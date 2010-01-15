edición general
86 meneos
562 clics
Donald Trump bombardea Irún | El Mundo Today

Donald Trump bombardea Irún | El Mundo Today

Estados Unidos ha atacado esta mañana la ciudad de Irún, en España, con cuatro misiles de largo alcance Sayyad-3G que han provocado algunos desperfectos en el Parque Parchís y han arruinado la camisa de un viandante, que recibió en la espalda el impacto de uno de los proyectiles.

| etiquetas: donald trump , irún , bombardeo , humor , el mundo today
49 37 0 K 462 ocio
26 comentarios
49 37 0 K 462 ocio
Comentarios destacados:        
carademalo #5 carademalo
Bueno, entra dentro de su modus operandi habitual, como apoyar a un islamista como presidente de Soria.
4 K 56
#18 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#5 O pillar a LLamazares como base para hacer el retrato robot de Bin Laden. xD

e01-elmundo.uecdn.es/elmundo/imagenes/2010/01/15/1263572681_1.jpg

PD: Y esto sin coña.
1 K 20
Democrito #6 Democrito
han arruinado la camisa de un viandante, que recibió en la espalda el impacto de uno de los proyectiles

Me imagino al paisano diciendo "Kabenzotz. Ahora mismo doy de baja el Netflix".
3 K 42
antesdarle #1 antesdarle
Los vascos se habrán preguntado porque no lanzan los misiles con la mano.
4 K 41
#8 Horkid
#1 O con cesta punta!
0 K 14
skaworld #7 skaworld *
"La resistencia mostrada por Irún en este primer ataque ha cuestionado la capacidad ofensiva de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que no han logrado alterar la rutina de la población bombardeada"

Falso, me consta de importantes daños colaterales, por ejemplo en Hondarribi han notado que durante el bombardeo ha bajado la afluencia de turistas franceses en San Pedro, lo cual ha sido multitudinariamente celebrado.
2 K 29
#14 Pitchford
#12 Bueno, si alguien llega hasta aquí abajo en los comentarios y todavía no lo había pillado, ya no tenía remedio la cosa... mejor iluminar ya..:roll:
1 K 23
josde #9 josde
Noticia cada vez mas chorras del MundoTolay, donde esta la gracia, :-/
0 K 20
#10 Pitchford
#9 Que habría confundido Irún con Irán..
1 K 30
Dene #12 Dene
#10 buahhh
chiste explicado, chiste arruinado :-D :-D :-D
0 K 11
D303 #16 D303
#10 De verdad se lo has explicado? No lo va pillar ya.
0 K 10
Jack29 #21 Jack29
#10 y palentinos con palestinos
0 K 7
tommyx #22 tommyx
#10 y palentinos con palestinos :-D
0 K 8
Dene #11 Dene
#9 pues si hay que explicarlo ... mal vamos
4 K 40
Pedro_Bear #23 Pedro_Bear
#9 Hola Josde,
es un chiste. En El Mundo Today, no hay noticias serias.
El chiste es que Trump siempre confunde los nombres de los países.
Por ejemplo, Irún es un municipio vasco situado en la provincia de Guipúzcoa, España, mientras que Irán es un país de Asia.
Espero haberte servido de ayuda.
0 K 10
maspipinobreve #3 maspipinobreve
Aparte la broma. una burra suicida dirigida a por el, puede ser o no?
1 K 16
Connect #13 Connect
También quiere poner más bases militares en Soria para expulsar a los kurdos...
0 K 12
#24 baronluigi
El sueño humedo de todos los fachapobres de éste país.
0 K 11
emmett_brown #2 emmett_brown
No deis ideas...
0 K 11
#25 pirat
El riguroso juez peinado inició la causa contra la mujer del perro con recortes y referencias de delito de otra Begoña Gómez...
0 K 8
#15 cocococo *
Ahora mismo quienes confunden Irún con Irán serían los estudiantes español con el nuevo sistema educativo, que entran burros y salen más burros todavía, gente en la ESO que ni sabe leer.
0 K 7
#19 cKr1
El País Vasco se acaba de meter en un problemón al entrar en guerra abierta contra EEUU. A ver dónde meten a tantos prisioneros.
0 K 7
Jack29 #20 Jack29 *
Ha faltado:
En una rueda de prensa, Abascal ha agradecido a EEUU su ataque afirmando que "Esto acerca esta dictadura sanchista a su fin y renacer democrático gracias a los esfuerzos y potencia de fuego de nuestros superiores estadounidenses".
No sin antes recoger babas con la manga de su chaqueta a la vez que añadia: "Estos superhombres titanes, adalides de la libertad, cuyas botas limpiadas con nuestros lametazos se posan sobre nuestros cuellos haciéndonos más libres."
A la…   » ver todo el comentario
0 K 7
xiscosoft #17 xiscosoft
Leyendo esto "varios ciudadanos se han congregado dispuestos a contraatacar con piedras" seguido de "no han logrado alterar la rutina de la población bombardeada." Me quedo un poco confuso, ¿es acaso la rutina habitual de los ciudadanos de Irún congregarse para contraatacar con piedras a una armada invasora? Si es así, deberíamos preocuparnos.
0 K 6
#26 LaColetadeDusko
Teniendo en cuenta que Irún ya fue bombardeada en el pasado por el fascismo creo que esta broma está un poco demás
0 K 6

menéame