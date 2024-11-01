edición general
Feijóo dice que la "España de verdad" es "un autónomo" con "una gasolinera, una panadería, grúas y un taller"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este lunes en un acto de la patronal de los autónomos en el que ha asegurado que la “España de verdad” está representada en un autónomo que conoció en Soria dueño de “una gasolinera, una panadería, grúas y un taller”. El jefe de la oposición ha asegurado falsamente en su intervención que el SMI es “el salario más común de los españoles”.

13 comentarios
Chinchorro
Y no es dueño de España porque no quiere.
3 K 53
HeilHynkel
El ideal de Feijoo: solo cree en Franco, España y Santiago Bernaeu (¡penatly pal Madrid!)

media
1 K 23
Torrezzno
Mas bien será un currito en un bar. Apestando a fritanga y con los pies reventados
0 K 20
Grahml
¿Y la cocaína entonces quién la consume?  media
0 K 20
Leclercia_adecarboxylata
Rascando votos de los autónomos con panaderías, gasolineras y talleres con grúas. Que se eche a temblar Pedro Sánchez.
0 K 18
angelitoMagno
Te corrijo, ese personaje solo creía en Dios, en Franco y en Don Santiago Bernabéu

Respecto a España tenía dudas xD

(Pa HeilHynkel ...)
0 K 14
Priorat
España:

Autónomos: 3.384.381
Trabajadores por cuenta ajena: 19.002.719

Está es la realidad. Datos autónomos enero 2025. Datos asalariados EPA 2025T3

Puestos a hacer burdas generalizaciones la España de verdad es la de un trabajador por cuenta ajena, un asalariado, no un autónomo.
0 K 11
toshiro
Feijoo al CECOT
0 K 10
fremen11
Claro porque todos los autónomos tenemos una gasolinera, grúas, un taller y una panadería.......
0 K 7
slimedition
A este le han dicho que los autónomos se le van a VOX y está dando vueltas en círculos.
0 K 7
Quel
España de verdad es; un montón de funcionarios y pensionistas. Mientras tengas a esos contentos, tienes asegurada una gran bolsa de votos.
0 K 7
Torrezzno
#6 una bolsa no, la Moncloa
1 K 27
devilman2
Esa España real, que va salir en masa a votar a la izquierda las próximas elecciones. Para acallar todas la encuestas y refritos.
0 K 6

