El brent se hunde un 13 % tras anunciar Trump un posible alto el fuego en Irán

El precio del crudo brent, el de referencia en Europa, se hunde un 13 % y se negocia por debajo de los cien dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado conversaciones con Irán y un posible alto el fuego en Oriente Medio. Pocos minutos después de las 12.00 horas, el brent ha llegado a bajar hasta los 96 dólares por barril después de que Trump haya asegurado en un mensaje en su red social Truth que Estados Unidos e Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones «muy positivas
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Todos hemos visto estos últimos meses lo que vale su palabra
eso es una locura lo mires por donde lo mires , cualquier objetivo en ese estrecho... la dronada que se comen los marines es brutal por mucha superioridad area que tengan.
Que es lo mismo que salva a Taiwan de cualquier posible invasion militar, los dias D ya no existen