Una familia ahorra 870 euros al mes tras cambiar su piso por una caravana: “No pago nada de alquiler y en invierno no hace frío”

Llegar a fin de mes es un problema para muchas familias, y muchas tienen que apretarse el cinturón para poder hacer frente a los gastos del día. Pero algunas buscan el ahorro de una forma más drástica y cambiar por completo de estilo de vida y es justo lo que explica Ali, una creadora de contenido y coach de vida británica, que decidió dejar de pagar alquiler y mudarse, junto a su familia, a una caravana de tres habitaciones en el sur de Gales. El resultado es que ahorra aproximadamente 870 euros al mes y no paga alquiler, ni renta de terreno,

La nueva moda, vivir como perros para que cuatro hijos de puta vivan muy bien.
#2 #4 En breve nos venderán lo guay que es vivir como hacia Diógenes
#6 Se pondrán los precios de los toneles por las nubes xD
Cada vez hay mas gente en caravanas, casas prefabricadas entre eso y el cambio climatico, el verano a 40 grados, en breve esto explota
Nomadland
Chabolismo cool. Cuando te venden mierda afirmando que es maná.
Comparando churras con merinas
Cuando yo cambié entrecot por garbanzos ahorré mucho dinero en comida.

El gasto en psicología no compensa.
