edición general
138 meneos
763 clics
Los españoles aceptan con total naturalidad el cameo de Jeffrey Epstein en la última de Torrente

Los españoles aceptan con total naturalidad el cameo de Jeffrey Epstein en la última de Torrente

No han ofendido sus escenas con menores de edad ni los chistes sobre abusos sexuales, pues hace tiempo ya que los españoles se han acostumbrado a los códigos que se manejan en Torrente. «Que te haga gracia Epstein no significa que apoyes la pederastia, no hay que cogérsela con papel de fumar», dicen los fans.

| etiquetas: ocio , humor
73 65 6 K 488 ocio
40 comentarios
73 65 6 K 488 ocio
Comentarios destacados:            
Perogrullo. #1 Perogrullo.
Muchos espectadores también han visto en la aparición de Benjamín Netanyahu bombardeando hospitales «un guiño a la actualidad que se agradece». Admiten que les ha hecho mucha gracia la versión «caradura y torpe» del genocida.

«Es una crítica a la ultraderecha», confirmaba el viernes un espectador agitando la esvástica de cartón que regalaban a la entrada de los cines.

:clap: :clap: :clap:

De lo mejor que han publicado últimamente.
19 K 241
#21 baronluigi
#9 #18 #1 Yo creo que la idea le vino del juego para Laserdisc Marbella Vice, que el rodó junto con Alex de la Iglesia y Angulo

www.youtube.com/watch?v=Jatt8R4XFGA
3 K 47
celyo #31 celyo
#21 Mola, no lo conocía.

Santiago Segura saltó a la fama en El día de la Bestia con un personaje histriónico, así que me supongo que buscó algo completamente opuesto pero con la misma fórmula.
Y luego se ha ido viendo en distintos personajes tratando de buscar ese extremo, pero el que mejor le funcionó fue Torrente.

Es decir, no es alguien que parezca que le importa que le encasillen, si con eso puede seguir viviendo de actuar.
1 K 25
#32 baronluigi
#31 Antes de eso hacia los cortos de Evilio, el asesino violador.

Pero bueno, siempre ha sido incongruente. En el pasado doblaba pelis porno y rajaba contra el doblaje ( cuando empezó con Torrente. Y luego cuando se hizo famosete y le empezaron a llamar para doblar pelis comerciales....ahí chitón).
0 K 10
celyo #39 celyo
#32 Pero con Alex de la Iglesia es donde ha sido realmente conocido, y muchos actores odian que los encasillen, pero yo veo Santiago Segura vio que le podía funcionar, así que vio un filón.

Quizás el problema sea nuestro por pensar que es un ávido crítico de la sociedad, que ya tenemos muy buenos directores que lo logran, cuando realmente es alguien que quiere vivir de lo que hace, y si puede vivir de puta madre, pues mejor aún xD
1 K 25
kwisatz_haderach #38 kwisatz_haderach
#1 yo llevo dos dias viendo sin parar el mismo tipo de comentario, "Que gran critica! que risa! ¡Yo le votaría por supuesto!"  media
0 K 12
#7 j-light
Un verdadero genio, el que parecía el más tonto de la clase. Cada uno ve lo que quiere ver. Algunos ven crítica, otros apología, pero es todo un fiel espejo de la realidad. La realidad es así. La misma cosa es buena y mala. Siempre absurda.
3 K 45
celyo #24 celyo
#7 "Amanece que no es poco" es el cine absurdo por excelencia, y luego tenemos "La escopeta nacional" como cine de humor con crítica.

Torrente en su inicio era reirse de ciertos personajes casposos que purululaban en la sociedad, y no era el primero que lo hacía, solo que aquí lo llevaba al extremo y al absurdo.
A partir de la 1, las siguientes es aprovechar el tirón, meter a personajes famosetes, y que la gente se ría y pase el rato. Lo de la crítica, .....

Es como la "8 apellidos vascos", coges algo que hace gracia y ya sacas películas aprovechando el tirón, hasta que la gente se canse de ello.
0 K 15
#5 Leon_Bocanegra
Una película como esta no se podría hacer hoy en dia.
4 K 43
#10 JoseLuis80
#5 Porque la gente de hoy en día es demasiado cristalita y se ofenden por todo los muy ofendiditos y de verdad que la izquierda salta super fácil con cualquier tonterí...~ EL QUE ME HA PUESTO UN CAPUCCINO EN SOL ERA TRANSVEXUAL DE ESOS ASI QUE VOY A PONERLO EN TWITTER PORQUE SU EXISTENCIA ME INCOMODA
3 K 40
#27 Bacalhau *
#5 Esta peli no se podría haber hecho hace unos años.
No os dais cuenta que ahora toca cambio de tendencia, tras unos años de wokismo ahora vienen años de facherio.

Y ojalá me equivoque, pero desde hace años estoy convencido que las élites han financiado durante años el fascismo de izquierdas, para que ahora el fascismo de verdad entre hasta el fondo sin resistencia.
0 K 7
#36 Leon_Bocanegra
#27 esta peli se podría haber hecho hace algunos años, como se hizo torrente 1 . Se podría haber hecho algunos años después de torrente 1 tal y como se hicieron la 2 y la 3 y se puede hacer hoy en día, como estamos viendo.
Mi comentario solo era una crítica a los cansinos de "esto no se podría hacer hoy en día porque los wokes no se que..."
0 K 10
Justiciero_Solitario #12 Justiciero_Solitario
"El humor no debería tener limites", Excepto si el ofendidito es de izqueirdas.
4 K 36
CheliO_oS #26 CheliO_oS
#12 ¿No te ha hecho gracia el chiste de ElMundoToday?
0 K 7
Mathrim #3 Mathrim
Es jodido, que estas pelis se saquen como una parodia y crítica feroz a la sociedad en la que vivimos, y la gente se las tome como se las toma.
3 K 30
Alegremensajero #4 Alegremensajero
#3 Eso fue la primera, las demás son el aprovechamiento del personaje para ganar dinero por parte del director y sudándole completamente de la parodia o crítica de nada.
7 K 67
#8 baronluigi
#3 #4 Ya en 2005 Leblanc comentaba que la gente tomaba a Torrente como referencia, en vez de una burla de cómo no ser.

