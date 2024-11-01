edición general
España acelera el fin de coches diésel, gasolina e híbridos

España se ha posicionado claramente ya a favor de la prohibición de venta total de los coches de combustión, no solo lanzando mensajes en ese camino, sino incluso aliándose ya a otro importante actor, como es Francia, enviando ya una carta conjunta dirigida a la Comisión Europea y a todos los estados miembros con la intención de aclarar su postura y no permitir que las presiones influyan en la decisión de veto final, que en principio ya estaba aprobada para 2035.

ChatGPT #1 ChatGPT
Y china se frota las manos
chewy #4 chewy
#1 España pondrá 4 chapitas a los coches chinos, les subvencionaremos con millones y mientras Europa pegándose tiros en el pie. Éramos punteros en la tecnología de combustión y nosotros mismos nos lo hemos prohibido. Además de 400000 regulaciones mientras los chinos casi crean marcas nuevas cada dia
#3 Pitchford
A mí me parece bien que quiten la prohibición de vender en la UE coches con motores de combustión en 2035, siempre que no puedan entrar en las ZBE y que se establezca una curva de reducción a cero de los aranceles a los coches eléctricos importados a Europa, de aquí a 2035. Se tendrán que espabilar igual los fabricantes.
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Nos gobiernan imbéciles y ladrones.
#5 AlexGuevara
Hasta que entre la caballería del PP y VOX y hagan de la no obligación de cambiarse el coche un argumento electoral. Como buenos rebeldes anti-sistema. En el Reino las grandes políticas de estado duran, 4, máximo 8 años.
