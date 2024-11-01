edición general
Las elecciones en Chile se irán a una segunda vuelta entre la ultraizquierdista Jara y ultraderechista Kast

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, con el 52,4 % de los sufragios escrutados. De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene un 26,6 % de los votos, mientras que Kast logra un 24,3 %. El resultado es bastante más ajustado de los que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que le daban a Jara una victoria por encima del 30 %.

carakola #1 carakola
¿Ultraizquierdista? No lo he seguido pero ya será menos...
2
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Es La Razón. Para estos Feijóo es un rojo.
5
Duke00 #5 Duke00 *
#2 Lo curioso es que en La Razón admitan que el otro es de ultraderecha. Menudo pieza tiene que ser.
4
EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica
#5 Su padre era un alemán afiliado al Partido Nazi, así que de casta le viene al galgo.
2
#10 Robe7064
#6 Un inmigrante ilegal de esos que su hijo quiere expulsar, entró a Chile con papeles falsos de suizo o belga. Aparte de su pasado nazi, al padre lo acusan de haber enviado a la muerte a algunos de sus trabajadores que eran partidarios de Allende.

El hijo "solo" visita a militares condenados a siglos de cárcel por torturas, asesinatos y desapariciones.
2
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#6 Su papá le enseñaría que para los problemas del país siempre hay una solución, la Solución Final.
Tiene huevos que la gente vote a un tipo así.
1
Deviance #7 Deviance
#5 En las anteriores elecciones que perdió ante Boric ya dejó asomar la patita .......
0
Polarin #12 Polarin
#1 Bueno, con que sea izquierda postmoderna con sus gilipollceces supinas, te lo ponen de ultraizquierda.
0
Dragstat #4 Dragstat
ultraizquierdista, ultraderechista, exdiputado ultracatólico, populista de derechas, exministra comunista, ultraderechista libertario ... Hasta el otro lado del mundo llega el cabreo general por lo que veo.
0
#13 Robe7064
Nuestras opciones eran deprimentes. La primera vuelta quedó así:
1. Jeannette "Cuba es una democracia diferete" Jara.
2. José Antonio "No hablo para que no se me note lo nazi" Kast.
3. Franco "Deudor de pensión de alimentos y acosador de alumnas" Parisi.
4. Johannes "Fue un error darle derecho a voto a las mujeres" Kaiser
5. Evelyn "Era inevitable que hubiese muertos en la dictadura" Matthei.
6. Harold "No quedo mal con nadie" Mayne-Nicholls.
7. Marco "Odebrecht me prestó un avión sin pedir nada a cambio" Enríquez-Ominami.
8. Eduardo "Viva Corea del Norte" Artés.
0
#3 lordban *
"entre la ultraizquierdista Jara y ultraderechista"

Los terraplanistas dirán que no tienen nada que ver, el resto sabemos que los extremos dan la vuelta y se encuentran en el mismo punto :troll:
0
EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica
#3 Pues a ver, las medidas estrella de Jara cuando ejerció como ministra fueron la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la subida de las pensiones. Ambas medidas fueron criticadas por Kast, quien permitió derogar la reforma de las pensiones y que aboga por no subir los salarios.
Los extremos se tocan, los cojones.
3
#9 lordban
#8 No puedes reducir lo que ya está reducido ni subir lo que ya está subido, para reducir jornada y subir pensiones alguien tiene que aumentar lo uno y bajar lo otro, y así el ciclo puede seguir en circulo, el ying y el yang, extremos que se tocan para funcionar como uno solo, como el mismo :professor:
0

