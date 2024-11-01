Elisa Beni: «Me preocupa la deriva del PSOE hacia el populismo y la extrema izquierda»

"Feijóo dice que tiene intención de volver a la institucionalidad. Él tiene una experiencia de la política anterior a ese momento del que hemos hablado de 2011, y yo le creo cuando dice que quiere volver a otro tipo de política." "Una enseñanza de Hungría es que han sido gente de dentro del partido de Orban. Es decir, que hay que pedir un esfuerzo a aquellos demócratas leales dentro del PSOE."
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Elisa Beni es la nueva Lucía Etxebarría
Como muestra que se defina como republicano en sus estatutos y luego eche a perder intencionadamente la ocasión irrepetible de forzar un referéndum sobre la monarquía, conspirando con el PP para hacer una abdicación del Golfo y la coronación exprés de su hijo. Y mientras represión reprimiendo a cualquiera que llevase colores de banderas republicanas.
Esto de que cualquiera pueda decir la primera gilipollez que le venga a la cabeza está bien para esta santa casa meneantil, pero creo que los medios deberían seleccionar mejor a sus
propagandistastertulianos para evitar ridículos. O no. Probablemente saben bien lo que hacen y para que lo hacen.
#7 Y prepara planes quinquenales a la luz de una vela, priorizando la industria pesada.
Y lo mas risible, Feijoo tiene intencion de qué??? A Feijoo se lo han comido por las patas, no manda nada, esta tragando con la ultraderecha fascista en todas las comunidades donde donde gobiernan.. Pero si hasta ha convocado elecciones para perder mayor´´ias absolutas y así tener excusa para meter a los fachas...
Ande señora, mire un poco...
Yo también le creo, concretamente quiere volver a tiempos preconstitucionales.
Leer en la entradilla PSOE y extrema izquierda ya me dice de que la pájara ésta.
que diga que cree a feijoo no es casualidad...
De otra forma no se entiende ese comentario
¡Pero si Feijóo no sabe ni inglés!
¡Y cuando han salido fuera ha sido para hablar mal de España!
¡Que se ha fumado esta señora!
Pero no hoy, porque hoy no puedo. ¡MAÑAAANAAA!