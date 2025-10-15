El mismo día en que los titulares de todo el mundo celebraban un acuerdo de paz para Gaza, se desató una historia más silenciosa y dolorosa para una joven cristiana palestina. Layan Nasir, de 25 años, graduada en nutrición por la Universidad de Birzeit y miembro de la parroquia anglicana de San Pedro en Cisjordania, fue devuelta a prisión por un tribunal militar israelí, su tercera detención en cuatro años, nuevamente sin cargos formales. Las detenciones “administrativas” contra cristianos palestinos por parte de Israel: el caso Layan Nasir