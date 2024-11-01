Una familia ahorra 870 euros al mes tras cambiar su piso por una caravana: “No pago nada de alquiler y en invierno no hace frío”

Llegar a fin de mes es un problema para muchas familias, y muchas tienen que apretarse el cinturón para poder hacer frente a los gastos del día. Pero algunas buscan el ahorro de una forma más drástica y cambiar por completo de estilo de vida y es justo lo que explica Ali, una creadora de contenido y coach de vida británica, que decidió dejar de pagar alquiler y mudarse, junto a su familia, a una caravana de tres habitaciones en el sur de Gales. El resultado es que ahorra aproximadamente 870 euros al mes y no paga alquiler, ni renta de terreno,