Donald Trump: “Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración está en negociaciones con las autoridades de la dictadura cubana y sugirió que las conversaciones podrían culminar con “una toma amistosa y controlada” de Cuba. “El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora. Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma amistosa de Cuba." dijo.
Para convertirla en un inmenso puticlub, como en tiempos de Batista. A jugar a Las Vegas y a follar a Cuba.
Tiene el derecho de las armas, que es el que vale