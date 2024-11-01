El Gobierno de Cuba confirma que está negociando con Washington

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central y Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los EEUU", señala el comunicado del Partido Comunista de Cuba (único legal). En un mensaje Díaz-Canel explicó que "Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos". Donald Trump había adelantado que ya negociaban con las autoridades cubanas
¿Y si a Cuba le da por unirse de nuevo a España?. Ponen la bandera española y la de la UE.....la cara de su Excrementísima Naranjidad sería un puto poema....y la de los traidores a la patria como PP y Vox ni cotiza.....¿defenderían a España o seguirían traicionando a su nación?. Aunque ya me supongo su comportamiento.
Un país de la UE con un bloqueo por sus cojones naranjas (realmente desde Kennedy) no creo que quedasen bien defendiéndolo sus
aliadosvasallos europeos.
Nunca pasará, porque:
- El Gobierno de España, cualquiera de ellos, no se va a meter jamás en semejante berenjenal.
- El Gobierno de Cuba, el de ahora y el Capitalista post-Trump, no van a pedir eso en voz alta nunca, por vergüenza mayormente.
- La UE… » ver todo el comentario
