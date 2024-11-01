·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9597
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
10325
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
9059
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
7298
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
4977
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
más votadas
773
La Comunidad de Madrid dio resultados negativos de cáncer de colon a pacientes con pruebas positivas
391
El 80% de las denuncias por viviendas ocupadas en Catalunya son de pisos vacíos de grandes tenedores
258
Ingresada por una posible sobredosis de medicamentos la exfiscal militar israelí acusada de filtrar los abusos a un preso palestino
245
Silicon Valley compra Europa.Un puñado de multimillonarios tecnológicos que abjuran de la democracia están adquiriendo, pieza a pieza, las infraestructuras críticas de los Estados
364
Una persona sin visión de negocio se compra un piso para vivir en él
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
100
clics
Esta fábrica china encoge sofás de tamaño completo en cajas de 0.3m³, reduciendo los costos de envío en un 70%
Esta fábrica china encoge sofás de tamaño completo en cajas de 0.3m³, reduciendo los costos de envío en un 70%
|
etiquetas
:
china
,
sofas
,
costos
5
1
0
K
45
tecnología
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
45
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
MacMagic
Ese sofá durará 2 días bien.
0
K
10
#2
Supercinexin
#1
Vamos, que entra dentro de los estándares de calidad occidentales de hoy en día
0
K
16
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente