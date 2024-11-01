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FACUA denuncia que una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para aplicar otra subida de precios este domingo

FACUA denuncia que una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para aplicar otra subida de precios este domingo

Una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para aplicar otra subida de precios este domingo. Así ha podido verificarlo FACUA-Consumidores en Acción a través del análisis diario que realiza con gasolineras.Tras la bajada del IVA de ayer y a la espera de verificar cuántas gasolineras comienzan a repercutir en sus precios la bajada del impuesto sobre hidrocarburos, la subida del gasóleo del 2 al 22 de marzo alcanza en la Península una media de 34 céntimos y la de la gasolina 11 céntimos.

| etiquetas: fraude , timo , robo , estafa , pillaje , rapaceria , hurto , afanar , saqueo subvenci
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7 comentarios
19 4 0 K 212 actualidad
autonomator #6 autonomator
cuando las ayudas no son para el pueblo y se hacen las cosas sin control y mal ...
"Portugueses aprovechan los descuentos en combustible de España"
x.com/atlasnews_x/status/2036042329044267434

Supongo que en el País Vasco y Cataluña pasará algo similar con los franceses o con los de el Principado de Andorra.
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XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Pues denuncia y multazo, no?

Que se les quiten las ganas de robar, pero bueno, teniendo en cuenta los juecezuelos que tenemos todo quedará en agua de borrajas.
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skaworld #7 skaworld *
En un mercado libre las empresas compiten ajustando siempre su oferta para proveer al consumidor de los bienes y servicios demandados al minimo precio posible. Además hay otros seres maravillosos que se ocultan en el bosque, como hadas, duendes o unicornios, el unico límite es tu imaginación.
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#3 rbrn
Pues imagínate si no llega a haber habido una rebaja de IVA como estarían los precios :troll:
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#4 mstk *
La solución es bajar impuestos.
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
multazo, e inhabilitación del gasolinero en cuestión y su "entorno"
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menéame