Europa pretendía frenar la llegada de coches chinos obligándoles a ser más caros. La realidad no podía ser más clara: es imposible

Europa quiso frenar la llegada de los vehículos eléctricos chinos en su mercado. Los consideró una amenaza, les impuso aranceles y lo cierto es que no ha servido de mucho. Algunos datos muestran que de hecho en mercados como el alemán marcas como BYD vendieron un 700% más en 2025. Y es que los precios de estos coches apenas han bajado, y para lo único que han servido los aranceles es para engordar las arcas europeas. De hecho, uno de cada 10 coches nuevos vendidos en Europa el mes pasado fue chino. China ha vendido en EU un 100% más que en 2024

Gry #2 Gry
Es fácil, si te prohíben vender coches por menos de 30.000 € pues vendes coches por 30.000 €... equivalentes a los que venden las marcas europeas por 60.000 :-P
azathothruna #1 azathothruna
Desempleados de fabricas de autos europedos iran derechito a alistarse a las filas fascistas, aun mas
Todo porque no pueden competir con los chinos, ni los que ensamblan vehiculos, ni los que diseñan, ni los que investigan, ni los que los venden.
cosmonauta #5 cosmonauta
No. Lo que buscan los aranceles no es evitar la entrada de coches chinos. Si ese fuese el caso, se prohibirían. No sé usaría un arancel.

El objecto es compensar el dumping que hace China sobre subvencionando el coche eléctrico.
#3 j3j3j3j3
por una lado es logico , por temor a que te vas a la P.ta calle con una mano delante y otra detras te hace ver los fascistasnacionalistas ultraderechista como tu salvador , aunque en la realidad son lo peor y te venderán al mejor postor.
el tema del coche eléctrico europeo, se pagaron cantidades exorbitantes para I+D+i para desarrollar algo decente y para lo unico que ha servido tanto dinero para engordar la cuenta de beficios y subir sueldos de los CEOs.
China a hecho sus deberes , ha visto que el futuro esta alli y a apostado fuerte y por ahora , lleva la delantera por goleada
#4 Alves
Trump es muy malo, que pone aranceles
