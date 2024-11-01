Las elecciones en Chile se irán a una segunda vuelta entre la ultraizquierdista Jara y ultraderechista Kast

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, con el 52,4 % de los sufragios escrutados. De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene un 26,6 % de los votos, mientras que Kast logra un 24,3 %. El resultado es bastante más ajustado de los que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que le daban a Jara una victoria por encima del 30 %.