Eurovisión cancela su gira de conciertos una semana después de poner las entradas a la venta y agudiza su crisis

El Festival de Eurovisión continúa sumido en su particular crisis a las puertas de un 70º aniversario plagado de polémicas a consecuencia de su permisividad con Israel. Con un comunicado emitido este viernes, 13 de febrero, la organización ha anunciado la cancelación de su gira de conciertos. La decisión se ha tomado tan solo una semana después de poner a la venta las entradas para disfrutar de un Live Tour que se definía como “histórico”.

23 comentarios
almadepato #1 almadepato
Ojalá desaparezca.
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
#1 Ojalá desaparezca la puta FIFA que premia a Trump...Pero curiosamente eso nunca se dice, que es cosa de hombres y eso significa que es importante.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#5 ojalá hicieran una fifa paralela y decente.
Cantro #18 Cantro
#6 ya existe, es la CONIFA :->
DayOfTheTentacle #19 DayOfTheTentacle
#18 uhmm no se es en serio o broma y no la pillo :foreveralone: yo es que futbol no...
Cantro #20 Cantro
#19 es una asociación de fútbol muy champán

es.wikipedia.org/wiki/ConIFA
DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#20 poder 0 no?
almadepato #7 almadepato
#5 joder, que se hunda también. La cantidad de tiempo libre que tendrán para salvar el mundo.
BastardWolf #10 BastardWolf
#5 ya te lo digo yo: ojala esa tb desapareciera
#22 mariopg
#5 quién no quiere que desaparezca la corrupción del fútbol?? o lo que tú quieres es que desaparezca el fútbol?
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Era tan sencillo como no dejar participar a Israel por las mismas razones que no dejan participar a Rusia. Y además, porque Israel no es un país europeo.

Pero decidieron politizar una competición "apolítica", pues que aprendan duramente.
BastardWolf #2 BastardWolf
El festival mas casposo que pueda existir. Me provoca muchísima vergüenza ajena
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
#2 Joer, cuánto sufres...
BastardWolf #9 BastardWolf
#3 tengo traumas de las veces que me he encontrado en una encerrona teniendo que tragarme esta puta mierda en la tele :wall:
Yonny #13 Yonny
#9 si te los has tragado es porque has querido.
BastardWolf #15 BastardWolf
#13 los cojones queria yo tragarme esa mierda... pero queria estar con mis amigos y era lo que querian ver, a veces uno tiene que tomar ese tipo de decisiones
#23 mariopg
#9 tienes tele?
La_patata_española #8 La_patata_española *
Genocidavisión. No deja de ser gracioso que se llame "Live Tour" en vez de "Death Tour".
Blackat #11 Blackat
EuroGenocidio se va a la mierda!!!
jonolulu #14 jonolulu *
Se pueden meter las entradas por el culo, hechas canutillos y de una en una. Cómplices de genocidas
jewel_throne #12 jewel_throne *
Pues aprovechando una noticia musical.....aquí dejo un temazo incluido en el disco debut y homónimo del grupo que hoy está de aniversario....hace 56 años exactos, también viernes 13, se publicada el primer disco de Black Sabbath {0x1f64c} {0x1f64c}

www.youtube.com/watch?v=MiY2JsGXrtM

Edito: mierda, mi comentario es el nº 12 :-D :-D
CharlesBrowson #16 CharlesBrowson
Lo kosher no esta de moda adonais
#17 angar300
Una gira por Gaza les daba yo a estos...
