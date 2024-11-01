edición general
Dongfeng eπ 007: el primer coche eléctrico con motores en las cuatro ruedas obtiene aprobación en China

Dongfeng ha recibido la aprobación oficial del MIIT (Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China) para comercializar su nuevo sedán eléctrico eπ 007, convirtiéndose en el primer vehículo de producción masiva de un gran fabricante que integra motores en las cuatro ruedas.

Según los documentos de homologación, el modelo equipa cuatro motores en rueda de 100 kW cada uno, lo que le otorga una potencia combinada de 536 CV. Estos motores de flujo axial tipo “pancake”, desarrollados por Shanghai Automobile Electric Drive, son capaces de mantener la potencia máxima de forma sostenida, ofreciendo una eficiencia energética superior y un control individualizado de cada rueda.

A diferencia de otros experimentos con motores en rueda como el Lightyear 0 o el Lordstown Endurance, el Dongfeng eπ 007 destaca por prescindir completamente de frenos mecánicos tradicionales.

11 comentarios
cosmonauta #2
Interesante.

Me gustaría saber más detalles.
¿Cuanto ha aumentado el peso suspendido? ¿En cuanto han reducido el peso del coche? ¿Lo usan para algo, por ejemplo, para control de estabilidad o tracción? ¿Aguantarán esoa motores soportando sacudidas en el buje?
0 K 14
calde #3
Y reduces masas suspendidas... a mí me parece la solución lógica para un vehículo eléctrico. Aunque 100 kW en cada rueda... me parece una pasada, sobretodo en las ruedas delanteras...

No sé si podría ser una opción competitiva en un rango de precios menor.
0 K 12
cosmonauta #4
#3 No creo que el motor pese menos que las pinzas de freno. Estoy seguro que gana masa suspendida.
0 K 14
calde #6
#4 No, la rueda, y lo que va conectado a ella, no es masa suspendida. La masa suspendida es lo que está después de la suspensión. Incluso aligeras el chasis, eliminas ejes, ...
1 K 22
cosmonauta #7
#6 Tienes razón
0 K 14
powernergia #1
536 CV se me hace un poco justo para el día a día.
0 K 11
Veelicus #5
yo el problema que veo es que si un dia falla la electronica y una de las cuatro ruedas no gira correctamente la torta esta asegurada.
0 K 11
#11 Tensk
#10 Uys, pues te vas a aburrir de avisar, eh?
0 K 11
#8 Tensk
¿Alguien me puede explicar cómo #0 ha podido meter una entradilla de 888 caracteres cuando el máximo se supone que son 550? ¿O va la cosa ahora por karma?
0 K 11
#10 BoardMaster
#8 Tensk paga la cuota, primer aviso.
0 K 7
#9 BoardMaster
Dongfeng epi.
0 K 7

