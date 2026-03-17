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El Gobierno de Ayuso intenta por segunda vez que la Inteligencia Artificial transcriba la conversación entre 5.400 médicos de familia y sus pacientes
La Comunidad de Madrid licita otra vez un contrato para intentar que la IA ayude a los médicos de familia y pediatras. Del primero tuvo que desistir
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:
ayuso
,
inteligencia artificial
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médicos
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Comentarios destacados:
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#2
tul
y proteccion de datos que dice de todo esto?
5
K
89
#4
MiguelDeUnamano
#2
Para protección de datos, la forma de escribir de los médicos.
1
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#10
Urasandi
#2
¿y Quiron?
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11
#14
tul
#10
esos estan liados contando dinero publico
0
K
13
#1
celyo
que ganas de tirar el dinero ... pero como no es suyo.
1
K
35
#7
Tontolculo
#1
uy tirar el dinero. ¿Y lo que le pagaría Quiron a la quironesa por toda esa información confidencial? Pues eso…
1
K
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#12
josde
#1
Si es suyo el que se queda por esas chorradas
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K
20
#5
Herumel
Es una forma cojonuda de regalar los datos médicos a las empresas privadas que juegan con tu salud y que la empresa que dispoga la IA le venda en mercado negro si una señora tiene tos, le pica el chumino o tiene cancer de mama y así esas empresas sabrán si su clienta futura es rentable o no y por donde apretarle.
Eso es delictivo.
1
K
16
#8
fingulod
El problema es dónde se van a ejecutar esas transcripciones, y dónde se van a guardar. Por protección de datos digo. Se puede hacer en local y guardar con las historias (vamos a suponer que las historias se guardan de forma segura)
#3
Hay librerías sin acceso a internet que hacen transcripciones bastante decentes. El problema es cuanto procesador quieras dedicar a ello.
Y claro que perfectas no son, pero bueno, más o menos sirven para hacerte una idea. Yo hago eso con todas las notas de…
» ver todo el comentario
1
K
20
#9
Herumel
#8
Para que creéis que quieren un sistema interpuesto entre el facultativo y el ciudadano si no es para escuchar...
0
K
13
#11
fingulod
*
#9
Para que esté dentro de la historia clínica y sea más completa, manteniendo la privacidad y seguridad que esa información requiere...
... pero estando Alberto Quirón por medio no puedo decir eso sin que se me escape la risa, lo siento.
Edit. Seamos sinceros, casi todo eso ya está en la historia, que ya está ahí. El problema es que la historia clínica está muy controlada... ¿quieren esto para en la fase de transcripción pillar datos sensibles? Pues...
0
K
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#3
eqas
*
Si
ni siquiera WhatsApp
, con el infinito presupuesto que tiene, es capaz de transcribir correctamente los audios, cómo espera esta mujer hacerlo mejor? Y encima un audio de WhatsASpp lo sueles hablar directo al altavoz, no es sonido ambiente ni más de un hablante normalmente.
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#6
chavi
Yo propongo una IA para transcribir la conversación entre los abogados y sus defendidos....
Hay que ser imbécil...
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#13
camvalf
No pasa nada, de la privacidad ya se ha encargado el ciudadano anonimo de negociar con alguna empresa de los EEUU para protegerla.
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K
11
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14
comentarios)
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Eso es delictivo.
#3 Hay librerías sin acceso a internet que hacen transcripciones bastante decentes. El problema es cuanto procesador quieras dedicar a ello.
Y claro que perfectas no son, pero bueno, más o menos sirven para hacerte una idea. Yo hago eso con todas las notas de… » ver todo el comentario
... pero estando Alberto Quirón por medio no puedo decir eso sin que se me escape la risa, lo siento.
Edit. Seamos sinceros, casi todo eso ya está en la historia, que ya está ahí. El problema es que la historia clínica está muy controlada... ¿quieren esto para en la fase de transcripción pillar datos sensibles? Pues...
Hay que ser imbécil...