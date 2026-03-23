edición general
165 meneos
617 clics
Trump ordena aplazar "cualquier ataque militar" contra instalaciones energéticas iraníes

Trump ordena aplazar "cualquier ataque militar" contra instalaciones energéticas iraníes

Trump ordena aplazar "cualquier ataque militar" contra instalaciones energéticas iraníes. Más información, en breve. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que ha ordenado al Departamento de Guerra del país posponer todos los ataques dirigidos contra infraestructuras energéticas y centrales eléctricas de Irán durante un período de cinco días, debido a los resultados "muy positivos" de las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el curso del conflicto.

| etiquetas: trump , irán , israel , ataque
88 77 1 K 576 actualidad
89 comentarios
88 77 1 K 576 actualidad
Comentarios destacados:                    
#22 #5 Estábamos negociando, pero les hemos atacado. Les vamos a destruir en tres días, les hemos arrasado del todo están acabados. Apenas les quedan misiles. Necesitamos ayuda. No, ya no la queremos. Hemos ganado. Debería todo el mundo ayudar para abrir el estrecho de Ormuz, que a nosotros no nos importa. Lo haremos inmediatamente, bombardearemos sus centrales atómicas y eléctricas. Vamos a quitarles el uranio para que no puedan hacer bombas, sí el que destruimos completamente hace tres meses. Los OTAN son unos cobardes, no nos ayudan. Bueno, el bombardeo de las centrales puede esperar una semana. Necesito doscientos mil millones para unas semanas más. Trump.
PV_5 #1 PV_5
TACO siendo TACO
67 K 633
Niessuh #5 Niessuh
#1 Nos iria mejor si empezamos a ignorar lo de Trump dice y nos fijamos más en lo que realmente hace. Escuchar las incoherencias de un descerebrado senil todo el dia es perder el tiempo.
57 K 495
José_Antonio_Muñoz_Jim #8 José_Antonio_Muñoz_Jim
#5 coincido contigo. Las palabras de Trump han demostrado infinitas veces que no tienen valor ninguno
10 K 124
#68 hokkien *
#8 pues el hijo de puta debe estar forrándose con el sube y baja que ocasiona en bolsa.
0 K 9
DarthMatter #85 DarthMatter
#68 La bolsa es lo único que le sube.
0 K 7
pitercio #22 pitercio *
#5 Estábamos negociando, pero les hemos atacado. Les vamos a destruir en tres días, les hemos arrasado del todo están acabados. Apenas les quedan misiles. Necesitamos ayuda. No, ya no la queremos. Hemos ganado. Debería todo el mundo ayudar para abrir el estrecho de Ormuz, que a nosotros no nos importa. Lo haremos inmediatamente, bombardearemos sus centrales atómicas y eléctricas. Vamos a quitarles el uranio para que no puedan hacer bombas, sí el que destruimos completamente hace tres meses. Los OTAN son unos cobardes, no nos ayudan. Bueno, el bombardeo de las centrales puede esperar una semana. Necesito doscientos mil millones para unas semanas más. Trump.
64 K 554
xkill #26 xkill
#22 muy buen resumen para el que se le olvide las cosas como a Dori.
7 K 108
pitercio #40 pitercio
#26 falta que el día 4 se les habían rendido incondicionalmente, lo que pasa es que Irán no se ha enterado.
1 K 35
#81 hachede8 *
#40 actualidad.esrt.press/actualidad/594680-comprar-tiempo-cancilleria-ira
como ahora que más abajo en la misma noticia el ministro de exteriores Iraní dice no sabe de qué está hablando Trump, que no están teniendo ningún tipo de conversación y que el winner loser TACO solo está comprando tiempo
0 K 6
pedrario #67 pedrario
#22 Vaya sarta de bulos, como si no fuera fácil de contrastar cosas como que desde el primer día hablaban de al menos 4-5 semanas, no 3 dias
>Trump says Iran war projected to last 4 to 5 weeks, could go ‘far longer’
>www.aljazeera.com/news/2026/3/2/trump-says-iran-war-projected-to-last-
3 K 13
HaCHa #74 HaCHa *
#22 Mal ejercicio de síntesis. Se hace así:

