Donald Trump: “Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración está en negociaciones con las autoridades de la dictadura cubana y sugirió que las conversaciones podrían culminar con “una toma amistosa y controlada” de Cuba. “El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora. Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma amistosa de Cuba." dijo.

#1 kaos_subversivo
Lo mismo China tiene una toma amistosa de Taiwán :troll:
#2 trasparente
Para convertirla en un inmenso puticlub, como en tiempos de Batista. A jugar a Las Vegas y a follar a Cuba.
elgranpilaf #3 elgranpilaf
#2 Puticlub en una isla? A qué me suena eso?
Asimismov #4 Asimismov
#3 a una tentación irresistible para Trump y demás millonarios.
themarquesito #9 themarquesito
#3 ¿A cierto amigo de Trump que definitivamente no se suicidó en prisión, tal vez?
Alakrán_ #5 Alakrán_
#2 Hablas como si ahora no fuera el destino sexual, para decirlo suavemente.
DORO.C #11 DORO.C
#2 Claro, porque ahora mismo no es un inmenso puticlub. :roll:
#6 Dedalos
Puf, cuanta vergüenza ajena da este señor
Alakrán_ #7 Alakrán_
Trump es imbécil y no tiene ningún derecho sobre Cuba, no va a tomar nada de nada.
#8 guillersk
#7

Tiene el derecho de las armas, que es el que vale
Trigonometrico #10 Trigonometrico
#8 Ese era el que revindicaba tener ETA, y no es un derecho válido.
