Dos limpiadoras son condenadas a seis meses de prisión en Benidorm por burlarse de una compañera con enanismo

Las acusadas también tienen que pagar a la víctima una indemnización de 6.000 euros cada una para resarcirla por los daños morales ocasionados.

4 comentarios
#1 covacho
¿Prisión?
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
#1 Lee la noticia. Año y medio de vejaciones constantes en persona y por teléfono, además liando a un tercer imbécil para que la amenazara.

Ojalá pisaran la cárcel las putas psicópatas de mierda.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 el titular induce a engaño.
BastardWolf #4 BastardWolf
#2 hostias vaya pedazo de acoso, que hijasdeputa
