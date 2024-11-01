Feijóo dice que la "España de verdad" es "un autónomo" con "una gasolinera, una panadería, grúas y un taller"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este lunes en un acto de la patronal de los autónomos en el que ha asegurado que la “España de verdad” está representada en un autónomo que conoció en Soria dueño de “una gasolinera, una panadería, grúas y un taller”. El jefe de la oposición ha asegurado falsamente en su intervención que el SMI es “el salario más común de los españoles”.