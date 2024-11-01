Donald Trump anuncia que Cuba ya no recibirá petróleo ni dinero de Venezuela: "¡Cero!"  

"Cuba sobrevivió durante años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los últimos dictadores , ¡pero ya no!. Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados. Venezuela ahora cuenta con EEUU, el ejército más poderoso del mundo, para protegerlos, y los protegeremos. ¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde" dijo Trump