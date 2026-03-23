Trump ordena aplazar "cualquier ataque militar" contra instalaciones energéticas iraníes. Más información, en breve. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que ha ordenado al Departamento de Guerra del país posponer todos los ataques dirigidos contra infraestructuras energéticas y centrales eléctricas de Irán durante un período de cinco días, debido a los resultados "muy positivos" de las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el curso del conflicto.