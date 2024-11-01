edición general
102 meneos
887 clics
Excusas y ataques para negar el genocidio en Gaza: la tensa entrevista de Ana Pastor al portavoz del Ejército de Israel

Excusas y ataques para negar el genocidio en Gaza: la tensa entrevista de Ana Pastor al portavoz del Ejército de Israel

Los detalles: Ante las piruetas del portavoz castrense para tratar de justificar el genocidio -que se niega a reconocer- y sus constantes interrupciones, Ana Pastor se ve obligada a pararle los pies: "Las preguntas las hago yo".

| etiquetas: gaza , genocidio , ana , pastor , entrevista , ejército , israelí
47 55 0 K 462 politica
16 comentarios
47 55 0 K 462 politica
Comentarios destacados:      
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
Alucinante como pierde los papeles y empieza a lanzar balones fuera, a ametrallar con preguntas de mierda a la reportera y a calentarse cada vez que le cuestiona el relato con datos.

Qué hostia tiene el mierda seca.
17 K 174
La_patata_española #8 La_patata_española
#4, es llamativo el choque cultural entre occidente y genocidente. Lo que para nosotros sería de mala educación, como mentirte en la puta cara sin hacerlo para reírnos, para ellos es normal.

Y al revés, lo que para nosotros sería lo normal, darles un juicio justo en un tribunal internacional y meterles sus correspondientes penas de muerte y cadenas perpetuas a distintos responsables y colaboradores, para ellos es de mala educación.
7 K 74
vicus. #1 vicus. *
No se pierdan el video de la entrevista de Ana pastor a la especie de cotorra argentina o uruguaya del representante del ejército israelí, la concha de su madre. Fué tan burdo y nauseabundo que al final no fueron con ello.
13 K 136
Dr.Who #5 Dr.Who *
#1 un argentino que en Argentina estaba aburrido, o quizás no sabía hacer la o con un canuto, y le dijeron: "si vienes a Israel te damos la casa de un palestino, te damos un estado socialista pagado con dinero de los trabajadores Goyim Estadounidenses y Europeos y, si te metes en el ejército tendrás la posibilidad de ordeñar y desecrar, cuando no matar a los Goyim hasta alcanzar nuestro Lebensraum (Eretz)"

y dijo, "¿claro, soy del "pueblo elegido" por qué no?"

Ahora es miembro de una organización terrorista, mal llamada ejército, y de una secta para la que hace proselitismo mintiendo como un bellaco sionista.
14 K 139
Stieg #13 Stieg
#1 Típico semita. Manda cojones.
0 K 8
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro *
#1 no puedo, siento asco al escuchar 5 palabras de este sionista comemierda

Asco de gentuza, cucarachas genocidas
0 K 10
Dr.Who #9 Dr.Who *
Dice que los palestinos "pueden ir a Khan Younis"

Por favor que alguien mire y postee los muertos en Khan Younis en los últimos meses, semanas y días, incluyendo asesinados en colas del hambre a pura metralleta, que yo es que no puedo más con esta panda de hijos de la grandísima...

Nunca en los últimos 78 años, desde la última vez que así ocurrió, había estado tan justificado invadir a un país, derrocar a un gobierno y desmantelar todo su entramado político, social y militar para establecer un protectorado durante medio siglo hasta la total "desnazificación"... y me refiero a Israel.
7 K 92
Pertinax #3 Pertinax *
Me encanta el acento israelí-semitaplatense de toda la vida.
5 K 69
Veo #2 Veo
El tipo es muy burdo con todo eso.
5 K 63
Mark_ #10 Mark_ *
#2 pero vamos con ello.
0 K 12
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Fijaos cómo se le tensa la mandíbula al asesino.

Si no llegan a estar las cámaras, el latinosuonista le pega un tiro a la periodista.
3 K 42
Spirito #11 Spirito
Evidentemente está mintiendo el soldado israelí.

Es que, pese a que Israel está matando a decenas de periodistas, hay videos y documental de sobra para afirmar que lo que están haciendo es un genocidio, cuando menos una verdadera masacre contra población civil, en su mayoría niños.
2 K 30
unlugar #7 unlugar
Vaya, Pues Kaplan me ha convencido. Aunque seguramente no de lo que él quería.
2 K 17
oceanon3d #12 oceanon3d *
Roni Kaplan debe de estar entre los personajes mas despreciables con los que me he topado en los últimos 10 años ... menudo esperpento: firme candidato para pasar por la corte penal internacional.
0 K 8
bioibon #15 bioibon
Por que, Milhouse, por que?????
0 K 8
#14 Bagat
Actua igual que la ultraderecha, igual que Abascal, igual que Feijoo o Ayuso, igual que Milei e indudablemente igual, igualito que TRUMP. Ante la denuncia de sus acciones, solo saben violentarse, insultar, amenazar y si podrían, por supuesto violar y matar.

ASI ES EL FASCISMO, SE DISFRACE DE SIONISMO O DE TRUMPISMO.

ASI SON LOS DICTADORES.
0 K 6

menéame