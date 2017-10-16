Donald Trump, el peor estudiante: al presidente de Estados Unidos le gusta presumir de haber sido el mejor estudiante. Pero sus antiguos profesores y compañeros afirman lo contrario

Por años Trump se ha autocalificado como un “hombre muy inteligente” por haber estudiado en la escuela de negocios Wharton, una escuela que él describe como “lugar de genios”. Trump se graduó en 1968, “primero en su clase”, según ha afirmado en varias ocasiones, pero los récords de la universidad muestran otra realidad. En el programa de graduados de 1968 no hay indicación de que Trump se haya graduado con honores. Según Daily Kos, el profesor William T. Kelley, quien enseñó Marketing en Wharton dijo durante décadas, decía frecuentemente que “Donald Trump era el estudiante más tonto que jamás había tenido”. Kelley se refería con frecuencia a su arrogancia pensando que lo sabía todo.