Donald Trump bombardea Irún | El Mundo Today

Estados Unidos ha atacado esta mañana la ciudad de Irún, en España, con cuatro misiles de largo alcance Sayyad-3G que han provocado algunos desperfectos en el Parque Parchís y han arruinado la camisa de un viandante, que recibió en la espalda el impacto de uno de los proyectiles.
| etiquetas: donald trump , irún , bombardeo , humor , el mundo today
PD: Y esto sin coña.
Me imagino al paisano diciendo "Kabenzotz. Ahora mismo doy de baja el Netflix".
Falso, me consta de importantes daños colaterales, por ejemplo en Hondarribi han notado que durante el bombardeo ha bajado la afluencia de turistas franceses en San Pedro, lo cual ha sido multitudinariamente celebrado.
chiste explicado, chiste arruinado
es un chiste. En El Mundo Today, no hay noticias serias.
El chiste es que Trump siempre confunde los nombres de los países.
Por ejemplo, Irún es un municipio vasco situado en la provincia de Guipúzcoa, España, mientras que Irán es un país de Asia.
Espero haberte servido de ayuda.
En una rueda de prensa, Abascal ha agradecido a EEUU su ataque afirmando que "Esto acerca esta dictadura sanchista a su fin y renacer democrático gracias a los esfuerzos y potencia de fuego de nuestros superiores estadounidenses".
No sin antes recoger babas con la manga de su chaqueta a la vez que añadia: "Estos superhombres titanes, adalides de la libertad, cuyas botas limpiadas con nuestros lametazos se posan sobre nuestros cuellos haciéndonos más libres."
