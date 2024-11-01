España cierra Almaraz mientras el mundo pisa el acelerador nuclear

El cierre de Almaraz II será el arranque de una década en la que España irá a contracorriente de la tendencia internacional. China se ha lanzado a una expansión sin parangón: prevé construir 150 reactores nuevos antes de 2035, un plan valorado en unos 440.000 millones $. Solo en los últimos cinco años ha conectado más unidades que Europa en tres décadas. Rosatom construye o financia actualmente 19 reactores en terceros países, desde Turquía hasta Egipto o Bangladesh, ofreciendo paquetes llave en mano. Arabia Saudi y EAU han incorporado la nucle
En China y Rusia no dan cifras pero estaría interesante saberlas.
Sin contar el gasto de tratamientos de residuos nucleares
Almaraz 2 tiene ¡41 años! La fatiga de los materiales obligan a su desmantelamiento. Es una bomba de relojería alargar su funcionamiento ¿Que van a alargar su vida hasta que reviente por su cuenta?
