Las fuerzas israelíes detienen a Papá Noel en una redada durante una celebración navideña palestina (Eng)

La policía israelí detuvo a un palestino vestido de Papá Noel durante una redada en una celebración navideña en Haifa a principios de esta semana, según ha informado un grupo local de derechos humanos. La policía dispersó por la fuerza las festividades celebradas por ciudadanos palestinos cristianos de Israel en el barrio de Wadi Nisnas el domingo y confiscó el equipo del evento. Según el Centro Mossawa, una organización que defiende los derechos de los ciudadanos palestinos de Israel, la policía utilizó una fuerza excesiva al detener

security_incident #1 security_incident
Ya va Hazte oír ahora a defender los valores cristianos
ixo #2 ixo
Papá noel es antisemita. :roll:
