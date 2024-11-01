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Garriga contradice a Garriga y tacha de "error" sus declaraciones sobre qué es ser español: "Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles"

Garriga contradice a Garriga y tacha de "error" sus declaraciones sobre qué es ser español: "Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles"

El contexto: Este jueves el portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga, aseguró que "es español el nacido de padre y madre española". Unas declaraciones que este viernes Vox corrige y a las que el número dos de Abascal, Ignacio Garriga, ha respondido asegurando que "es un error".

| etiquetas: garriga , vox , barcelona , nacionalidad , contradice
14 2 1 K 217 politica
9 comentarios
14 2 1 K 217 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Como diría el chiste de Arévalo ... cinco minutos de Español y ya tengo problemas con el negro este. xD xD xD xD
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vicus. #2 vicus.
Garriga contra Garriga. El de Barcelona, mitad español, hijo de guineana, el otro, español de puera cepa de ocho apellidos españoles. Puto ridículo, coño...
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Además de negro ¡catalán! xD xD xD

Si es que así no se pué ser ejpañó ni ná :-D :-D :-D  media
3 K 58
vicus. #6 vicus.
#3 Vota NOX.
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botafoch #7 botafoch
Que buenos estos de ElMundoToday.
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jonolulu #8 jonolulu
Individuo con problemas de identidad que ha ido donde le han hecho casito
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XtrMnIO #9 XtrMnIO
Más que nada porque ninguno de sus padres son españoles?
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#4 uvi
Ndongo calienta que sales..por tierra, aire o mar. Y sino si quiere hacer una "entrevista" o preguntar, se tendrá que esperar a que los nacionales pregunten primero y al final le pueden, o no, dejar preguntar.

es.wikipedia.org/wiki/Joan_Garriga_Doménech#:~:text=Juan de la Cruz G.

¿alguien ve parecidos razonables?...me dices que es el hermano "bueno" de Chucky y que le dobla en las escenas peligrosas y me lo creo
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#5 beltraneja
Por qué mecanismo mágico se convertirá uno en español y otro no?
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menéame