Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa

Un comité alertó que Israel ha destruido la presencia cristiana en Palestina con políticas de limpieza étnica, cuestionando las afirmaciones de Netanyahu en la ONU sobre esta población. En medio, el ejército israelí bombardeó otro hospital en Gaza. En Belén, lugar de nacimiento de Jesús, “los asentamientos ilegales, los puestos de control militares y el muro de separación están ahogando a la ciudad, mientras que tierras pertenecientes a cristianos palestinos son confiscadas para la construcción de asentamientos”
| etiquetas: israel , cristianos , gaza , palestina , genocidio , netahanyu
¿Estos son menos cristianos que los cristianos muertos en África?
Porque no escucho ningún rebuzno de la ultraderecha sobre estos cristianos y sí sobre los millones (sic) de cristianos perseguidos en Congo, Nigeria, Malí y otros países que serían absolutamente incapaces de situar en un mapa.