Grok, dime qué memez random tengo que decir hoy para que caigan las bolsas ahora que he vendido, y luego dime qué digo mañana en cuanto haya recomprado mis acciones a precio de saldo. Que ya falta poco para el impeachment y mi hijo necesita una isla Epstein nueva para él solito.
1 K 18
chemari #78 chemari *
#22 se te olvidaron las frases en mayúsculas. Por lo demás :clap: :clap:
1 K 29
DDJ #83 DDJ
#5 No se puede ignorar al presidente de un gobierno cuando dice amenazar con actos ilegales como el de atacar las centrales eléctricas de Irán si estos no hacen lo que él quiere.

"Bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), los ataques a centrales eléctricas pueden constituir un crimen de guerra, especialmente si causan daños desproporcionados a la población civil o si la infraestructura no es un objetivo militar legítimo."

Artículo 56 - Protección de las obras e instalaciones…   » ver todo el comentario
1 K 22
Niessuh #86 Niessuh
#83 si, si se puede ignorar. Porque dice una cosa y la contraria en el mismo día, porque no le importa volar leyes, convenios internacionales o mentir, para el todo lo que sale de su boca es una mágica estrategia de negociación. Es evidente que es un volador pederasta, asesino y ha cometido crímenes contra la humanidad, pero cuando digo ignorar no me refiero a pasar todo esto por alto, sino a que el mundo no esté pendiente todo el rato de lo que dice, que es justo lo que el quiere
0 K 11
frankiegth #7 frankiegth
#1. Pues mira, en este caso es preferible TACO que LOCO.
7 K 108
#58 dobladordeesquinas
#7 Es TACO LOCO, van unidas ambas cosas, se adquiere el paquete completo.
2 K 32
Supercinexin #13 Supercinexin
#1 Por favor, es probablemente la primera vez que sus cuerdas vocales han emitido un movimiento de aire con un mínimo de sentido común. Déjalo, por el bien de la Humanidad. No le llames TACO, dile que es un Gran Presidente que ha sabido ser magnánimo, calculador y estratégico y defender a América.
7 K 76
ansiet #21 ansiet *
#13 Es una mierda de presidente genocida y pederasta descontrolado y perdido que no sabe ni donde tiene el culo y que está destrozando un gran territorio (geograficamente hablando)
que es Norte America.
5 K 57
Supercinexin #24 Supercinexin
#21 Vale tío pero mientras gana otro y le juzgan, o no, que me da exactamente igual la verdad, por favor no le insultes y que pare de bombardear Irán. Que mi coche va a gasolina y mi caldera a gas.
5 K 59
#27 Dav3n
#24 No te ralles, Usrael ya ha perdido y las bolas están dando vueltas en la lotería del maligno.

No puede hacer nada y ese es precisamente el problema, que el muy subnormal es un asset de los sionistas, auténticos protas de esta película.

Pero fijate, el petroleo no ha subido tanto, eh? Saben perfectamente porque siguen amenazando y poniendo ultimátums.

El problema gordo vendrá cuando los mercados no respondan más a estas trolas. Ahí estaremos en manos de los creadores de Epstein.

Y ahí radica el problema, que van a morir matando.

