pañuelos con mascarilla y gorra. Pregunta para los que tenéis más de 12 años, cual es el plan detrás de esto?
#9 DotorMaster
A mí lo que me preocupa es que se vincule el ser de izquierdas o no con el prohibir el burka o no. Creo que ese tipo de vínculos son muy reaccionarios.
TipejoGuti #33 TipejoGuti
#9 Yo vínculo el derecho de cada mujer a vertir como le salga del coño con los derechos humanos, el resto me parece lo de siempre. Pollas apuntando a las mujeres como vestir, hablar, comportarse o con quien follar...
#36 DotorMaster *
#33 Pues yo a una mujer con burka no la veo como una mujer ejerciendo un derecho.
1 K 22
TipejoGuti #43 TipejoGuti
#36 Eso se llama islamofobia, es un prejuicio heredado de la tele, las pelis y los curas. La realidad, la auténtica realidad, es que una mujer adulta en España es libre de vestir como quiera y eso incluye un burka, un hiyab o un embudo de cocina por sombrero...
0 K 11
A.more #2 A.more
Será el congreso. No el gobierno. No ticias
teneram #6 teneram
#2 Sip. Edito
vicvic #7 vicvic *
Esta bien que se retraten. Ya sin hablar de derechos reales de mujeres, por la seguridad del resto de ciudadanos debería estar prohibido.
Battlestar #13 Battlestar
#7 Desconozco la legislación al respecto, y nunca lo he probado, pero apostaría a que si intentas entrar al ayuntamiento, una comisaria o una oficina de hacienda con una amplia gabardina negra que te llega hasta los pies y pasamontañas en pleno junio, el policía que hay en la puerta normalmente te pediría amablemente que te descubrieras
Andreham #18 Andreham
#13 ¿Cuántas veces has visto en un ayuntamiento, comisaria u oficina de hacienda a una persona con una gabardina negra que te llega hasta los pies y pasamontañas en pleno junio?

Por poner en contexto la motivación de la ley, digo yo.
Ovlak #14 Ovlak *
#7 Es que hablar de derechos de mujeres en el marco de esta iniciativa es una tomadura de pelo, si es que no lo es ya el elevar a primera línea del debate público un fenómeno absolutamente residual en este país. ¿Cómo se supone que iba encaminada esta iniciativa a proteger a la mujer? ¿Sancionándola por una forma de vestir que asumimos a la que está obligada por su entorno? Es como ponerse a multar a indigentes por dormir en la calle.
vicvic #40 vicvic *
#14 Residual donde no hay una inmigración potente de corte musulman, en ciertas zonas de Cataluña no es algo residual ni mucho menos. Cuando voy al pueblo en Castilla y León si lo es(jamás he visto una allà, por ejemplo ).
Ovlak #44 Ovlak *
#40 Puedes estar rodeado de musulmanes y no ver un burka o un niqab en tu vida. No son prendas endémicas de todas las culturas musulmanas, sino de algunos países muy concretos que no son, precisamente, los que tenemos más a mano. Pero, insisto, de todas formas, ponerse a multar a mujeres (o expulsarlas del país) por su forma de vestir con el argumento de "protegerlas" es un chiste.
#46 Marisadoro
¿Y Para cuando la legislación sobre el chándal con capucha?
robustiano #17 robustiano *
Habré visto una (1) mujer en burka por la calle en los últimos dos años, la cuadrilla pepesuno-voxemita siempre preocupándose por los problemas que preocupan a la gente... ¬¬
DayOfTheTentacle #29 DayOfTheTentacle
#17 vives en buena zona...

Yo cuando curraba en Almeda (cornellà) vi varias y te hablo de hace más de 20 años. Hoy tiene que dar miedo.
robustiano #41 robustiano *
#29 Razón no te falta, hay atuendos que son para echarse a temblar... :-S  media
DayOfTheTentacle #42 DayOfTheTentacle
#41 sin duda... vaya gentuza.
#31 fingulod
#17 Has visto una más que yo.

Y hay un problema legal. El parlamento no es quien para imponer un código de ropa. Ni para hacer discriminación por motivos religiosos.

Me da tanto asco ese tipo de prendas cómo al que más. Pero más asco me dan que unos ultras quieran decir cómo debemos o no vestir.
Battlestar #5 Battlestar
Junts no ha votado a favor no por no estar de acuerdo si no porque quería presentar su propia versión de la iniciativa, ¿no?
MoñecoTeDrapo #25 MoñecoTeDrapo *
Errónea//Microblogging. El artículo titula erróneamente "El Gobierno" y el titular de aquí lo corrige.
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
ahora lo de junts querian presentar su version, a ver que pasa :popcorn:
