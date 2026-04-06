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FFAA iraníes mantienen que EEUU bombardeó su propio equipo y militares dentro de Irán

FFAA iraníes mantienen que EEUU bombardeó su propio equipo y militares dentro de Irán

El ejército de EE.UU., para evitar la deshonra de Trump y su hegemonía vacía, se vio obligado a bombardear su propio equipo y soldados en una misión en Irán.“Con la ayuda y el apoyo de Dios, la vigilancia y la preparación de los combatientes del Islam en las Fuerzas Armadas, el uso de la guerra electrónica, los modernos sistemas de defensa aérea, la implementación de un plan mosaico de defensa terrestre y la creación de una valla militar y de seguridad, varios de estos aviones, incluidos dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicóptero

| etiquetas: ffaa , iraníes. ee.uu , bombardeo , propio.equipo
17 6 0 K 211 Guerras
9 comentarios
17 6 0 K 211 Guerras
#3 laruladelnorte
Del estado imperialista de los EEUU ya me creo que son capaces de todo...
4 K 86
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 si bombardean colegios imagina de lo que son capaces
1 K 30
Nube_Gris #1 Nube_Gris
Como sea verdad ahora sí que le hacen un Kennedy.
2 K 40
Supercinexin #5 Supercinexin *
En el fondo, cuando piensas en el tipo de ideología que tienen los EEUU y su colonia racista que hasta tiene la Doctrina Aníbal en sus leyes y todo, lo más lógico es que sí, que los hayan bombardeado para evitar el conflicto de tener que lidiar con prisioneros de guerra en todas las TV del mundo y toda la humillación que eso supone. Además arriesgar aviones, helicópteros y comandos de gente altamente entrenada, con toda la pérdida que ello supone, es un riesgo económico muchísimo mayor que…   » ver todo el comentario
1 K 36
josde #7 josde
Los medios de información de Irán son poco fiables, pero los de EEUU lo son menos todavía.
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
Antes de discutir de propaganda ... el destruir el propio material para que no caiga en manos del enemigo es de primero de incursionador.

Si lo haces a la defensiva se llama tierra quemada y ya se quiso usar contra Alejandro Magno y contra Julio César.

Ahora, podemos discutir las razones de por qué llegaron a eso, si fue un rescate, si fu el robo del uranio, si hubo o no hubo muertos y heridos, si fue el fuego contrario ...
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Laro__ #9 Laro__ *
¿Cómo llamarán a la Directiva Anibal en EEUU? ¿Directiva Semper Fi two?
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Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96
Si esto es cierto... awita.
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Thirsty #2 Thirsty
Un fracaso de misión, se quedaron sin aviones y helicópteros.
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