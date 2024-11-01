Gabriel Rufián aventaja a Irene Montero en la carrera por el liderazgo de la izquierda en 2027

El sondeo de Sociometro.com otorga al portavoz de ERC una ventaja de 9 puntos frente a la dirigente de Podemos La carrera por la hegemonía en el espacio progresista de cara a las próximas Elecciones Generales de 2027 ya tiene sus primeros datos sobre la mesa. Según los resultados provisionales de la encuesta realizada por Sociometro.com, Gabriel Rufián se perfila como la opción preferida por el electorado para encabezar el bloque de izquierdas, obteniendo un 41% de los apoyos. Esta cifra lo sitúa en una posición de ventaja clara frente a Irene