El Gobierno de Cuba confirma que está negociando con Washington

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central y Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los EEUU", señala el comunicado del Partido Comunista de Cuba (único legal). En un mensaje Díaz-Canel explicó que "Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos". Donald Trump había adelantado que ya negociaban con las autoridades cubanas