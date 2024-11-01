FACUA denuncia que una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para aplicar otra subida de precios este domingo

Una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para aplicar otra subida de precios este domingo. Así ha podido verificarlo FACUA-Consumidores en Acción a través del análisis diario que realiza con gasolineras.Tras la bajada del IVA de ayer y a la espera de verificar cuántas gasolineras comienzan a repercutir en sus precios la bajada del impuesto sobre hidrocarburos, la subida del gasóleo del 2 al 22 de marzo alcanza en la Península una media de 34 céntimos y la de la gasolina 11 céntimos.
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"Portugueses aprovechan los descuentos en combustible de España"
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Supongo que en el País Vasco y Cataluña pasará algo similar con los franceses o con los de el Principado de Andorra.
Que se les quiten las ganas de robar, pero bueno, teniendo en cuenta los juecezuelos que tenemos todo quedará en agua de borrajas.