Donald Trump, el peor estudiante: al presidente de Estados Unidos le gusta presumir de haber sido el mejor estudiante. Pero sus antiguos profesores y compañeros afirman lo contrario

Por años Trump se ha autocalificado como un “hombre muy inteligente” por haber estudiado en la escuela de negocios Wharton, una escuela que él describe como “lugar de genios”. Trump se graduó en 1968, “primero en su clase”, según ha afirmado en varias ocasiones, pero los récords de la universidad muestran otra realidad. En el programa de graduados de 1968 no hay indicación de que Trump se haya graduado con honores. Según Daily Kos, el profesor William T. Kelley, quien enseñó Marketing en Wharton dijo durante décadas, decía frecuentemente que “Donald Trump era el estudiante más tonto que jamás había tenido”. Kelley se refería con frecuencia a su arrogancia pensando que lo sabía todo.
| etiquetas: hemeroteca , donald trump , estudiante , afirmaciones
Eso es mentira.»
x.com/i/status/1058158709543788545
Trump entró en esa universidad por la puerta de los ricos por pertenecer a una familia de millonarios y no hay que imaginar mucho para pensar que no sería el lápiz más afilado de su
clase… » ver todo el comentario
dle.rae.es/zorrocloco
Ya sabes, entre col y col, lechuga.
A parte de esta tara mental, tiene otras varias, y el ser rico y que sus padres no le pusieran limites y una educacion nefasta, hacen de este ser un especimen digno de estar en un psiquiatrico junto con el Joker.
Su poca capacidad ha quedado a la vista, al no preveer que no podía ganar a Irán, ni las consecuencias para la economía occidental
Su poca capacidad ha quedado a la vista, al no preveer que no podía ganar a Irán, ni las consecuencias para la economía occidental
Se dice de él que escribió miles de libros importantes y creo miles de inventos esenciales.
Así que ahora se plantea la paradoja de saber ¿quien de los dos es el verdadero 'genio', ... y quién el impostor?
.