Excusas y ataques para negar el genocidio en Gaza: la tensa entrevista de Ana Pastor al portavoz del Ejército de Israel

Los detalles: Ante las piruetas del portavoz castrense para tratar de justificar el genocidio -que se niega a reconocer- y sus constantes interrupciones, Ana Pastor se ve obligada a pararle los pies: "Las preguntas las hago yo".
Qué hostia tiene el mierda seca.
Y al revés, lo que para nosotros sería lo normal, darles un juicio justo en un tribunal internacional y meterles sus correspondientes penas de muerte y cadenas perpetuas a distintos responsables y colaboradores, para ellos es de mala educación.
y dijo, "¿claro, soy del "pueblo elegido" por qué no?"
Ahora es miembro de una organización terrorista, mal llamada ejército, y de una secta para la que hace proselitismo mintiendo como un
bellacosionista.
Asco de gentuza, cucarachas genocidas
Por favor que alguien mire y postee los muertos en Khan Younis en los últimos meses, semanas y días, incluyendo asesinados en colas del hambre a pura metralleta, que yo es que no puedo más con esta panda de hijos de la grandísima...
Nunca en los últimos 78 años, desde la última vez que así ocurrió, había estado tan justificado invadir a un país, derrocar a un gobierno y desmantelar todo su entramado político, social y militar para establecer un protectorado durante medio siglo hasta la total "desnazificación"... y me refiero a Israel.
Si no llegan a estar las cámaras, el latinosuonista le pega un tiro a la periodista.
Es que, pese a que Israel está matando a decenas de periodistas, hay videos y documental de sobra para afirmar que lo que están haciendo es un genocidio, cuando menos una verdadera masacre contra población civil, en su mayoría niños.
ASI ES EL FASCISMO, SE DISFRACE DE SIONISMO O DE TRUMPISMO.
ASI SON LOS DICTADORES.