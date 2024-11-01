Garriga contradice a Garriga y tacha de "error" sus declaraciones sobre qué es ser español: "Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles"

El contexto: Este jueves el portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga, aseguró que "es español el nacido de padre y madre española". Unas declaraciones que este viernes Vox corrige y a las que el número dos de Abascal, Ignacio Garriga, ha respondido asegurando que "es un error".
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Además de negro ¡catalán!
Si es que así no se pué ser ejpañó ni ná
es.wikipedia.org/wiki/Joan_Garriga_Doménech#:~:text=Juan de la Cruz G.
¿alguien ve parecidos razonables?...me dices que es el hermano "bueno" de Chucky y que le dobla en las escenas peligrosas y me lo creo