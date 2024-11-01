Dongfeng eπ 007: el primer coche eléctrico con motores en las cuatro ruedas obtiene aprobación en China

Dongfeng ha recibido la aprobación oficial del MIIT (Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China) para comercializar su nuevo sedán eléctrico eπ 007, convirtiéndose en el primer vehículo de producción masiva de un gran fabricante que integra motores en las cuatro ruedas.



Según los documentos de homologación, el modelo equipa cuatro motores en rueda de 100 kW cada uno, lo que le otorga una potencia combinada de 536 CV. Estos motores de flujo axial tipo “pancake”, desarrollados por Shanghai Automobile Electric Drive, son capaces de mantener la potencia máxima de forma sostenida, ofreciendo una eficiencia energética superior y un control individualizado de cada rueda.



A diferencia de otros experimentos con motores en rueda como el Lightyear 0 o el Lordstown Endurance, el Dongfeng eπ 007 destaca por prescindir completamente de frenos mecánicos tradicionales.