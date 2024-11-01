edición general
Gabriel Rufián aventaja a Irene Montero en la carrera por el liderazgo de la izquierda en 2027

El sondeo de Sociometro.com otorga al portavoz de ERC una ventaja de 9 puntos frente a la dirigente de Podemos La carrera por la hegemonía en el espacio progresista de cara a las próximas Elecciones Generales de 2027 ya tiene sus primeros datos sobre la mesa. Según los resultados provisionales de la encuesta realizada por Sociometro.com, Gabriel Rufián se perfila como la opción preferida por el electorado para encabezar el bloque de izquierdas, obteniendo un 41% de los apoyos. Esta cifra lo sitúa en una posición de ventaja clara frente a Irene

Meneacer #2 Meneacer
¿Solo se puede elegir entre esos dos? Pues mal vamos.
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Ni idea. Yo voy a elegir a Pedro Sánchez. Los rojelios y rastudos porfavor que vayan a votar Sumar, Podemos y demás, que así luego mi Pedro puede pactar con setecientas fuersas de isquielda y sentarse cuatro añitos más en La Moncloa mientras pepetudos y voxenetas mugen de dolor entre el llanto y el rechinar de dientes.

Si se repite lo de 2023, ni tan mal. Y espero que así sea.

La izquierda no gana por culpa de éstos trescientos partidos cada uno con un líder diciendo todos lo mismo y acusándose unos a otros de lo mismo.
#16 eshu
#7 Puede que si las políticas del señor Sánchez no parecieran a veces tan de derechas, consiguiera aglutinar en su partido el voto de todos esos desarrapados de izquierdas que votan a otros partidos más a la izquierda para no tener que votar al señor Sánchez. Las promesas electorales incumplidas siempre le han pasado factura a la izquierda, aunque nunca a la derecha.
lonnegan #20 lonnegan
#7 Si en las proximas elecciones no gobierna la derecha, las probabilidades de que nos den un golpe de estado crecen de forma exponencial
#25 Tensk
#7 Gracias por dejar por escrito lo que eres y mereces.
#23 Borgiano
#2 Eso digo yo, además ¿no se supone que la líder de Podemos es Belarra? No sé, Rick...
Meneacer #24 Meneacer
#23 Habría que ver qué han preguntado; esa encuesta huele a chamusquina.
#28 Borgiano
#24 Entrando en la propia web sí que huele bastante a humo, la verdad.
Andreham #4 Andreham
Da igual, la derecha y los mass media convertirán al que sea en enemigo público número uno y generarán un nivel de odio hacia una persona tan bestia que simplemente no servirá de nada.

Han ganado ese aspecto de la sociedad, al menos de momento. Ahora el "meta" es no presentar a ninguna cabeza visible, que no haya nadie del que puedan sacar mierda o inventársela más bien.

Si ponen a la Irene, pues dirán que feminismo y cajera.

Si ponen a Rufian, dirán que indepe y maleducado.

Y si ponen a un random pues se inventarán que toma batidos de fetos abortados y le financia ETA, ya ves tú, como si les supusiera una dificultad hacérselo creer a la gente.
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#4 la diferencia es que Rufián es un buen político con buena retórica, Irene nunca lo ha sido

Dudo mucho que se pueda atacar fácil a Rufián más allá de decir las tonterías del independentismo de siempre que suelta la caverna
lonnegan #21 lonnegan
#8 Rufián solo tiene un problema, que es independentista.
Dene #12 Dene
#4 bueno, con Gabriel ya tienen el trabajo hecho :troll:
Para el fachuzo medio ya es el diablo
Wir0s #15 Wir0s
#4 Bueno, no le quites merito a la Señora Montero, no necesita a nadie mas para enterrar a la izquierda ella sola.
lonnegan #22 lonnegan
#15 La señora Montero no es de izquierdas, es feminista, su partido y su bandera es esa. Se han olvidado de otra cosa.
#17 Nastar
#4 a ver, la montero se hizo la campaña ella sola cada vez que abria la boca, no le ateibuyamos meritos a los fachas que om de los progres
#27 Tensk
#4 No le des méritos a quien no los merece, los líderes de la berdadera hiskierda se encargan por sí solos de cargarse sus partidos
Battlestar #5 Battlestar
Quién ha puesto a Irene en la quiniela está muy desconectado.
perrico #13 perrico
#5 Tiene que ser alguien que no despierte recelos en el resto de partidos.
Eso descarta tanto a Yolanda Díaz como a Irene Montero o Belarra.
Don_Pixote #1 Don_Pixote
No es muy difícil con lo petarda que es
makinavaja #3 makinavaja
¿Irene Montero como liderazgo? Por dios..... será si quieres acabar de rematar a la izquierda, como está haciendo con Podemos.... :troll: :troll: :troll:
#11 tierramar
Todas las opciones están abiertas: Rufian,Baldovi, Diaz, ... en el tiempo que falta hasta las elecciones, los designados van a recibir todo tipo de ataques como ocurrió con Podemos o con Oltra, lo inteligente es estar abiertos y cuando lleguen las elecciones, elegir el dirigente mejor situado a la hora de ilusionar a la izquierda, sin sectarismos de ninguna clase. Es lo que Trump y sus secuaces están haciendo para colocar al PP:VOX en el siguiente gobierno: está quemando a Ayuso y Feijoo, pero elegira como presidente a alguien que llegue menos desgastado y tenga más aceptación. Como ha hecho en Venezuela: en lugar de elegir a Maria Corina ha legido a Delcy Rodirguez porque tiene más aceptación.
TipejoGuti #10 TipejoGuti
No discuto que tenga votos el Rufián y que la otra ya esta...amortizada, pero ¿De verdad creemos que la izquierda va a votar masivamente a un independentista catalán?...no sé, me cuesta creerlo.
#6 Nastar
Titular alternativo: "el frutero de aquel pueblo de 200 habitantes que visitaste el verano pasado aventaja a irene montero en la carrera por el liderazgo de la izquierda en 2027"
Jaime131 #26 Jaime131
Eso no tiene ningún mérito.
Ortzi_ #19 Ortzi_
Dónde quedó lo de programa, programa
chemado_chema #14 chemado_chema
Es burdo pero vamos con ello Eduardo
#9 Tecar *
La verdad es que Rufián no lo tiene muy complicado.
El problema es que al hablar de carreras igual había que sugerir rebajar los tiempos o acortar el recorrido para Irene, a ver si así...
:troll:
#18 Nastar
#9 siempre puede divorciarse de pablo y tirarle los tejos a rufian :troll:
