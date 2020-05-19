España no recibe importaciones de crudo de Venezuela desde marzo, tras la revocación de permisos por EEUU

Coincidiendo con la revocación por los Estados Unidos de los permisos y exenciones concedidos a varias empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, para exportar crudo desde el país latinoamericano, indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico...
| etiquetas: venezuela , petroleo
19/05/2020: EEUU amenaza a Repsol con sanciones devastadoras si no abandona Venezuela
Cierto es que en ambos casos son empresas privadas que no tienen más bandera que esta: . Pero aun así a los de la pulserita aplaudirán por que quitan a una empresa de las suyas para poner una de las del amo.
Así estamos..
O somos colonias o adversarios. No hay nada más.