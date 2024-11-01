En Francia elogian el nuevo contrato de España con los Eurofighters: "Representan un impulso para las fábricas"

El nuevo pedido de cazas Eurofighter por parte de España ha sido recibido con entusiasmo en Francia, donde la prensa subraya el alivio que supone para la industria aeroespacial europea. El contrato firmado en diciembre, enmarcado en el programa Halcón II, incluye 25 aviones y garantiza actividad para las plantas de producción en los países socios y reactivan la carga de trabajo en factorías de Alemania, Reino Unido, Italia y España, Expertos franceses advierten que los pedidos actuales, aunque significativos, no bastan por sí solos para garanti
Esa es la estrategia, el Miedo ambiente...
Imaginad lo que se podría hacer con el presupuesto mundial militar
Entonces, podríamos invertirlo en sanidad, educación etc...
Ya hemos visto el resultado de privatizar a los bomberos forestales en Galicia y Castilla y León.
Dinero público para empresas que mal pagan a los únicos que se juegan la vida en un incendio.
No solo el piloto de un F18 se la juega.
Con respecto a lo de la industria, China nos ha comido porque no compiten en igualdad de condiciones, han crecido copiando "know how" y financiando empresas para que se hagan con el mercado global promoviendo el dumping como politica, algo que no pasa en Europa y bueno en los proximos 10 años veremos el resultado de las… » ver todo el comentario