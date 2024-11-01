FACUA denuncia que una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para aplicar otra subida de precios este domingo

Una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para aplicar otra subida de precios este domingo. Así ha podido verificarlo FACUA-Consumidores en Acción a través del análisis diario que realiza con gasolineras.Tras la bajada del IVA de ayer y a la espera de verificar cuántas gasolineras comienzan a repercutir en sus precios la bajada del impuesto sobre hidrocarburos, la subida del gasóleo del 2 al 22 de marzo alcanza en la Península una media de 34 céntimos y la de la gasolina 11 céntimos.