Trump no es nadie, no manda ni en su casa.
0 K 12
asbostrusbo #29 asbostrusbo
#24 tampoco os va a leer a ninguno...
2 K 27
#38 CARLOSESTACABREADO
#24 No te preocupes, vas a sobrevivir. Muchos iranies, gazaties e incluso israelies no... Todo esto es un sinsentido
0 K 9
ansiet #65 ansiet
#24 Primero de todo...Gracias por lo de "tio" y no haberme dicho "bro"
Segundo lo que dices tiene todo el sentido del mundo pero eso no quita para que sea eso... un loco senil genocida y asesino que va cuesta abajo y sin frenos arrastrandonos a todos hacia un futuro incierto y desconcertante.
Aplicable a su gran amigo Bibi.
0 K 12
Suriv #23 Suriv
#1 Hoy atacan esas instalaciones energeticas
3 K 30
Don_Pixote #31 Don_Pixote
#1 los mercados hablan
0 K 8
Verdaderofalso #32 Verdaderofalso *
#1 se ha rendido en cuanto le han dicho que dejaran todas las plantas energéticas hechas un solar si solo un misil cae en las iranís xD
0 K 20
#75 Setis
#1 Manipulación de mercados.
0 K 8
pitercio #76 pitercio
#75 ya han desmentido los iranises los contactos.
1 K 27
DarthMatter #84 DarthMatter *
#1 Esa orden (de 'aplazar ataques') se merece algún premio al fomento de La Paz. 8-D
0 K 7
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Los genocidas israelíes hoy mismo atacarán instalaciones energéticas israelíes, con tal de que la guerra vaya a peor.

Son el Verdadero Eje del Mal.
38 K 343
#49 j-light
#2 Pues viendo como van las cosas, recibirán un poco de su medicina kosher
2 K 30
#69 goyito
#2 No hay huevos :troll:
1 K 17
Ka1900 #9 Ka1900 *
www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-deadline-looms-iran-vows-hit

Dice el TACO que ha habido conversaciones.....y yo digo que una mierdaseca...este tarado está cagado de miedo.
10 K 127
#15 konde1313
#9 En su cabeza las ha tenido. :troll:

Ya sabes que con Trump todo es cierto simultáneamente.
3 K 39
correcorrecorre #80 correcorrecorre
#15 ¿Trump de Schrödinger?
0 K 10
Penetrator #17 Penetrator
#9 ¿No decía el otro día que no quería negociar nada con Irán?
4 K 56
security_incident #18 security_incident
#9 Si ha habido conversaciones. El idioma en la que se realizaron fue en misilazos a Dimona y a bases americanas. Están llegando a un entendimiento
6 K 76
Manuel.G #41 Manuel.G
#9 ,¿Qué díantres es Taco?
1 K 20
#54 amusgada
#41 Trump Always Chicken Out

"no habrá bombazos los días que esté abierta la bolsa", vaya tela
1 K 19
#57 mosquis
#41 Trump Always Chicken Out , un acrónimo.
1 K 19
MalvadoAspersor #63 MalvadoAspersor
#41 En español es TSSA: Trump Siempre Se Acojona
1 K 17
Penetrator #64 Penetrator
#41 Trump Always Chickens Out, que es el algoritmo que usa Trump para gobernar: hoy te pongo aranceles, mañana te los quito; hoy digo que eres la peor persona del mundo, mañana eres mi mejor amigo; hoy amenazo con bombardearte, mañana ya veremos.
1 K 21
#72 chococroc
#41 Trump Always Chicken Out = Trump Siempre Se Raja
2 K 31
pitercio #11 pitercio
La conversación ha sido:
- Trump: Vamos a bombardear vuestras centrales nucleares y eléctricas.
- Alí Jamonín: tú verás, pero vamos a hacer lo mismo.
9 K 126
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Mañana amenecemos con alguna instalación de estas bombardeada
8 K 99
Wachoski #30 Wachoski
#4 efectivamente, es la Ley de Trump...

Si digo A, entonces no es A.

Si digo que NO A, entonces si es A
0 K 7
Find #45 Find
#30 Razonamiento:  media
2 K 24
YoSoyTuPadre #16 YoSoyTuPadre *
Conversaciones del lado de Teherán:

"Dejaremos Israel en 2D si usamos arms convencionales, y si quereis usar armas nucleares dejamos inhabitable el país atacando la propia Dimona, podemos llegar a ella"

Los nuevos líderes de Irán son aprendices avanzados de lo que Trump y su equipo llama "Peace through Strength"

 media
7 K 92
security_incident #20 security_incident
#16 Qué foto más bonita. Gracias
2 K 39
HeilHynkel #55 HeilHynkel
#16

Lo del palo y la zanahoria creo que era de Roosevelt, el primero, no FDR.
0 K 17
#28 Wololot
En unas horas: Irán no ha realizado ninguna comunicación con EEUU
4 K 72
frankiegth #62 frankiegth *
#28. Practicamente confirmado :  media
1 K 27
Dene #6 Dene
Espera, que hoy Benji tiene el pinganillo apagado...
3 K 47
capitan__nemo #43 capitan__nemo
Es un truco, es una trampa. Van a atacar. Sea instalaciones energeticas, sea la invasion por tierra, o lo que sea.
Trump miente mas que habla. Puede decir una cosa y la contraria pasados unos minutos.
2 K 46
Walldrop #36 Walldrop *
Manipulación de los mercados constante.

Irán ya salió a desmentirlo y supongo que ahora mismo estará subiendo otra vez

Sorry no links. La verdad que lo saco todo de canales de telegram :pagafantas:  media
4 K 44
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo *
#0 Vale que lo de entrar en la noticia a leer, no lo permiten las normas.

Pero esto es un marcador donde no pone nada.

Edit: Acaban de poner un poco de texto. Aceptamos barco.
2 K 43
klabervk #12 klabervk
Cacota de los señores Epstein cuando han analizado como iban a caer los mercados.
2 K 38
#73 cosko
#12 Como esto siga así, los criptobro van a terminar reivindicando las pensiones públicas para la jubilación.
0 K 7
#19 Onnix
Comentó: *voz de trump* "Estas negociociones estan siendo muy buenas, yo diria que las mejores. Estamos muy contentos de que no sean malos con nosotros. A diferencia de España, que son muy malos, tienen una gente estupenda, pero votan a un presidente muy malo, yo diria que realmente malo. Pero en este caso he ordenado que no se hagan ataques malos contra la luz, porque me han dicho mis amigos ricos que eso joderia el mercado y eso es muy malo. Y yo no quiero hacer cosas malas. Yo diría que soy el unico gran presidente de esta unión de estados. Necesitamos mas estatuas mías."

Ya me he cansado :troll:
3 K 27
#46 NO86
#19 Falta el "Gracias por su atención blabla DONALD J. TRUMP"
2 K 25
Find #48 Find
#19 Yo creo que alguna IA podría generar este tipo de textos. Da para project xD
1 K 18
uberhumanista #33 uberhumanista
Acertada estrategia la de Irán: Ataques de reciprocidad.
Te voy a hacer lo que me estás haciendo tú a mí, hijo de puta...
2 K 22
Find #51 Find
#33 EE. UU. les pilla lejos para una verdadera reciprocidad
0 K 10
DocendoDiscimus #70 DocendoDiscimus
#51 Cierto, pero ellos han hecho algo que USA no esperaba: considerar todas las colonias americanas en la región como si fuera USA. El poder de USA se basa en esas colonias, si las revienta, quizá no toquen territorio continental, pero su posición global quedará totalmente mermada, quizá de forma irreversible.

Irán es bien consciente de la disparidad de fuerzas, pero lleva mucho tiempo jugando esta partida. Saben que los otros tienen mejores cartas, pero también que ellos saben jugar su mano…   » ver todo el comentario
1 K 17
Jack29 #25 Jack29
Esperando a que la Corte Internacional emita una orden de detención contra este sujeto.
1 K 20
shake-it #39 shake-it
Histórica recogida de cable de naranjito
0 K 19
#60 lestat
Si yo fuera Irán para fiarme de dos países traidores que atacan a traición exigiría muestras de buena fé como la retirada de todas las bases del golfo Pérsico antes de firmar nada.

Está claro que están ganando la guerra y el uso de armas más destructivas que las convencionales será visto con odio por todo el planeta y seguramente unirá a todos los musulmanes así que están bastante atados de manos. En una guerra convencional el armamento de que dispone EEUU e Israel simplemente es escaso y está obsoleto.

