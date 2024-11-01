El ejército estadounidense dice que el bloqueo naval alrededor de Irán comenzará mañana por orden de Trump (EN)

En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos dice que sus fuerzas “comenzarán a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10 am. ET, de acuerdo con la proclamación del presidente.”
| etiquetas: irán , eeuu , trump , sionismo , guerra , israel
- ¡Eso, eso, ordeno que por aquí no pase nadie!
A ver si el chico de ACOM de guardia se pasa por aquí para explicarlo.
CaribePérsico.
Pues mira que no han dado la lata con eso algunos meneantes por aquí