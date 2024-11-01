Europa pretendía frenar la llegada de coches chinos obligándoles a ser más caros. La realidad no podía ser más clara: es imposible

Europa quiso frenar la llegada de los vehículos eléctricos chinos en su mercado. Los consideró una amenaza, les impuso aranceles y lo cierto es que no ha servido de mucho. Algunos datos muestran que de hecho en mercados como el alemán marcas como BYD vendieron un 700% más en 2025. Y es que los precios de estos coches apenas han bajado, y para lo único que han servido los aranceles es para engordar las arcas europeas. De hecho, uno de cada 10 coches nuevos vendidos en Europa el mes pasado fue chino. China ha vendido en EU un 100% más que en 2024
| etiquetas: europa , coches , chinos
Todo porque no pueden competir con los chinos, ni los que ensamblan vehiculos, ni los que diseñan, ni los que investigan, ni los que los venden.
El objecto es compensar el dumping que hace China sobre subvencionando el coche eléctrico.
fascistasnacionalistas ultraderechista como tu salvador , aunque en la realidad son lo peor y te venderán al mejor postor.
el tema del coche eléctrico europeo, se pagaron cantidades exorbitantes para I+D+i para desarrollar algo decente y para lo unico que ha servido tanto dinero para engordar la cuenta de beficios y subir sueldos de los CEOs.
China a hecho sus deberes , ha visto que el futuro esta alli y a apostado fuerte y por ahora , lleva la delantera por goleada