Giro de guion en Eurovisión 2026 para reforzar su decisión sobre la participación de Israel

En un vídeo que ha compartido la UER, dejan de tratar a los concursantes como “países” y pasan a referirse a ellos como “cadenas”, o como “emisoras”, hablando en todo momento, tanto en las semifinales como la final, de las “35 cadenas participantes”. Y es que, mientras hacían alusión a las cadenas, aparecían en pantalla los logos oficiales de las emisoras que participan, incluida KAN, que proviene de Israel.