El Congreso rechaza la prohibición del burka impulsada por Vox y PP

Como era de esperar la propuesta de Vox ha sido rechazada. Sólo han votado a favor además de VOX, PP y UPN. Una votación y un debate con muchas aristas, en medio de unas negociaciones post electorales plenamente abiertas en Aragón y sobre todo en Extremadura.
| etiquetas: vox , pp , burka
Hay dos pilares básicos de la cultura de Occidente que son irrenunciables y que están por encima de ABSOLUTAMENTE todo porque son la base misma de la… » ver todo el comentario
Y así todo.
Sinceramente, dudo que suceda en países mucho más machistas que el nuestro.
NADIE HA PROHIBIDO LAS PUTAS MINIFALDAS.
Al menos en occidente.
Lo q se ha prohibido es poner a mujeres DE PREMIO por ganar algo.
Sea una carrera de la F1 sean putas en un sorteo de bar de carretera.
Pero hay ciertos sectores que no quieren hablar del elefante, y otros lo aprovechan.
Resumen: minifalda libre = opresión patriarcal occidental intolerable. Burka obligatorio = respeto a la diversidad.
Vivís en una realidad aparte.
Decia #39 mientras se quejaba de q no se prohibieran el yihab y el niqab.
LOOOOOOOOOOOOOOOOOL
-> www.infobae.com/america/deportes/2018/01/31/historico-anuncio-de-la-f1
Si no sabemos ver esa diferencia es que estamos muy mal.
Por poner en contexto la motivación de la ley, digo yo.
Yo cuando curraba en Almeda (cornellà) vi varias y te hablo de hace más de 20 años. Hoy tiene que dar miedo.
Y hay un problema legal. El parlamento no es quien para imponer un código de ropa. Ni para hacer discriminación por motivos religiosos.
Me da tanto asco ese tipo de prendas cómo al que más. Pero más asco me dan que unos ultras quieran decir cómo debemos o no vestir.