Giro de guion en Eurovisión 2026 para reforzar su decisión sobre la participación de Israel

En un vídeo que ha compartido la UER, dejan de tratar a los concursantes como “países” y pasan a referirse a ellos como “cadenas”, o como “emisoras”, hablando en todo momento, tanto en las semifinales como la final, de las “35 cadenas participantes”. Y es que, mientras hacían alusión a las cadenas, aparecían en pantalla los logos oficiales de las emisoras que participan, incluida KAN, que proviene de Israel.
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Al Jazeera creo que tiene oficinas en Londres.
Otra cosa es que siendo de Israel el principal patrocinador, Moroccanoil, KAN hace lo que le sale de las gónadas. Y que el concurso está más que podrido, y sólo falta un pequeño achuchón para que caiga del todo.
Ironías de la historia. El festival que surgió como superación de lo que habían hecho los nazis, los propios nazis lo han destruido.
Y a tomar por culo el bodrio a costa de lo público.
Lo que sea, menos mandar a Israel a tomar por culo.
Qué gente más despreciable, pardiez!