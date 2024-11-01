Los españoles aceptan con total naturalidad el cameo de Jeffrey Epstein en la última de Torrente

No han ofendido sus escenas con menores de edad ni los chistes sobre abusos sexuales, pues hace tiempo ya que los españoles se han acostumbrado a los códigos que se manejan en Torrente. «Que te haga gracia Epstein no significa que apoyes la pederastia, no hay que cogérsela con papel de fumar», dicen los fans.
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«Es una crítica a la ultraderecha», confirmaba el viernes un espectador agitando la esvástica de cartón que regalaban a la entrada de los cines.
De lo mejor que han publicado últimamente.
www.youtube.com/watch?v=Jatt8R4XFGA
Santiago Segura saltó a la fama en El día de la Bestia con un personaje histriónico, así que me supongo que buscó algo completamente opuesto pero con la misma fórmula.
Y luego se ha ido viendo en distintos personajes tratando de buscar ese extremo, pero el que mejor le funcionó fue Torrente.
Es decir, no es alguien que parezca que le importa que le encasillen, si con eso puede seguir viviendo de actuar.
Pero bueno, siempre ha sido incongruente. En el pasado doblaba pelis porno y rajaba contra el doblaje ( cuando empezó con Torrente. Y luego cuando se hizo famosete y le empezaron a llamar para doblar pelis comerciales....ahí chitón).
Quizás el problema sea nuestro por pensar que es un ávido crítico de la sociedad, que ya tenemos muy buenos directores que lo logran, cuando realmente es alguien que quiere vivir de lo que hace, y si puede vivir de puta madre, pues mejor aún
Torrente en su inicio era reirse de ciertos personajes casposos que purululaban en la sociedad, y no era el primero que lo hacía, solo que aquí lo llevaba al extremo y al absurdo.
A partir de la 1, las siguientes es aprovechar el tirón, meter a personajes famosetes, y que la gente se ría y pase el rato. Lo de la crítica, .....
Es como la "8 apellidos vascos", coges algo que hace gracia y ya sacas películas aprovechando el tirón, hasta que la gente se canse de ello.
No os dais cuenta que ahora toca cambio de tendencia, tras unos años de wokismo ahora vienen años de facherio.
Y ojalá me equivoque, pero desde hace años estoy convencido que las élites han financiado durante años el fascismo de izquierdas, para que ahora el fascismo de verdad entre hasta el fondo sin resistencia.
Mi comentario solo era una crítica a los cansinos de "esto no se podría hacer hoy en día porque los wokes no se que..."
Aparte, ahora el facherío está defendiendo a Juanma Bajo Ulloa, por "no venderse al cine progre"....cuando su peli más taquillera es una burla al facherío.
La peli es lo que es, ridiculizar a todos y reírse de todos. El problema es el de siempre, algunos se ofenden por verse reflejados, otros no son capaces de ver que se están riendo de ellos, otros solo ven la crítica al resto...
En esta, como muestra el articulo es tan critica con la ultraderecha como lo es los que celebran el alzamiebto nacional.
Para el fanático es más peligroso la burla de su creencia que el ataque con otras creencias.
Menos mal que alguien a día de hoy se atreve con lo políticamente incorrecto. Mucho se perdió desde que llegó la era de los ofendidos
> Es que a los fascistas les hace gracia
Normal, porque son retrasados. Eso no debería determinar tu opinión, salvo que seas como ellos.
Si ni siquiera la has visto y es su mera existencia lo que te indigna, sumas puntos.
Ese chiste si que es bueno.
Y que haya gente que sienta simpatía hacia Torrente e incluso se identifique con él...
Y las pelis de padre no hay más que uno, aunque el 50% del reparto sea muy cutre, tienen puntos bastante graciosos.