Pero Israel está dirigido por auténticos locos genocidas que no van a dudar en subir la apuesta como ya están haciendo en repetidas ocasiones.
1 K 19
#79 cosko
#60 lo que dices es exactamente lo que pide Irán (junto con otros puntos)
1 K 19
efectogamonal #53 efectogamonal
TACO {0x1f525}  media
0 K 18
cocolisto #66 cocolisto
De momento Irán ha dicho que de conversaciones nanay.Otro invento del ente naranja.
0 K 15
chupacabres #82 chupacabres
#66 hacen lo propio tienen la sartén por el mango y ya no están para tonterías.
0 K 6
salteado3 #87 salteado3
#77 La cosa es que por mucha superioridad militar que tenga Israel un golpe certero de Irán puede dejar la zona inhabitable por siglos.

¿Puede asumir Israel ese riesgo? A mí me da que son más de meterse cuando saben que pueden ganar y aquí se pensaban que con acabar co. El líder iba a ser un paseo.
0 K 12
nemeame #14 nemeame
A continuación ha ordenado que le cambien el pañal :troll:
0 K 10
#44 NO86
#14 "Enfermera, me he vuelto a cagar encima"
m.youtube.com/watch?v=OB3ZlbW0GLo
0 K 7
Actarus #37 Actarus
Madre mía que payaso... En comparación a este Berlusconi era un estadista.
0 K 9
Luis_F #52 Luis_F
TACO.... again
0 K 9
Naiyeel #56 Naiyeel
Hay un estudio que dice que Israel está a dos semanas de quedarse sin protección, de hecho ya están racionalizando interceptores.

Cuando esto ocurra Irán va a dejar Israel peor que Gaza.

Por otro lado Trump siempre miente, igual solo esta ganando tiempo para que lleguen sus marines... que será otro puto desastre.
0 K 9
#61 Tecar
#56 No hace falta mucho estudio.
Israel no deja de ser un país con una economía y una capacidad productiva como la tercera parte de España, depende de EE.UU para todo y si le cortan el grifo se acaba la fiesta en cuanto se acaben las copas que se están bebiendo.
De por tener no tendrá dentro de poco ni reservistas.
1 K 16
#77 cosko
#61 Ojo, que Irán tiene un PUB menor que Israel, pero además el presupuesto militar es muchísimo más bajo.
En otros comentarios digo que no minimicemos la capacidad de Irán, pero tampoco minimicemos la capacidad de Israel en comparación.
0 K 7
Poplíteo #42 Poplíteo
Cada vez que habla sube el pan, y saberse poseedor de esa influencia, le pone.
0 K 8
#34 nosurrender
Puto cobarde. No tiene talla ni para ser un bully
0 K 7
#59 Tecar
Si la CPI ha emitido órdenes de arresto contra Putin y Netanyahu no veo que no pudiera emitirlas contra Trump.
Que no van a ir a ningún lado, pero algo es algo.
0 K 7
#88 Bravok1
Ultimatums cuanticos... EEUU está muy avanzado, ahora están, ahora no están, depende de como los mires....:popcorn:
Es broma....la apuesta de Iran, es mucho mayor y contundente si al máximo lider pedofilo de eeuu se atreve a hacer eso, seguramente le habrán dado un buen toque.
0 K 7
#47 Raichu
Siendo Irán quien está poniendo las condiciones... ¿significa esto que Estados Hundidos se está rindiendo?
0 K 6
#35 volsetes
Hace un rato estaba diciendo que iban a exterminar Irán. Ya cansa.
0 K 6
#50 NO86
#35 También que Irán ya había sido destruido.
0 K 7
#71 alfeiba
¿Sería magnicidio o lococidio?
0 K 6
taranganas #89 taranganas
#71 juego de palabras: Seria magno-cidio o loqui-cidio, jajajajaja
0 K 9

menéame