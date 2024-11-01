edición general
El Gobierno de Cuba confirma que está negociando con Washington

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central y Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los EEUU", señala el comunicado del Partido Comunista de Cuba (único legal). En un mensaje Díaz-Canel explicó que "Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos". Donald Trump había adelantado que ya negociaban con las autoridades cubanas

devilinside #6 devilinside
Pues que se preparen para un ataque militar
11 K 154
Herumel #16 Herumel
#6 USA siempre te ataca durante las negociaciones, ergo lo mejor es lo que hizo Europa, no negociar.
1 K 24
Andreham #3 Andreham
No entiendo qué hay que negociar si no hay ningún bloqueo ni problema entre ambos países :roll:
3 K 63
Ramen #10 Ramen
Vamos, que van a bombardear La Habana la semana que viene o a la otra
3 K 57
#18 elyari
#10 No hay petróleo allí
0 K 8
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones *
#_7 No chilles, hombre, no chilles.
2 K 40
#9 pascuaI
Esperemos que al mismo tiempo estén llegando ya unos cuantos cargamentos de Shahed a la isla :-D
1 K 28
gringogo #11 gringogo
#1@Meneador_Compulsivo: "Esta sí que sí...".  media
0 K 20
Findeton #15 Findeton *
#1 Ojalá finalmente comience una apertura cubana hacia el libre mercado y democracia. Los cubanos lo agradecerán, después de 67 años de una terrible dictadura.
0 K 10
Catapulta #2 Catapulta
Confirma que Washington está negociando y ellos están contra las cuerdas. Esto de negociar con USA que no te invada...
0 K 15
#12 soberao
#2 Negociar con fascistas no lleva a nada, pero siempre mejor una negociación que asesinar a la gente de la calle, que EE.UU en Cuba empezará bombardeando colegios y hospitales como paso previo a dejarlo todo raso con vistas a repartir parcelas entre colonos.
0 K 16
jewel_throne #8 jewel_throne *
Idea descabellada:

¿Y si a Cuba le da por unirse de nuevo a España?. Ponen la bandera española y la de la UE.....la cara de su Excrementísima Naranjidad sería un puto poema....y la de los traidores a la patria como PP y Vox ni cotiza.....¿defenderían a España o seguirían traicionando a su nación?. Aunque ya me supongo su comportamiento.
Un país de la UE con un bloqueo por sus cojones naranjas (realmente desde Kennedy) no creo que quedasen bien defendiéndolo sus aliados vasallos europeos.
1 K 15
Supercinexin #17 Supercinexin
#8 Los cubanos estarían cien por cien a favor de unirse a España, realmente, como nueva Comunidad Autónoma. Significaría para ellos pasar a ser lo mismo que valencianos, canarios, extremeños... y encima europeos de pleno derecho, imagínate.

Nunca pasará, porque:

- El Gobierno de España, cualquiera de ellos, no se va a meter jamás en semejante berenjenal.
- El Gobierno de Cuba, el de ahora y el Capitalista post-Trump, no van a pedir eso en voz alta nunca, por vergüenza mayormente.
- La UE…   » ver todo el comentario
0 K 19
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
Ya van dos comentarios sin ninguna lectura de la noticia,
Esto es meneame :hug:
0 K 10
neiviMuubs #14 neiviMuubs
Que vayan apretando el culo porque Irán y Venezuela tienen experiencia en ser atacados enmedio de las negociaciones
0 K 7
innerfocus #4 innerfocus
Yo les decía a todo que no y llenaba de minas el golfo de "América", si a los de Irán les funciona...
0 K 6
YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo *
esos milicos tienen de comunista lo que yo sé! se dan la vida padre mientras su pueblo padece desnutrición!!! hijos de la gran puta! el socialismo era esto? (si toda la culpa fuera del bloqueo los milicos deberían estar igual de desnutridos y no es el caso, así QUE NO ES CULPA DEL BLOQUEO) de nada!
1 K -1