Aparte, ahora el facherío está defendiendo a Juanma Bajo Ulloa, por "no venderse al cine progre"....cuando su peli más taquillera es una burla al facherío.  media
6 K 63
yemeth #9 yemeth
#4 Y aun más; en el primer Torrente, se encontró Santiago Segura con que el personaje que había montado les encantaba a los ultraderechistas y ungaungas en general, y decidió seguir en esa dirección.
5 K 74
celyo #18 celyo
#3 #4 #9 siempre ha dicho Santiago Segura que mientras la gente siga yendo a ver Torrente, el seguiría haciendo películas.
1 K 25
Rogue #6 Rogue
#3 Hombre, que inviten a Vito Quiles a salir en la peli, en vez de crítica, yo lo llamaría blanqueamiento y normalización del acto.
2 K 35
#29 LaStDot
#6 Segura lo sabe hacer todo lo suficientemente ambiguo para que guste a todas las partes. Lo que quiere es ganar dinero.
0 K 8
Larusico #37 Larusico
#6 tambien sale Évole

La peli es lo que es, ridiculizar a todos y reírse de todos. El problema es el de siempre, algunos se ofenden por verse reflejados, otros no son capaces de ver que se están riendo de ellos, otros solo ven la crítica al resto...
1 K 9
sivious #25 sivious
#3 son muy tontos, no llegan a entender la caricatura porque, ellos mismos suelen ser una caricatura por si mismo. Les pasa a los fans de El lobo de Wall Street, Starship Troopers, cualquuera de Verhoemen, vaya.

En esta, como muestra el articulo es tan critica con la ultraderecha como lo es los que celebran el alzamiebto nacional.
0 K 7
#30 fernando_sierra
#3 A mí ya más bien me parece más bien un masajeo bastante complaciente
0 K 8
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
apretando puñitos y tomandose en serio una pelicula de humor, aunque tambien hay mucho ñiñiñi de haber deseado salir en ella :popcorn: asi que relax que es una pelicula, que no es netflix para que ahora la gente se tome en serio una comedia
2 K 28
#11 Eretmocerus38
Me gusta la gente que es capaz de reirse de todos y especialmente de sí mismos.
Para el fanático es más peligroso la burla de su creencia que el ataque con otras creencias.
2 K 20
capitan__nemo #23 capitan__nemo
¿Lo de cogersela con papel de fumar es alguna nueva perversion? No la conozco.
0 K 19
#14 endy *
Torrente, el héroe que España merece pero no el que España necesita.

Menos mal que alguien a día de hoy se atreve con lo políticamente incorrecto. Mucho se perdió desde que llegó la era de los ofendidos
1 K 18
#19 DenisseJoel
Es una película antifascista, pero como no es nuestro estilo de antifascismo, decimos que es fascista y ya está.

> Es que a los fascistas les hace gracia
Normal, porque son retrasados. Eso no debería determinar tu opinión, salvo que seas como ellos.
0 K 11
johel #17 johel *
La proxima de Scary Movie que se curren el trailer en el rancho de Michael Jackson con Epstein y Trump entrando a caballo.
0 K 10
selina_kyle #40 selina_kyle *
Si esta pelicula te ofende, eres idiota y estas acoplejado. No hay mas.

Si ni siquiera la has visto y es su mera existencia lo que te indigna, sumas puntos.
0 K 9
#2 oscarcr80
Habrá saldado su deuda con Cañita Brava por los 6 talegos de whiskey?
0 K 8
#16 Isra_TheX
#2 no
0 K 8
kumo #15 kumo
Torrente 5 debe estar escociendo bastante (Es una de las películas españolas con mejor taquilla de los últimos tiempos) para que EMT caiga en esta memez insulsa.
1 K 8
CheliO_oS #35 CheliO_oS
#15 ¿No será usted un ofendidito de esos?
0 K 7
CheliO_oS #28 CheliO_oS
Esperaos que ahora vendrán muchos ofendiditos criticando que se haga un chiste sobre una película que según ellos está hecha para ofender a los ofendiditos.

Ese chiste si que es bueno.
0 K 7
#22 jaramero
Grandísimos EMT!

Y que haya gente que sienta simpatía hacia Torrente e incluso se identifique con él...
0 K 7
Estoeslaostia #20 Estoeslaostia
Cuando apareció en la pantalla, la chavalada (machos) vitoreaba y aplaudían como locos.
0 K 7
MonoMico #33 MonoMico
¿Hacemos el chascarrillo sobre el retorno de inversión? ¿O se lo dejamos a Eduardo Casanova?
0 K 6
Savatage51 #34 Savatage51
Digáis lo que digáis, para que un tío tan feo como Santiago Segura tenga tanto éxito en el mundo del cine debe ser porque es muy listo.
Y las pelis de padre no hay más que uno, aunque el 50% del reparto sea muy cutre, tienen puntos bastante graciosos.
0 K 6

menéame