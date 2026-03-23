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El brent se hunde un 13 % tras anunciar Trump un posible alto el fuego en Irán

El brent se hunde un 13 % tras anunciar Trump un posible alto el fuego en Irán

El precio del crudo brent, el de referencia en Europa, se hunde un 13 % y se negocia por debajo de los cien dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado conversaciones con Irán y un posible alto el fuego en Oriente Medio. Pocos minutos después de las 12.00 horas, el brent ha llegado a bajar hasta los 96 dólares por barril después de que Trump haya asegurado en un mensaje en su red social Truth que Estados Unidos e Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones «muy positivas

| etiquetas: el brent , baja 13% , trump , anuncia , posible , alto , fuego , irán
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15 comentarios
10 0 0 K 157 Guerras
cutty #9 cutty
En cuanto acaben de comprar unos cuantos de millones de barriles para la familia saldrá a decir que con los fanáticos ayatolás no hay trato posible y que les va a pulverizar la islita esa.
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#13 pascuaI
Cada pocas horas un mensaje diferente y en la dirección contraria al anterior. Yo además del asunto de Epstein también creo como #9 que aquí hay gente cercana al demente este que se está haciendo de oro con los mercados.
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#5 Suleiman
Posible alto el fuego, los cojones.
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#5 no me fiaría siendo iraní de la palabra de Trump ni Netanyahu.

Todos hemos visto estos últimos meses lo que vale su palabra
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pa evitar sustos, ya nos suben la gasolina un 10% más.
2 K 44
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Dump and pump y hacerse mas ricos Trump, familia y amigos con la informacion privilegiada de que es una trampa.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
No puede hacerlo. Políticamente es un suicidio (por mucho que este hombre esté grillado). Tengo la ligera impresión que va a intentar algo por tierra. Y cuando todo salte por los aires (que lo hará) a saber lo que puede ocurrir.
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Don_Pixote #14 Don_Pixote
#2 "Tengo la ligera impresión que va a intentar algo por tierra."

eso es una locura lo mires por donde lo mires , cualquier objetivo en ese estrecho... la dronada que se comen los marines es brutal por mucha superioridad area que tengan.

Que es lo mismo que salva a Taiwan de cualquier posible invasion militar, los dias D ya no existen
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cocolisto #15 cocolisto
Caramelos a la puerta de un colegio.No durará mucho lo de la bajada.
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#11 Poll
Da igual, el precio de los carburantes sube como un cohete pero cae como una pluma...
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elsnons #12 elsnons
A más de uno le va a dar un ataque con esta buena noticia que de llevarse a cabo un proceso de paz derivará en un ingreso hospitalario. Con lo que estaban disfrutando .
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josete15 #3 josete15
Conversaciones con Irán? Habrá negociado con el hijo del Sha porque el gobierno de Irán está cerrado al diálogo hasta que no se vayan a tomar por culo EEUU e Israel.
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josde #6 josde
#3 Ademas el que manda en ese ataque es Israel, trump va de acompañante tonto.
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#10 kondnado
Miente con todos sus dientes.
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menéame