España cierra Almaraz mientras el mundo pisa el acelerador nuclear

El cierre de Almaraz II será el arranque de una década en la que España irá a contracorriente de la tendencia internacional. China se ha lanzado a una expansión sin parangón: prevé construir 150 reactores nuevos antes de 2035, un plan valorado en unos 440.000 millones $. Solo en los últimos cinco años ha conectado más unidades que Europa en tres décadas. Rosatom construye o financia actualmente 19 reactores en terceros países, desde Turquía hasta Egipto o Bangladesh, ofreciendo paquetes llave en mano. Arabia Saudi y EAU han incorporado la nucle