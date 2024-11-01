Trump dice que Cuba está "en sus últimos momentos de vida", aunque está negociando con La Habana

Ante una docena de líderes latinoamericanos en la cumbre 'Escudo de las Américas', Trump afirmó que Cuba está "al final del camino", en sus "últimos momentos de vida", pero que querían negociar "Creo que sería muy fácil llegar a un acuerdo". Trump avisó que "no permitirá la influencia extranjera" en América "Nos vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio", "lo que incluye al Canal de Panamá" afirmó y broméo diciendo que no aprendería español "No voy a aprender su maldito idioma", dijo entre risas.