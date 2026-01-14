edición general
Estafan 49.000 euros a una madre con el engaño del «hijo en apuros» en Vigo

Estafan 49.000 euros a una madre con el engaño del «hijo en apuros» en Vigo

Es una cifra récord y la perjudicada realizó varios movimientos bancarios de decenas de miles de euros creyendo que enviaba dinero a su familiar.

devilinside
A estas alturas me cuesta creer que alguien pique con esta mierda
NanakiXIII
#1 Es un tema estadístico. De miles de intentos siempre hay alguno en el que se alinean los planetas.
vicvic
#1 Siempre va a haber gente que pique, los delincuentes se inventan constantemente nuevas formas de hacer ingeniería social para engañar a las personas, y hay que tener presente que aunque mucha gente aquí estamos en IT y estas cosas nos rechinan a km, fuera hay un mundo de personas que tienen otros skills y en el mundo digital lo justito. Asi que si, por desgracia siempre habrá gente a la que engañaran.
Esfingo
El bueno de Juanma sin ir más lejos www.youtube.com/watch?v=wRmNgV98NK8&t=4141s
