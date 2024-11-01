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Giro de guion en Eurovisión 2026 para reforzar su decisión sobre la participación de Israel

En un vídeo que ha compartido la UER, dejan de tratar a los concursantes como “países” y pasan a referirse a ellos como “cadenas”, o como “emisoras”, hablando en todo momento, tanto en las semifinales como la final, de las “35 cadenas participantes”. Y es que, mientras hacían alusión a las cadenas, aparecían en pantalla los logos oficiales de las emisoras que participan, incluida KAN, que proviene de Israel.

| etiquetas: eurovision , israel , países , cadenas , televisión
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#4 Pitchford
Genocidewashing..
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A.more #2 A.more
Que vergüenza todo
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carakola #6 carakola
#2 Ante estos hdp apoyagenocidios no hay que olvidarse del asco.
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oceanon3d #18 oceanon3d
#2 No todo; España y alguno más no la dan
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Malinke #13 Malinke
¿Encontrarían la cadena rusa?
4 K 68
Gry #7 Gry
¿Pueden participar varias cadenas de un único pais o cadenas "de fuera" que tengan sede en algún país de la UE?

Al Jazeera creo que tiene oficinas en Londres.
5 K 65
#3 Leclercia_adecarboxylata
Esto en realidad es un paso adelante para la destrucción de Eurovisión.
2 K 36
#15 Hynkel
A ver. Técnicamente es correcto, compiten realmente las cadenas de televisión aunque oficiosamente estén representando a un país.

Otra cosa es que siendo de Israel el principal patrocinador, Moroccanoil, KAN hace lo que le sale de las gónadas. Y que el concurso está más que podrido, y sólo falta un pequeño achuchón para que caiga del todo.

Ironías de la historia. El festival que surgió como superación de lo que habían hecho los nazis, los propios nazis lo han destruido.
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JackNorte #12 JackNorte
Cuando sabes que estas apoyando un genocidio y te da tanta verguenza que no sabes ya ni como ocultarlo.
1 K 32
#10 Sacapuntas *
¿Y qué van a decir ahora? ¿KAN: twelve points? xD
2 K 29
jm22381 #11 jm22381
#10 Yo voté por Kodos {0x1f47e}
6 K 90
babuino #5 babuino
Ya estamos más cerca de "personas" y un poco más cerca de "sentimientos"... y luego, el éter.
Y a tomar por culo el bodrio a costa de lo público.
2 K 20
Nómada_sedentario #20 Nómada_sedentario
El hedor es insoportable, pero si se les ocurre algún apaño para evitar que el olor a mierda sea demasiado evidente, pues se hace.
Lo que sea, menos mandar a Israel a tomar por culo.
Qué gente más despreciable, pardiez!
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MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Pues no me parece mal, a ver si le quitan la pátina patriotera al concurso de marras.
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#8 Alcalino
#1 la pátina patriotera no la han quitado, solo le han cambiado el envoltorio
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MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
#8 no digo que la hayan quitado por arte de magia pero es un paso en esa dirección, incluso aunque sea un paso involuntario.
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Feindesland #16 Feindesland
#1 Verás como la televisión rusa puede participar ahora.

xD xD xD xD

:-D
8 K 108
salteado3 #17 salteado3
#1 "ese país del que Ud me habla"
4 K 66
#14 mariopg
harán lo mismo con el fútbol y ya no será la selección española si no dazn team
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#19 DrTrololo
Compiten cadenas y un estado genocida. A ver si llaman a cada cosa por su nombre.
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menéame