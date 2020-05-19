edición general
España no recibe importaciones de crudo de Venezuela desde marzo, tras la revocación de permisos por EEUU

España no recibe importaciones de crudo de Venezuela desde marzo, tras la revocación de permisos por EEUU

Coincidiendo con la revocación por los Estados Unidos de los permisos y exenciones concedidos a varias empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, para exportar crudo desde el país latinoamericano, indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico...

NoMeVeas
Para los que repiten que Venezuela tiene un bloqueo con USA pero no con el resto del mundo...
Sergio_ftv
#2 Explicación empírica que demuestra lo que dices:

19/05/2020: EEUU amenaza a Repsol con sanciones devastadoras si no abandona Venezuela
Herumel
#3 Trump va a poner a Exxon en vez de Repsol.

Cierto es que en ambos casos son empresas privadas que no tienen más bandera que esta: {0x1f4b6} . Pero aun así a los de la pulserita aplaudirán por que quitan a una empresa de las suyas para poner una de las del amo.  media
sotillo
#10 Los de las pulseras no dan más de sí, por esto están tan descolocados con lo que está pasando
sotillo
#2 Esto son los mismos que mienten con lo de Cuba, ellos son de joder a los ciudadanos para que les den lo poco que tienen
ur_quan_master
y la fachada patria aplaudiendo
chavi
Je. Es EEUU el que dicta si una empresa española puede importar petróleo de un tercer pais o no...

Así estamos..
alfre2
Hay quien no para de repetir por aquí que lo del bloqueo no afecta y es una frikada.
PerritaPiloto
Estados Unidos exige a Venezuela que no venda a países rivales. No ha dicho cual es la definición de rival, pero quedó claro. Nos tuvo que subir los aranceles a todos los países de manera unilateral porque "todos los países estamos estafando a los Estados Unidos", así que rivales somos todos.

O somos colonias o adversarios. No hay nada más.
YSiguesLeyendo
SÍ, Trumplandia decide lo que una empresa privada puede hacer o dejar de hacer en sus intercambios comerciales con otros países desde VZL
pitercio
Si revocan el "exporoopiesé" de Maduro ¿retornarán las propiedades a Repsol? No lo creo, se las queda Exxon y Texaco.
Cometeunzullo
Libertad de comercio, que se llama.
DrEvil
... oficialmente...
