Trump advierte de que la "caída" de Cuba será "la guinda del pastel"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves de que "Cuba caerá", un episodio, ha subrayado, que será "la guinda del pastel" después de décadas de bloqueo estadounidense, al tiempo que se ha jactado de que la crisis que padece la isla se debe a él. "De lo contrario no tendrían este problema", ha apuntado. "Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente", ha declarado el presidente de Estados Unidos durante una entrevista para el diario 'Politico'.

efectogamonal #1
Castro calienta que sales.

Se está marcando una campaña electoral sin precedentes {0x1f525}
JuanCarVen #4
#1 Miguel Diaz-Canel. Fidel murió y Raúl tiene 94 años.
efectogamonal #5
#4 Cierto, ya ni me acordaba, asi que gracias por el apunte {0x1f525}
Metabarón #6
Ha pasado de naranja a amarillo mostaza
#8 cajadecartonmojada
En el sureste de Cuba hay una base militar mu tocha ocupando ambos lados de la bahía. Debería mandarles un par de pepinazos para borrarla del mapa, seguro que así Cuba entra en razón :troll:
Macnulti_reencarnado #10
Pues ya va siendo hora.
johel #2
Que la bombardee, si total le suda el rabo todo y para dejar a todos los cubanos morir de hambre o meterlos luego en una franja de gaza 3.0 mejor que los extermine y ya.
toshiro #3
Le doy 3 meses a Trump
Un_señor_de_Cuenca #7
#3 Tampoco pasaría nada si se muere mañana de un reventón. Que se quede lelo, como Ariel Sharon en su día.
#9 guixOS
Debería volver a España como comunidad autónoma.
