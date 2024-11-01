Las elecciones en Chile se irán a una segunda vuelta entre la ultraizquierdista Jara y ultraderechista Kast

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, con el 52,4 % de los sufragios escrutados. De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene un 26,6 % de los votos, mientras que Kast logra un 24,3 %. El resultado es bastante más ajustado de los que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que le daban a Jara una victoria por encima del 30 %.
El hijo "solo" visita a militares condenados a siglos de cárcel por torturas, asesinatos y desapariciones.
Tiene huevos que la gente vote a un tipo así.
1. Jeannette "Cuba es una democracia diferete" Jara.
2. José Antonio "No hablo para que no se me note lo nazi" Kast.
3. Franco "Deudor de pensión de alimentos y acosador de alumnas" Parisi.
4. Johannes "Fue un error darle derecho a voto a las mujeres" Kaiser
5. Evelyn "Era inevitable que hubiese muertos en la dictadura" Matthei.
6. Harold "No quedo mal con nadie" Mayne-Nicholls.
7. Marco "Odebrecht me prestó un avión sin pedir nada a cambio" Enríquez-Ominami.
8. Eduardo "Viva Corea del Norte" Artés.
Los terraplanistas dirán que no tienen nada que ver, el resto sabemos que los extremos dan la vuelta y se encuentran en el mismo punto
Los extremos se tocan, los cojones.