El Estado judío siempre estará con los cristianos, dice Netanyahu en Nochebuena
Netanyahu señaló que el Estado judío es el único país de la región donde los cristianos siguen viviendo "con plenos derechos y en total libertad"
www.meneame.net/story/fuerzas-israelies-detienen-papa-noel-redada-dura
www.meneame.net/story/detenciones-administrativas-contra-cristianos-pa
www.meneame.net/story/israel-ha-arrasado-cristianos-palestina-denuncia
www.meneame.net/story/taybeh-aldea-cristiana-palestina-refugio-jesus-l
#1
Antipalancas21
Si, por eso bombardeo la única iglesia católica de Gaza, con tres muertos y nueve heridos.
4
K
52
#2
ipanies
*
#1
No debían ser católicos de los buenos porque la extrema derecha católica/cristiana europea no dijo ni mu... Como el cura muerto era amigo íntimo del papá comunista argentino les debió de dar hasta alegría.
1
K
32
#4
javibaz
De todas las vida, los cristianos son seres inferiores para los judíos.
0
K
12
#7
XtrMnIO
"estado judío" suena igual que "estado islámico".
0
K
12
#8
Antipalancas21
#7
Mas o menos iguales, les gusta asesinar.
0
K
20
#5
Veelicus
Cuando ven a un cristiano lo escupen:
www.youtube.com/watch?v=ByPis3iSXE8
Hace tiempo vi un video de un ministro israeli, creo que el de defensa o de interior justificando el escupir a los cristianos, si alguien sabe el video estaria bien que lo suba para que todo el mundo se de cuenta de que cada vez que abren la boca mienten.
0
K
11
#3
Bombástico
Es más falso que un billete de tres euros.
0
K
8
#6
Andreham
No dejan de ser gentiles y ya se encargaron en su día de salvar a un delincuente reincidente en lugar de al hijo de dios.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
