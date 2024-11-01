Eurovisión cancela su gira de conciertos una semana después de poner las entradas a la venta y agudiza su crisis

El Festival de Eurovisión continúa sumido en su particular crisis a las puertas de un 70º aniversario plagado de polémicas a consecuencia de su permisividad con Israel. Con un comunicado emitido este viernes, 13 de febrero, la organización ha anunciado la cancelación de su gira de conciertos. La decisión se ha tomado tan solo una semana después de poner a la venta las entradas para disfrutar de un Live Tour que se definía como “histórico”.