El ejército de EE.UU., para evitar la deshonra de Trump y su hegemonía vacía, se vio obligado a bombardear su propio equipo y soldados en una misión en Irán.“Con la ayuda y el apoyo de Dios, la vigilancia y la preparación de los combatientes del Islam en las Fuerzas Armadas, el uso de la guerra electrónica, los modernos sistemas de defensa aérea, la implementación de un plan mosaico de defensa terrestre y la creación de una valla militar y de seguridad, varios de estos aviones, incluidos dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicóptero