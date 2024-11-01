Donald Trump anuncia que Cuba ya no recibirá petróleo ni dinero de Venezuela: "¡Cero!"  

"Cuba sobrevivió durante años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los últimos dictadores , ¡pero ya no!. Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados. Venezuela ahora cuenta con EEUU, el ejército más poderoso del mundo, para protegerlos, y los protegeremos. ¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde" dijo Trump
Pero cuéntanos más sobre eso de que a ti te da igual que jodan al pueblo cubano mientras no sean comunistas los que lo hacen.
Es que ahora estoy hablando con un cubano que me ha dicho que si encima de lo jodidos que están ,les quitan el petróleo y el dinero que llega de Venezuela, van a estar más jodidos.
Le he dicho que "a su ritmo, que no fuerce". Crees que lo habrá entendido?
O le digo tb que tiene que estar contento porque aunque le jodan, por lo menos no es un comunista el que le jode.
Venezuela ahora cuenta con EEUU, el ejército más poderoso del mundo, para protegerlos, y los protegeremos.
El parrafo anterior:
Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados
¿en que quedamos? ¿Necesita matones y extorsionadores o no?
HdlgP!!!!