Gabriel Rufián aventaja a Irene Montero en la carrera por el liderazgo de la izquierda en 2027

El sondeo de Sociometro.com otorga al portavoz de ERC una ventaja de 9 puntos frente a la dirigente de Podemos La carrera por la hegemonía en el espacio progresista de cara a las próximas Elecciones Generales de 2027 ya tiene sus primeros datos sobre la mesa. Según los resultados provisionales de la encuesta realizada por Sociometro.com, Gabriel Rufián se perfila como la opción preferida por el electorado para encabezar el bloque de izquierdas, obteniendo un 41% de los apoyos. Esta cifra lo sitúa en una posición de ventaja clara frente a Irene
Si se repite lo de 2023, ni tan mal. Y espero que así sea.
La izquierda no gana por culpa de éstos trescientos partidos cada uno con un líder diciendo todos lo mismo y acusándose unos a otros de lo mismo.
Han ganado ese aspecto de la sociedad, al menos de momento. Ahora el "meta" es no presentar a ninguna cabeza visible, que no haya nadie del que puedan sacar mierda o inventársela más bien.
Si ponen a la Irene, pues dirán que feminismo y cajera.
Si ponen a Rufian, dirán que indepe y maleducado.
Y si ponen a un random pues se inventarán que toma batidos de fetos abortados y le financia ETA, ya ves tú, como si les supusiera una dificultad hacérselo creer a la gente.
Dudo mucho que se pueda atacar fácil a Rufián más allá de decir las tonterías del independentismo de siempre que suelta la caverna
Para el fachuzo medio ya es el diablo
Eso descarta tanto a Yolanda Díaz como a Irene Montero o Belarra.
El problema es que al hablar de carreras igual había que sugerir rebajar los tiempos o acortar el recorrido para Irene, a ver si así...