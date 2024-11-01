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Elisa Beni: «Me preocupa la deriva del PSOE hacia el populismo y la extrema izquierda»

Elisa Beni: «Me preocupa la deriva del PSOE hacia el populismo y la extrema izquierda»

"Feijóo dice que tiene intención de volver a la institucionalidad. Él tiene una experiencia de la política anterior a ese momento del que hemos hablado de 2011, y yo le creo cuando dice que quiere volver a otro tipo de política." "Una enseñanza de Hungría es que han sido gente de dentro del partido de Orban. Es decir, que hay que pedir un esfuerzo a aquellos demócratas leales dentro del PSOE."

| etiquetas: elisa beni , psoe , extrema izquierda
6 2 6 K 53 politica
32 comentarios
6 2 6 K 53 politica
Comentarios destacados:          
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
El Psoe extrema izquierda...JAJAJAJA
Elisa Beni es la nueva Lucía Etxebarría
23 K 298
#6 concentrado
#1 Cuando alguien ve al PSOE localizado en la extrema izquierda, imagínate desde donde esta mirando.
10 K 112
Ratoncolorao #8 Ratoncolorao *
#6 Alguien que cree a Feijóo, que dice ser feminista pero no critica nada de VOX y que lleva años sin decir una palabra en contra de la Quironesa. Sospecho que la Beni piensa que el personal es tonto y se lo traga todo.
5 K 78
JackNorte #20 JackNorte
#8 Y viendo los numeros y que tiene mas posibilidades de publicar ella que cualquier periodista serio creo que sabe que tiene mucho mas publico diciendo sandeces que con verdades, solo se posiciona aun mas para lo que viene.
0 K 12
anv #11 anv
#1 #6 El PSOE siempre ha sido de derecha. Sin embargo no se si es Pedro Sanchez o todo el partido pero pareciera que les han quedado gustando los resultados que ha obtenido su "izquierdista" ministra de trabajo y puedes que estén considerando hacerse un poquito a la izquierda, pero sólo un poquito. Como por ejemplo mirar más a China que a Trump.
1 K 14
#31 abogado_del_diablo
#11 Solo la izquierda es capaz de tirar de él hacia esas posturas (como la mayor subida de la historia del salario mínimo a la que le forzó Podemos); su tendencia es de sumisión al poder de derechas.
Como muestra que se defina como republicano en sus estatutos y luego eche a perder intencionadamente la ocasión irrepetible de forzar un referéndum sobre la monarquía, conspirando con el PP para hacer una abdicación del Golfo y la coronación exprés de su hijo. Y mientras represión reprimiendo a cualquiera que llevase colores de banderas republicanas.
0 K 7
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#1 madre mía con el acantilado de Overton xD
5 K 66
lonnegan #26 lonnegan
#1 La echaron de Eldiario.es por algo xD
2 K 36
#28 Samaritan
#1 O Beatriz Talegón
0 K 6
Penetrator #32 Penetrator
#1 Lo pone bien claro en su programa electoral: socializar los medios de producción, pasar por la guillotina a los borbones, derogar el concordato y prender fuego a todas las iglesias de España con los curas dentro... Lo que pasa es que no tienen mayoría en el Congreso, y claro...
0 K 11
skaworld #7 skaworld *
Muchos lo desconoceis pero el mismisimo Sanchez se cuela en las empresas por las noches y les expropia los medios de produccion.
9 K 121
karakol #15 karakol
Tú no has visto a nadie de la extrema izquierda en tu vida, Hulia...

Esto de que cualquiera pueda decir la primera gilipollez que le venga a la cabeza está bien para esta santa casa meneantil, pero creo que los medios deberían seleccionar mejor a sus propagandistas tertulianos para evitar ridículos. O no. Probablemente saben bien lo que hacen y para que lo hacen.

