Donald Trump anuncia que Cuba ya no recibirá petróleo ni dinero de Venezuela: "¡Cero!"

"Cuba sobrevivió durante años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los últimos dictadores , ¡pero ya no!. Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados. Venezuela ahora cuenta con EEUU, el ejército más poderoso del mundo, para protegerlos, y los protegeremos. ¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde" dijo Trump

26 comentarios
Comentarios destacados:    
#1 Leon_Bocanegra
Ostia, esto no le va a gustar a @Macnulti_reencarnado , con lo que sufre él por el pueblo cubano.
5 K 82
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#1 yo abogo porque hagan como con maduro y se lleven a la china de Birán, al imbécil de Díaz Canel y a todos los generales que llevan 66 años jodiendo al pueblo cubano. No vas a entenderlo. Ni siquiera a tu ritmo.
2 K -4
#10 Leon_Bocanegra *
#6 si, si, tú puedes abogar por lo que quieras, pero Trump en vez de hacer lo que tú abogas por que haga ,lo que va a hacer es hundir más en la miseria al pueblo cubano. Entiendo que te molestará. Porque a ti lo que te preocupa es el pueblo cubano.
2 K 37
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#10 el pueblo cubano, después de 66 años de dictadura comunista no puede estar más en la miseria. Ya te he advertido que no intentaras entenderlo.
0 K 7
#12 Leon_Bocanegra
#11 ah vale, que tú eres como el de la foto  media
0 K 9
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#12 a tu ritmo. No fuerces. No tienes que demostrar nada.
0 K 7
#17 Leon_Bocanegra
#13 si macnulti ya sabemos que cuando no sabes que decir , dices "a tu ritmo..."

www.meneame.net/search?u=Macnulti_reencarnado&w=comments&q=Rit



Pero cuéntanos más sobre eso de que a ti te da igual que jodan al pueblo cubano mientras no sean comunistas los que lo hacen.
0 K 9
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#17 vuelve a leer, galán. Lee despacito. No te pongas metas.
0 K 7
#21 Leon_Bocanegra
#18 lo leo ahora, en un rato
Es que ahora estoy hablando con un cubano que me ha dicho que si encima de lo jodidos que están ,les quitan el petróleo y el dinero que llega de Venezuela, van a estar más jodidos.
Le he dicho que "a su ritmo, que no fuerce". Crees que lo habrá entendido?
O le digo tb que tiene que estar contento porque aunque le jodan, por lo menos no es un comunista el que le jode.
0 K 9
Macnulti_reencarnado #23 Macnulti_reencarnado
#21 tú no has hablado con un cubano en tu vida, galán.
0 K 7
#24 Leon_Bocanegra
#23 ya, y aunque lo hubiera hecho no iría después de salvador de cuba como tú. Que estuviste allí de turismo dos semanas y desde entonces te crees el libertador de cuba.
0 K 9
comadrejo #25 comadrejo
#17 No se le olvide el clásico "galán". :troll:
0 K 11
A.more #14 A.more
#6 yo abogó porque le apliquen al loco naranja la doctrina argentina y lo tiren de un helicóptero pero no sobre el mar
1 K 21
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
#14 no sería yo quien lloraría, pero primero lo de los dictadores cubanos.
0 K 7
alfre2 #2 alfre2
Eso es porque también forman parte del dichoso Cártel de los Soles, o por capricho dictatorial?
2 K 38
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
"Y luego culparemos a los comunistas de las consecuencias."
2 K 38
DDJ #9 DDJ
¿No hay nadie que pueda secuestrar al agente naranja este y hacerle el juicio sumarísimo que se merece?
2 K 28
#15 luckyy
Luego dicen que el bloqueo no existe
1 K 25
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#15 el bloqueo lo llevas en la cabeza.
0 K 7
JackNorte #8 JackNorte
Que pequeño es Cuba y cuanto les molesta.
1 K 20
omegapoint #26 omegapoint
Me encanta..

Venezuela ahora cuenta con EEUU, el ejército más poderoso del mundo, para protegerlos, y los protegeremos.


El parrafo anterior:

Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados


¿en que quedamos? ¿Necesita matones y extorsionadores o no?
0 K 10
#3 Mengüi
Creo que Cuba también proporcionaba personal médico a Venezuela. El tío Donald también va a proporcionar personal médico a los venezolanos?
0 K 9
Veelicus #5 Veelicus
#3 claro que si, a precio de EEUU xD
0 K 14
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#3 esclavos, esa es la palabra adecuada.
0 K 7
Spirito #19 Spirito
No sé quién es EEUU para bloquear los suministros básicos de un país soberano.

HdlgP!!!!
0 K 9
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
#19 puede comprar petróleo a rusia o México. El problema es que no paga y ya todos los saben.
0 K 7

