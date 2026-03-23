Trump ordena aplazar "cualquier ataque militar" contra instalaciones energéticas iraníes. Más información, en breve. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que ha ordenado al Departamento de Guerra del país posponer todos los ataques dirigidos contra infraestructuras energéticas y centrales eléctricas de Irán durante un período de cinco días, debido a los resultados "muy positivos" de las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el curso del conflicto.
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como ahora que más abajo en la misma noticia el ministro de exteriores Iraní dice no sabe de qué está hablando Trump, que no están teniendo ningún tipo de conversación y que el
winnerloser TACO solo está comprando tiempo
>Trump says Iran war projected to last 4 to 5 weeks, could go ‘far longer’
>www.aljazeera.com/news/2026/3/2/trump-says-iran-war-projected-to-last-
Grok, dime qué memez random tengo que decir hoy para que caigan las bolsas ahora que he vendido, y luego dime qué digo mañana en cuanto haya recomprado mis acciones a precio de saldo. Que ya falta poco para el impeachment y mi hijo necesita una isla Epstein nueva para él solito.
"Bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), los ataques a centrales eléctricas pueden constituir un crimen de guerra, especialmente si causan daños desproporcionados a la población civil o si la infraestructura no es un objetivo militar legítimo."
Artículo 56 - Protección de las obras e instalaciones… » ver todo el comentario
que es Norte America.
No puede hacer nada y ese es precisamente el problema, que el muy subnormal es un asset de los sionistas, auténticos protas de esta película.
Pero fijate, el petroleo no ha subido tanto, eh? Saben perfectamente porque siguen amenazando y poniendo ultimátums.
El problema gordo vendrá cuando los mercados no respondan más a estas trolas. Ahí estaremos en manos de los creadores de Epstein.
Y ahí radica el problema, que van a morir matando.
Trump no es nadie, no manda ni en su casa.
Segundo lo que dices tiene todo el sentido del mundo pero eso no quita para que sea eso... un loco senil genocida y asesino que va cuesta abajo y sin frenos arrastrandonos a todos hacia un futuro incierto y desconcertante.
Aplicable a su gran amigo Bibi.
Son el Verdadero Eje del Mal.
Dice el TACO que ha habido conversaciones.....y yo digo que una mierdaseca...este tarado está cagado de miedo.
Ya sabes que con Trump todo es cierto simultáneamente.
"no habrá bombazos los días que esté abierta la bolsa", vaya tela
- Trump: Vamos a bombardear vuestras centrales nucleares y eléctricas.
- Alí Jamonín: tú verás, pero vamos a hacer lo mismo.
Si digo A, entonces no es A.
Si digo que NO A, entonces si es A
"Dejaremos Israel en 2D si usamos arms convencionales, y si quereis usar armas nucleares dejamos inhabitable el país atacando la propia Dimona, podemos llegar a ella"
Los nuevos líderes de Irán son aprendices avanzados de lo que Trump y su equipo llama "Peace through Strength"
Lo del palo y la zanahoria creo que era de Roosevelt, el primero, no FDR.
Trump miente mas que habla. Puede decir una cosa y la contraria pasados unos minutos.
Irán ya salió a desmentirlo y supongo que ahora mismo estará subiendo otra vez
Sorry no links. La verdad que lo saco todo de canales de telegram
Pero esto es un marcador donde no pone nada.
Edit: Acaban de poner un poco de texto. Aceptamos barco.
Ya me he cansado
Te voy a hacer lo que me estás haciendo tú a mí, hijo de puta...
Irán es bien consciente de la disparidad de fuerzas, pero lleva mucho tiempo jugando esta partida. Saben que los otros tienen mejores cartas, pero también que ellos saben jugar su mano… » ver todo el comentario
Está claro que están ganando la guerra y el uso de armas más destructivas que las convencionales será visto con odio por todo el planeta y seguramente unirá a todos los musulmanes así que están bastante atados de manos. En una guerra convencional el armamento de que dispone EEUU e Israel simplemente es escaso y está obsoleto.
Pero Israel está dirigido por auténticos locos genocidas que no van a dudar en subir la apuesta como ya están haciendo en repetidas ocasiones.
¿Puede asumir Israel ese riesgo? A mí me da que son más de meterse cuando saben que pueden ganar y aquí se pensaban que con acabar co. El líder iba a ser un paseo.
m.youtube.com/watch?v=OB3ZlbW0GLo
Cuando esto ocurra Irán va a dejar Israel peor que Gaza.
Por otro lado Trump siempre miente, igual solo esta ganando tiempo para que lleguen sus marines... que será otro puto desastre.
Israel no deja de ser un país con una economía y una capacidad productiva como la tercera parte de España, depende de EE.UU para todo y si le cortan el grifo se acaba la fiesta en cuanto se acaben las copas que se están bebiendo.
De por tener no tendrá dentro de poco ni reservistas.
En otros comentarios digo que no minimicemos la capacidad de Irán, pero tampoco minimicemos la capacidad de Israel en comparación.
Que no van a ir a ningún lado, pero algo es algo.
Es broma....la apuesta de Iran, es mucho mayor y contundente si al máximo lider pedofilo de eeuu se atreve a hacer eso, seguramente le habrán dado un buen toque.