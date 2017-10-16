edición general
36 meneos
103 clics

Donald Trump, el peor estudiante: al presidente de Estados Unidos le gusta presumir de haber sido el mejor estudiante. Pero sus antiguos profesores y compañeros afirman lo contrario

Por años Trump se ha autocalificado como un “hombre muy inteligente” por haber estudiado en la escuela de negocios Wharton, una escuela que él describe como “lugar de genios”. Trump se graduó en 1968, “primero en su clase”, según ha afirmado en varias ocasiones, pero los récords de la universidad muestran otra realidad. En el programa de graduados de 1968 no hay indicación de que Trump se haya graduado con honores. Según Daily Kos, el profesor William T. Kelley, quien enseñó Marketing en Wharton dijo durante décadas, decía frecuentemente que “Donald Trump era el estudiante más tonto que jamás había tenido”. Kelley se refería con frecuencia a su arrogancia pensando que lo sabía todo.

| etiquetas: hemeroteca , donald trump , estudiante , afirmaciones
27 9 1 K 438 Desmentidos
16 comentarios
27 9 1 K 438 Desmentidos
Comentarios destacados:      
pepel #1 pepel
Igual que ahora. Él dice que es la mejor persona y es lo peor que hay.
4 K 80
themarquesito #6 themarquesito
Tan brillante que hace tiempo solicitó a la Universidad de Pennsylvania formalmente que no permitiese la publicación de sus calificaciones académicas. Si hubiese sido un estudiante brillante, las habría hecho públicas él mismo para alardear.
4 K 73
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Lo peor de cada clase termina en política
4 K 65
#11 Grahml *
«Trump: "Cuando puedo, digo la verdad" .

Eso es mentira.»

x.com/i/status/1058158709543788545  media
1 K 40
elgranpilaf #13 elgranpilaf
#11 Más bien cuando quiero (o sea nunca)
0 K 10
#4 Pitchford
Es un claro ejemplo del tonto que se ve a sí mismo como supercapacitado. Para la política Usa funciona muchas veces de maravilla.
1 K 32
Connect #7 Connect
A ver, este tio tiene casi 80 años. ¿Qué profesores pueden quedar vivos de los que le dieron clase? xD
2 K 29
#14 Zamarro
#7 Si fue a la universidad, que lo dudo, habria sido hace unos 60 años, y seguro que aun quedan profesores vivos de su paso por esas escuelas.
0 K 8
placeres #8 placeres *
Mucha palabra para ser el mero comentario de hace decadas de un único profesor (Que vete a saber si tenía motivos espurios) y la de un compañero de universidad que aparentemente no lo conocía bien. Si era tan idiota no creo que fuera difícil de encontrar decenas de testimonios de su estulticia.

Trump entró en esa universidad por la puerta de los ricos por pertenecer a una familia de millonarios y no hay que imaginar mucho para pensar que no sería el lápiz más afilado de su clase …   » ver todo el comentario
1 K 19
ElJamoon #10 ElJamoon
#8 Trump se correspondería a la definición de zorrocloco:
dle.rae.es/zorrocloco
2 K 39
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Trump también ha dicho que es un hombre de paz y es un cómplice del genocidio y ha atacado a 7 paises, Iraq, Venezuela, Irán, Yemen, Siria, Nigeria y Somalia.
0 K 14
Apotropeo #3 Apotropeo
No es incompatible según él era un “lugar de genios” pero se ve que Trump estaba en el programa de inserción.
Ya sabes, entre col y col, lechuga.
:troll:
0 K 9
#12 Zamarro
Es un mentiroso compulsivo de manual.
A parte de esta tara mental, tiene otras varias, y el ser rico y que sus padres no le pusieran limites y una educacion nefasta, hacen de este ser un especimen digno de estar en un psiquiatrico junto con el Joker.
0 K 8
#15 Horkid
Lo cuál representa un gran PELIGRO para todos, este es incapaz de comprender los peligros de la energía nuclear, ni de cómo va a afectar a la salud de sus descendientes (los demás no importamos) la contaminación radioactiva que las guerras de EEUU están incrementando, contamina que se disemina y acumula en toda la troposfera.
Su poca capacidad ha quedado a la vista, al no preveer que no podía ganar a Irán, ni las consecuencias para la economía occidental
0 K 8
#16 Horkid
Tontos con armas nucleares!! Representan un gran PELIGRO para todos, este es incapaz de comprender los peligros de la energía nuclear, ni de cómo va a afectar a la salud de sus descendientes (los demás no importamos) la contaminación radioactiva que las guerras de EEUU están incrementando, contamina que se disemina y acumula en toda la troposfera.
Su poca capacidad ha quedado a la vista, al no preveer que no podía ganar a Irán, ni las consecuencias para la economía occidental
0 K 8
DarthMatter #9 DarthMatter *
Yo lo sitúo al mismo nivel que Kim Jong Il.
Se dice de él que escribió miles de libros importantes y creo miles de inventos esenciales.
Así que ahora se plantea la paradoja de saber ¿quien de los dos es el verdadero 'genio', ... y quién el impostor?

.  media
0 K 7

menéame