#7 Y prepara planes quinquenales a la luz de una vela, priorizando la industria pesada.
1 K 31
skaworld #19 skaworld
#15 Dicen que si te muerde te convierte en bolchevique y cada noche te reunes en soviets para aullar la internacional a la luna llena. Por no hablar de lo bueno que esta el cabron, que ademas te hace ser medio marica.
4 K 52
#3 Grahml
De aquí a poco se presenta a candidata de Vox para lo que sea.
3 K 49
Dene #5 Dene
Pero que dice esta ilustrada?? POSE extrema izquierda???? pero que se ha fumao??
Y lo mas risible, Feijoo tiene intencion de qué??? A Feijoo se lo han comido por las patas, no manda nada, esta tragando con la ultraderecha fascista en todas las comunidades donde donde gobiernan.. Pero si hasta ha convocado elecciones para perder mayor´´ias absolutas y así tener excusa para meter a los fachas...
Ande señora, mire un poco...
3 K 38
ur_quan_master #9 ur_quan_master
"Feijóo dice que tiene intención de volver a la institucionalidad." Ahora hace el trumpista porque quiere.
2 K 31
Apotropeo #30 Apotropeo
#9 "le creo cuando dice que quiere volver a otro tipo de política."
Yo también le creo, concretamente quiere volver a tiempos preconstitucionales.
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wata #2 wata
Lo que diga está si erbis paniaguda que gira al viento que más pague ni lo leo.
Leer en la entradilla PSOE y extrema izquierda ya me dice de que la pájara ésta.
2 K 28
neiviMuubs #13 neiviMuubs
Cualquier dia ven al perro sanxe con un libro de karl marx y una camiseta del che guevara, igual tenian que volver centristas republicanos juancarlistas como el gonzalito y sus disfraces de obrero con chaquetas de pana y camisas blancas sin corbata
2 K 25
devilinside #23 devilinside
#13 Y con un AK-47 entrando en las oficinas centrales de Zara para devolvérselas al proletariado, no te jode
0 K 11
#10 Leon_Bocanegra
Y luego llamas facha a un puto facha y... Ay ay ,es que todo es fascismo.
1 K 23
#12 marcotolo
recordemos de quien es afin esta señora junto con su exmarido el juez gomez bermudez,
que diga que cree a feijoo no es casualidad...
1 K 21
XtrMnIO #17 XtrMnIO
Que esta opinadora diga que el PSOE es extrema izquierda demuestra su posición relativa cercana a la extrema derecha.
1 K 20
Autarca #4 Autarca
Esta señora esta haciendo campaña por el PSOE ¿No?

De otra forma no se entiende ese comentario
1 K 18
#18 Alcalino *
"Feijóo" ... "Él tiene una experiencia de la política anterior"

¡Pero si Feijóo no sabe ni inglés!

¡Y cuando han salido fuera ha sido para hablar mal de España!

¡Que se ha fumado esta señora!
1 K 17
Catacroc #14 Catacroc
¿Psoe extrema izquierda? Mas nos gustaria....
1 K 17
Mikhail #22 Mikhail
#14 Para esta peña, cualquier cosa a la izquierda del PP es extrema izquierda. :palm:
1 K 17
Veelicus #21 Veelicus
Elisa Beni, otra de la que dice que es de izquierdas pero cada vez que abre la boca deja claro que no engaña a nadie
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#27 Suleiman
Me preocupa que te estés escorando a la derecha, supongo que te pagarán muy bien.... Elisa....
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Nube_Gris #24 Nube_Gris
Elisa, tú antes molabas.
1 K 12
Ah_no_nimo #29 Ah_no_nimo *
Siempre he defendido que la gente pueda hacer giros politicos a lo largo de su vida, pero lo de Elisa Beni, me parece digno de estudio
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Mikhail #25 Mikhail
"Feijóo dice que tiene intención de volver a la institucionalidad."
Pero no hoy, porque hoy no puedo. ¡MAÑAAANAAA!  media
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menéame