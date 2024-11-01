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El ejército estadounidense dice que el bloqueo naval alrededor de Irán comenzará mañana por orden de Trump (EN)

En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos dice que sus fuerzas “comenzarán a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10 am. ET, de acuerdo con la proclamación del presidente.”

| etiquetas: irán , eeuu , trump , sionismo , guerra , israel
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Supongo que el resto del mundo tendrá algo que decir del bloqueo gringo por una rabieta de su dictador...
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agorostidi #14 agorostidi
#1 Lo que no ha tenido huevos es para bloquear los barcos en transito y que ya habia salido / dejado el estrecho. Los que todavia no ha salido, me da que es probablemente que el resto del mundo todavia no se atreva a decir nada. No es desde luego lo mismo para china o rusia enviar sus acorazados a la salida del golfo, a impedir a unos barcos que estan algo por delante ya en una zona de guerra, bloqueado a otros barcos, que enviar acorzados a aguas internacionales donde el mundo ya esta…   » ver todo el comentario
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rogerius #16 rogerius *
#1 TACO, TACO, TACO, que mi TACO TACO… A ver cómo se levanta mañana. :troll:
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#4 Leclercia_adecarboxylata
Pero si han ganado ¿Qué necesidad tienen de hacer esto?
3 K 61
Gry #7 Gry
#4 Aumentar la presión sobre Irán con la excusa de combatir la financiación ilegal del terrorismo (aka los peajes que se pagan a la Guardia Revolucionaria).
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woody_alien #9 woody_alien
#7 ¿financiación ilegal del terrorismo? Cuéntanos mas sobre la financiación legal del terrorismo.
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Guanarteme #2 Guanarteme
- Por aquí no pasas ni de coña, no tienes permiso

- ¡Eso, eso, ordeno que por aquí no pase nadie!

xD xD xD xD
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Metabarón #6 Metabarón
Decadencia de Estados Hundidos.
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#5 drstrangelove
¿Pero no habían ganado ya?

A ver si el chico de ACOM de guardia se pasa por aquí para explicarlo.
1 K 24
efectogamonal #3 efectogamonal
Igual mejor mañana sí, porque el que han mandado hoy les ha fallado un poquito {0x1f525}
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Mltfrtk #8 Mltfrtk
Piratas del Caribe Pérsico.
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MJDeLarra #10 MJDeLarra
#8 Piratas del Golfo
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Mltfrtk #12 Mltfrtk
#10 Piratas del Golfo suena mejor y se le puede dar doble sentido :-)
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ur_quan_master #13 ur_quan_master
¿ No habíamos quedado que eso de bloquear el estrecho era ir contra la legalidad internacional?

Pues mira que no han dado la lata con eso algunos meneantes por aquí
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ixo #15 ixo
De aquí a dos semanas. xD
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#11 perica_we
ahora si que toca llenar el depósito.......
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menéame