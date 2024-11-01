Elisa Beni: «Me preocupa la deriva del PSOE hacia el populismo y la extrema izquierda»

"Feijóo dice que tiene intención de volver a la institucionalidad. Él tiene una experiencia de la política anterior a ese momento del que hemos hablado de 2011, y yo le creo cuando dice que quiere volver a otro tipo de política." "Una enseñanza de Hungría es que han sido gente de dentro del partido de Orban. Es decir, que hay que pedir un esfuerzo a aquellos demócratas leales dentro del PSOE."