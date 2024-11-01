Trump advierte de que la "caída" de Cuba será "la guinda del pastel"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves de que "Cuba caerá", un episodio, ha subrayado, que será "la guinda del pastel" después de décadas de bloqueo estadounidense, al tiempo que se ha jactado de que la crisis que padece la isla se debe a él. "De lo contrario no tendrían este problema", ha apuntado. "Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente", ha declarado el presidente de Estados Unidos durante una entrevista para el diario 'Politico'.