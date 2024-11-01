Dos mandos policiales de Tenerife confiesan haberse quedado con 83.000 euros recaudados con multas

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado este martes a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación por un delito de malversación al oficial jefe y otro mando de la Policía Local de Buenavista del Norte (Tenerife), tras confesar que se apropiaron de casi 83.000 euros de multas. Los agentes han comparecido ante el tribunal para expresar su conformidad con la condena propuesta por la Fiscalía sin necesidad de que el caso llegue a juicio con jurado, lo que les evita ingresar en prisión…