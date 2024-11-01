edición general
31 meneos
43 clics
En Francia elogian el nuevo contrato de España con los Eurofighters: "Representan un impulso para las fábricas"

En Francia elogian el nuevo contrato de España con los Eurofighters: "Representan un impulso para las fábricas"

El nuevo pedido de cazas Eurofighter por parte de España ha sido recibido con entusiasmo en Francia, donde la prensa subraya el alivio que supone para la industria aeroespacial europea. El contrato firmado en diciembre, enmarcado en el programa Halcón II, incluye 25 aviones y garantiza actividad para las plantas de producción en los países socios y reactivan la carga de trabajo en factorías de Alemania, Reino Unido, Italia y España, Expertos franceses advierten que los pedidos actuales, aunque significativos, no bastan por sí solos para garanti

| etiquetas: eurofighter , pedido , españa , industria , militar , europa , francia
26 5 0 K 252 actualidad
12 comentarios
26 5 0 K 252 actualidad
Comentarios destacados:    
kevers #1 kevers
No, si al final me voy hasta a alegrar de gastar dinero en armamento, con tal de no dárselo al mono borracho.
8 K 88
#3 Beltza01
#1 Un poco de respeto a los orangutanes.
0 K 8
crob #4 crob
#1 se hecha de menos el antimilitarismo...
Esa es la estrategia, el Miedo ambiente...
Imaginad lo que se podría hacer con el presupuesto mundial militar
1 K 12
#8 silzul
#4 Imagina que España no tuviera ningún enemigo que se está armando, como Marruecos que reiteradamente ha cometido hechos y manifestado públicamente su intención de que "las ciudades marroquíes" que España tiene vuelvan a su control o la reclamación de ampliación de aguas marítimas en aguas canarias.

Entonces, podríamos invertirlo en sanidad, educación etc...
3 K 39
lib_free #12 lib_free
#4 gastarlo en feminismo?
0 K 6
Esku #6 Esku
#1 Dinero en armamento siempre se va a gastar. Que mejor que sea en España/Europa en proyectos propios que en nuestro ENEMIGO?
1 K 20
Supercinexin #7 Supercinexin
Pues ésto va contra el Liberalismo, es Estatismo salvaje. ¿Qué es eso de que el Estado Español, o sea los españoles atracados por Hacienda, le paguen dinero a empresas públicas, o sea ineficientes, para comprar aviones? El que quiera aviones de combate que se los pague de su dinero. Los rojos, rusófilos, putinejos y fanboys de la Dictadura China no tenemos por qué pagar los juguetes de los funcionarios de la OTAN. Que lo paguen los NAFO de su bolsillo.
2 K 41
Cehona #9 Cehona
#7 ¿Empresas publicas ineficientes?
Ya hemos visto el resultado de privatizar a los bomberos forestales en Galicia y Castilla y León.
Dinero público para empresas que mal pagan a los únicos que se juegan la vida en un incendio.
No solo el piloto de un F18 se la juega.
0 K 11
#10 silzul
#7 quien ha dicho que las armas sean para ayudar a la OTAN ;)
0 K 7
Kantinero #2 Kantinero
Flipo de lo que nos cuestan estas mierdas, para que después en una mala maniobra, en diez segundos, un error del piloto o de control, explote por los aires y se vayan a la mierda los impuestos al trabajo de miles de ciudadanos del país que sea.
2 K 24
#5 pcmaster *
#2 EEUU tiene incontables de sus Fxx, ya estaría bien que se les averiasen algunos, aunque sea en tierra, sin que se hostie nadie.
1 K 29
lib_free #11 lib_free
Casi podriamos decir lo mismo de sindicatos, iglesia, monarquía, chiringuitos feministas etc quien los quiera que los pague de su bolsillo y no del de todos.
Con respecto a lo de la industria, China nos ha comido porque no compiten en igualdad de condiciones, han crecido copiando "know how" y financiando empresas para que se hagan con el mercado global promoviendo el dumping como politica, algo que no pasa en Europa y bueno en los proximos 10 años veremos el resultado de las…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame