Estafan 49.000 euros a una madre con el engaño del «hijo en apuros» en Vigo
Es una cifra récord y la perjudicada realizó varios movimientos bancarios de decenas de miles de euros creyendo que enviaba dinero a su familiar.
vigo
,
estafa
,
hijo
,
apuros
actualidad
#1
devilinside
A estas alturas me cuesta creer que alguien pique con esta mierda
1
K
23
#3
NanakiXIII
#1
Es un tema estadístico. De miles de intentos siempre hay alguno en el que se alinean los planetas.
0
K
8
#4
vicvic
#1
Siempre va a haber gente que pique, los delincuentes se inventan constantemente nuevas formas de hacer ingeniería social para engañar a las personas, y hay que tener presente que aunque mucha gente aquí estamos en IT y estas cosas nos rechinan a km, fuera hay un mundo de personas que tienen otros skills y en el mundo digital lo justito. Asi que si, por desgracia siempre habrá gente a la que engañaran.
0
K
11
#2
Esfingo
El bueno de Juanma sin ir más lejos
www.youtube.com/watch?v=wRmNgV98NK8&t=4141s
0
K
10
