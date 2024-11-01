Taybeh: la aldea cristiana palestina "refugio de Jesús" que lucha por sobrevivir ante la violencia de los colonos israelíes

Por esta aldea caminó Jesús poco antes de ser crucificado, indica la tradición cristiana. Es la ciudad bíblica de Efraím, ubicada en el corazón de Cisjordania y la última 100% cristiana del territorio palestino ocupado por Israel. Días atrás fue atacada por colonos judíos. Bashar Fawadleh, párroco de la Iglesia de Cristo Redentor del pueblo, compartió con Univision Noticias el angustioso testimonio de su comunidad, que se aferra a su tierra pese al miedo que los empuja a emigrar.